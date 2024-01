Von Dr. Udo Hildenbrand. Mit der großen Bevölkerungsmehrheit lehne auch ich die heftig umstrittene „Genderei“ als exzessive Sprachverhunzung entschieden ab. Trotz heftigem Gegenwind einer breiten Öffentlichkeit, auch von Teilen der Wissenschaft und ohne die demokratischen Spielregeln zu beachten, wollen ideologiegetriebene Akteure den Verpflichtungscharakter der Gendersprache insbesondere als angebliches Gleichstellungsinstrument rücksichtslos durchsetzen und der Mehrheitsbevölkerung aufzwingen. In unseren Gesetzen und Rechtsvorschriften wird jedoch der Gleichstellung von Frau und Mann durchaus gebührend Rechnung getragen.

Verpflichtende Einführung

An staatlichen Institutionen, Schulen, Universitäten und öffentlichen Verwaltungen sowie in den Medien soll künftig verpflichtend gegendert werden. Wie ärgerlich und peinlich ist diese Auseinandersetzung um die verpflichtende Einführung des Genderns in die amtliche Rechtschreibung, nicht zuletzt angesichts der wirklich schwerwiegenden gesellschaftlichen Probleme in unserem Land, die bislang vergeblich auf eine Lösung warten. Und wie ärgerlich und peinlich ist es, wenn man sich die holprige Gendersprache in Funk und Fernsehen anhören muss.

Ironische Einlassungen eines bekannten Journalisten

Neben meiner Verärgerung und ablehnenden Haltung freue ich mich jedoch immer wieder über witzige und ironisch-sarkastische Einlassungen zum Thema. So etwa über jene von Peter Hahne in seinem Buch „Das Maß ist voll“. Darin schreibt er von den „Schluckauf-Moderatoren“ und geißelt das „ganz dumme Unterstrich-Schrägstrich-Sternchen-Innen- Schnappatmungs-Geplärre“. Einfach klasse! Auch wenn er die rhetorische Frage stellt: „Oder glauben Sie etwa, die Gender-Selbstgerechten träumen auch noch ´gendergerecht´ oder reden mit Schluck-auf-Glottischlag im Schlaf?“. (Glottischlag = ein Knacklaut)

Und dazu noch ein frommer Witz

In kirchlichen Kreisen erzählt man sich im Zusammenhang mit einem Gespräch über die Gender-Problematik schon mal folgenden Witz: Warum sind etliche Frauen dagegen, dass auch in der Kirche voll gegendert wird? Dann würde es im „Gegrüßet seist du, Maria“ schließlich auch heißen: „Bitte für uns Sünder*innen“ oder „Sünder_innen“ oder „SünderInnen“. Achtung! Beim Erzählen dieses Witzes bitte Sternchen, Unterstrich und Binnen-I hörbar einbeziehen!

Formen des Genderns

Derzeit werden sechs Möglichkeiten zum umfassenden Gendern aufgezeigt:

1. Binnen-I: StudentIn, RechtsanwältIn- 2. Unterstrich: Student_innen, Professor_innen – 3. Schrägstrich: Ein/e Student/in, der/die Professor/in – 4. Sternchen: Student*innen, Professor*innen- 5. Paarform: die Studentinnen und Studenten – Geschlechtsneutral: die Studierenden.

Schwerwiegende Ablehnungsgründe

Die weitgehende Ablehnung des Genderns beruht auf grammatikalischen und phonetischen Gründen. Vorgeworfen werden dabei: Massiv erschwerte Verständlichkeit durch die Behinderung des Redeflusses, ebenso Schwierigkeiten beim Lesen eines Textes und beim Zuhören einer Rede. Auch wird bestritten, dass durch das Gendern die Ursachen für die Diskriminierung und Ungleichbehandlung der Frauen auch nur im Ansatz beseitigt werden können.

Die Gendersprache, die auch Stottersprache genannt wird, kann man nicht singen. Sie steht somit auch dem großen Kulturgut der Musik in ihren vielfältigen Formen diametral entgegen. Deshalb wird sie besonders abgelehnt z. B. auch von Sängern wie Heinz Rudolf Kunze. Mit scharfen Worten stellt er das Gendern an den Pranger. Er spricht von „Sprachschändung“ und vom „pseudofeministischen Irrsinn“ , auch von der „unerträglichen Zerstörung der deutschen Sprache, von ihrem harmonischen Ablauf, Klang und Gehalt“, vgl. dazu https://www.youtube.com/watch?v=Y8s8N6tk92s

Hingewiesen wird auch auf die besonderen zusätzlichen Schwierigkeiten, die für Migranten durch die chaotische Sprache des Genderns für das Erlernen der deutschen Sprache und damit auch für die Integration entstehen. Hinzukommen eklatante Probleme besonders auch für die ca. drei Millionen Legastheniker und Lernbehinderte in Deutschland. Auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband spricht sich eindeutig gegen die Gendersprache aus. So kann die Gendersprache berechtigterweise auch als behinderten –, fremden- und kulturfeindlich bezeichnet werden.

Mein Weg zum maßvollen Gendern

Nach meiner Erinnerung gab es die Diskussion über das Gendern bereits vor langen Jahren, in einer Zeit, in der es diesen Begriff noch gar nicht in der Öffentlichkeit gab. Jedenfalls wurde mir irgendwann in den achtziger Jahren zweifelsfrei klar, dass wir in den Gottesdienstfeiern und in anderen Veranstaltungen, in denen ja normalerweise immer Frauen und Männer anwesend sind, eigentlich „gendern“ müssten.

Selbstkritisch fragte ich mich : Wie würde ich mich wohl bei einer Zusammenkunft fühlen, in der ein Redner seine Ansprache mit den Worten begänne: „Meine sehr verehrten Damen“ oder „Liebe Schwestern im Glauben“ – und der mich damit gedankenlos den anwesenden Frauen subsumieren und mich als Mann ignorieren würde?

Weiterhin zu sagen – wie bislang gewohnt – „Liebe Brüder“ bzw. „Meine sehr verehrten Herren“ und damit die anwesenden Frauen verbaliter unsichtbar zu machen, ging mir gegen den Strich, zumal dann, wenn – wie meist üblich – an einer Gottesdienstfeier weitaus mehr Frauen als Männer teilgenommen haben.

Selbst wenn man darum weiß, dass die Anrede „Liebe Brüder“ als sogenanntes generisches Maskulinum im Gegensatz zum „spezifischen“ Maskulinum immer geschlechtsneutral ist und die „Schwestern“ immer zusammen mit den „Brüdern“ mitgedacht werden, ist diese seit biblischen Zeiten übliche Denkweise und selbstverständliche Praxis in heutiger Zeit nicht mehr sinnvoll und akzeptabel.

Lektorendienst bei der Schriftlesung

Auch die Lektorinnen und die Lektoren hatte ich damals gebeten, künftig die gottesdienstlichen Schriftlesungen jeweils mit der Anrede „Schwestern und Brüder“ zu beginnen anstatt mit der bislang üblichen, auch vorgegebenen Anrede mit dem irgendwie hart klingenden generischen Maskulin „Brüder“. Alle – ob Männer oder Frauen, ob Mädchen oder Jungen – sollten sich gleicherweise persönlich angesprochen fühlen.

Im aktuellen, am 2. Dezember 2018 neu herausgegebenen Lektionar, das die alt-und neutestamentlichen Lesungen enthält, werden die Lesungstexte jeweils eingeleitet mit dem redaktionellen Einschub „Schwestern und Brüder“. Diese zwar kleine, aber nicht ganz unwichtige Änderung entspricht auch unserem heutigen Empfinden. Insofern bejahe und praktiziere auch ich diese natürliche, maßvolle Art des Genderns uneingeschränkt. Sie ist sinnvoll und notwendig, wenn man eine Anrede wählt.

Die Paarform bejaht, genderneutrale Ausdrücke abgelehnt

Auch in schriftlichen Äußerungen verwende ich seit vielen Jahren die „gendergerechte“ Sprache in maßvoller Form, wenn ich z. B. in einem Schreiben an eine Chorgemeinschaft die „Sängerinnen und Sänger“ in der Paarform anspreche.

Genderneutrale Ausdrücke, in denen ein substantiviertes Partizip zur Statusbezeichnung wie etwa „Studierende“, „Lehrende“ oder „Arbeitende“ verwendet wird, lehne ich jedoch wegen ihrer inhaltlichen Unschärfe ab. Studierende sind zwar immer Studenten, Studenten aber sind keineswegs immer Studierende. Arbeitende sind nicht nur Arbeiter und Arbeiter arbeiten auch keineswegs ununterbrochen.

Appell an die Politik

Bleibt nur zu hoffen, dass die staatlichen Verantwortungsträger, insbesondere jene, die in den Regierungen und Parteien des Bundes und der Länder für Sprache und Kultur zuständig sind, den Gender-Aktivisten (und natürlich den -Innen) einen kräftigen Strich durch die Rechnung machen, indem sie den Willen der Mehrheitsbevölkerung in Anerkennung der eindeutigen Umfrageergebnisse respektieren und diese in der Praxis auch umsetzen. Es geht um das Verbot der Verpflichtung zum ideologiebesetzten Gendern , wie es bereits in drei Bundesländern besteht.

Kritisch anzufragen ist auch die Finanzierung der 173 Gender- Studies- Lehrstühle an den deutschen Hochschulen, an denen das Fach Gendersprache gelehrt wird. Jedenfalls muss auf breiter Basis verhindert werden, dass antidemokratisch agierende Ideologen über unsere so wertvolle Sprache ein zerstörerisches Sprachkorsett legen.

