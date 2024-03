Wie oft mussten wir uns schon anhören, dass diese Menschen „Traumatisierte“, „Hilfesuchende“ und „schützenswerte Minderheiten“ sind? In Wahrheit tobt eine neue Form des Krieges, der nicht über Panzer und Raketen, sondern über Jahre hinweg anhand von endlosen Nadelstichen gegen das westeuropäische Volk geführt wird. Erneut muss die Hauptstadt unserer Nachbarn im Süden einen besonders grauenhaften Fall verarbeiten: In Wien wurde ein gerade mal zwölfjähriges Mädchen von einer Migrantengang über Monate hinweg sexuell missbraucht. In einem Hostel kam es schließlich zu einer geplanten Gruppenvergewaltigung, bei der insgesamt zwölf zugewanderte Jugendliche über sie herfielen.

Einmal mehr sind die Täter allesamt gerade mal volljährig, wenn überhaupt: 13 bis 18 Jahre alt stammen die Vergewaltiger aus Bulgarien, Syrien, der Türkei, Serbien, Mazedonien und Italien. Allerdings wurde ein gewisser Mustafa zum Italiener gemacht. Und auch in Österreich legt der Staat seinen schützenden Mantel der „Unschuldsvermutung“ über die Täter, befindet sich doch lediglich einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft während die anderen auf freiem Fuße sind. Wie immer versuchen sich die Täter mit den läppischsten Ausreden aus der Affäre zu ziehen: Der Sex wäre einvernehmlich gewesen, man habe das wahre Alter nicht gewusst, die Zwölfjährige wäre sogar eine kleine Schlampe gewesen etc. Dabei wurde in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofes ein Zimmer angemietet, um die Gruppenvergewaltigung möglich zu machen, an der im Laufe der Zeit immer mehr junge Migranten teilnehmen wollten. Diverse Medien berichteten sogar von bis zu 17 Beschuldigten, die in den gesamten Fall verwickelt sind.

Sogar ein Video soll es von der Schändung im Hostel geben, das wohl über diverse Smartphone-Kanäle seine Runden machte und voller Stolz präsentiert wurde. Zuvor hatte man das Mädchen über Monate hinweg immer wieder sexuell missbraucht. Innerhalb der Zeitspanne Februar bis Juni 2023 kam es zu mehreren zum Teil gewalttätigen und erzwungenen Sextreffs pro Woche mit diversen Mitgliedern der Bande, wobei Parkgaragen und Treppenhäuser zum Schauplatz gemacht wurden. Zudem wohnen das Opfer und Täter zum Teil im selben Stadtviertel und könnten sich jederzeit wieder über den Weg laufen. Angeblich hat die Familie der Zwölfjährigen Angst vor der Rache der Migrantengang. Darüber hinaus wurde der Verdacht geäußert, dass sich die Bande bereits an weiteren Schülerinnen vergangenen hätte. Alle Verdächtigen sind mal wieder polizeibekannt und zum Teil vorbestraft.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …