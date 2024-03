Bildmontage: Heimatkurier / Frau: Freepik / Migranten: Midjourney

Der Fall des 12-jährigen Mädchens, das von einer Migrantenbande über Monate hinweg sexuell missbraucht wurde, sorgt aktuell für Entsetzen. Anstatt den Tatsachen ins Auge zu blicken, versucht das linksliberale Establishment mit Kampfbegriffen („Femizide“) seine eigene Verantwortung zu verschleiern. Doch die Zahlen lassen keinen Zweifel daran: Der Bevölkerungsaustausch lässt Mädchen und Frauen zu Freiwild verkommen.

Ein Beitrag von Chefredakteur Philipp Huemer

Ein erst zwölfjähriges Mädchen aus Wien ist zum jüngsten Opfer des multikulturellen Gesellschaftsexperiments geworden. Das Martyrium des Mädchens ist kaum zu fassen: über Monate hinweg soll das Mädchen von insgesamt 17 (!) jugendlichen Migranten regelmäßig sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sein. Die Tatverdächtigen sind zwischen 13 und 18 Jahre alt und stammen unter anderem aus der Türkei, Syrien und Bulgarien. Mit dem Handy wurden die Taten gefilmt, um das Mädchen zu erpressen. Erst nach Monaten vertraute sich das Mädchen schließlich ihrer Mutter an, zuvor war sie bereits kurzzeitig untergetaucht und galt als vermisst.

Fälle am laufenden Band

Ein Fall, der die Abgründe der fortschreitenden Überfremdung und Ersetzungsmigration schonungslos offenlegt. Doch bei weitem nicht der einzige: Am 26. Juni 2021 wurde die Leiche der 13-jährigen Leonie auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt aufgefunden. Zwei Afghanen setzten sie in einer Wohnung unter Drogen, vergewaltigen sie dort und ließen sie anschließend zum Sterben zurück. Erst Anfang Februar wurde ein ähnlicher Fall aus Wien bekannt, in Deutschland ging jüngst der Prozess gegen zwei migrantische Vergewaltiger zu Ende, die ein 14-jähriges Mädchen am Berliner Schlachtensee brutal vergewaltigt hatten. Und erst vor wenigen Tagen massakrierte ein afghanischer Moslem drei chinesische Prostituierte in einem Wiener Bordell.

Linksliberale Verschleierungstaktik

Die Reaktion des linksliberalen Establishments? „Gewalt an Frauen geht fast immer von Männern aus. Sexistische Einstellungen bilden dafür den Nährboden”, so der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch auf X. Der Österreichische Frauenring ruft zu Protesten gegen „Männergewalt“ auf und organisiert dafür einen „Schreitag“ am Wiener Minoritenplatz. Damit soll auf die steigende Zahl von „Femiziden“ aufmerksam gemacht werden. Der Begriff spiegelt die linksliberale Erzählung wider, wonach Gewalt und Tötungen von Frauen das Resultat „männerdominierter Machtstrukturen“ wären, völlig unabhängig von ihrem ethnokulturellen Kontext. Doch die Zahlen zeigen, dass dieser eine entscheidende Rolle spielt.

Migranten deutlich überrepräsentiert

Das beginnt bereits beim Thema der häuslichen Gewalt. So sind Einrichtungen, die Frauen davor Schutz bieten sollen, sowohl in Deutschland (69 Prozent) als auch in Österreich (67 Prozent) mehrheitlich mit weiblichen Migranten belegt. Herkunftsländer aus dem Nahen Osten dominieren die Statistik. Doch nicht nur das: Die Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik in Österreich durch das Institut für Konfliktforschung hat ergeben, dass bei Mordfällen mit einem weiblichen Opfer Ausländer und Migranten bei den Tatverdächtigen deutlich überrepräsentiert sind. Besonders trifft das auf Staatsangehörige aus Drittstaaten zu: Sie machen lediglich 6,8 Prozent der Bevölkerung aus, werden aber in 18,3 Prozent der Fälle einer entsprechenden Tat verdächtigt.

Zahlen sprechen deutliche Sprache

Ein ähnliches Bild herrscht in Deutschland vor, wie Info-DIREKT berichtet: Laut des „Bundeslagebildes 2022“ des BKA stellten „Zuwanderer“ (Asylanten) im vorletzten Jahr 3,4 Prozent der Bevölkerung. Unter den Tatverdächtigen für Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und gegen das Leben waren sie mit einem Anteil von 7,7 Prozent beziehungsweise 10,4 Prozent jedoch stark überrepräsentiert. Besonders erschreckend ist die Gefährdung deutscher Frauen im Bereich der Sexualstraftaten: 2.729 Deutsche wurden Opfer einer Sexualstraftat durch tatverdächtige Zuwanderer. Umgekehrt wurden nur 164 Zuwanderer Opfer einer Sexualstraftat durch tatverdächtige Deutsche. Das heißt: Zuwanderer begingen knapp 17-mal so häufig Sexualstraftaten an Deutschen wie umgekehrt.

Das Phänomen der Gruppenvergewaltigung

Das Problem der importierten sexuellen Gewalt zeigt sich insbesondere beim Phänomen der Gruppenvergewaltigung. Diese sind hierzulande erst seit der Asylinvasion 2015 ein wahrnehmbares Phänomen, bis heute gibt es dafür keinen eigenen Straftatbestand. Doch die Zahlen steigen rapide an: Bereits 2022 kam es in Deutschland zu 789 Gruppenvergewaltigungen, also mehr als zwei pro Tag. Alleine in Berlin gab es seit 2020 fast 300 Gruppenvergewaltigungen. Waren es 2015 im Bereich der Sexualstraftaten noch 41 Prozent tatverdächtige Migranten, stieg die Zahl 2016 schon auf 68 Prozent. 2017 verblieb die Quote beinahe auf diesem hohem Niveau. Für die Jahre nach 2017 gibt es derartige Erhebungen vom Bundeskriminalamt nicht mehr.

Die demografische Bombe

Die demografische Entwicklung wird fast zwangsläufig dafür sorgen, dass die Zahl derartiger Fälle in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Denn durch die vornehmlich männliche Ersetzungsmigration gerät das Geschlechterverhältnis in ein krasses Ungleichgewicht: Allein in den Jahren zwischen 2015 und 2023 kamen fast eine Million Männer der Altersgruppe 16 bis 30 Jahre nach Deutschland. Gemeinsam mit den bereits ansässigen drei Millionen Migranten in dieser Alterskohorte sind das knapp 4 Millionen „migrantische Jungmänner“, wie Martin Sellner auf Telegram vorrechnet.

Ersetzungsmigration zerstört Leben

Diese enorme Masse trifft auf ca. 2,4 Millionen deutsche Frauen in derselben Alterskategorie. Häufig haben die migrantischen Jungmänner wenig Aussichten auf eine Partnerschaft. Die Mädchen aus ihrer Heimat werden häufig durch Clanstrukturen geschützt und sind für sie Tabu. Die deutschen Frauen sind aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und anderer Faktoren unerreichbar. Zu diesem nicht befriedigten Sexualtrieb die bereits vergleichsweise hohe Zahl von Sexualdelikten in den Herkunftsländern. Diese Mischung erzeugt eine fatale Dynamik, die bereits jetzt das Leben zahlreicher Frauen und Mädchen für immer zerstört hat.

Kampfbegriff „Femizid“

All diese demografischen und kriminalstatistischen Zahlen, hinter denen sich grausame Einzelschicksale und zerstörte Existenzen verbergen, zeigen: Der linke Kampfbegriff „Femizid“, der längst in der Berichterstattung der Mainstreampresse angekommen ist, verschleiert die wahren Ursachen hinter der Gewaltepidemie gegen Frauen. Nicht „Männer“, sondern der fortschreitende Bevölkerungsaustausch ist dafür verantwortlich. Doch anstatt diese Ursache klar zu benennen und eine Politik der Remigration zu fordern, begnügt sich das linksliberale Establishment damit, einen Kampf der Geschlechter auszurufen und einen Kreuzzug gegen vermeintlich „toxische Männlichkeit“ zu führen.

Unrühmliche Rolle der Justiz

Doch auch die Justiz spielt in diesem Zusammenhang eine unrühmliche Rolle. In Deutschland sorgte zuletzt das sogenannte „Stadtpark-Urteil“ für Empörung. Im September 2020 wurde ein 15-jähriges Mädchen im Hamburger Stadtpark mehrmals von insgesamt drei Migrantengruppen vergewaltigt. Doch von den zehn Angeklagten werden nur acht verurteilt und lediglich einer (!) muss in Haft. Das Urteil wurde mit dem „Erziehungsgedanken des Strafrechts“ begründet und von der Presse eisen verteidigt. Für jene, die auf die unfassbare Tat mit verständlicherweise erregten Kommentaren in den sozialen Medien reagiert, hagelte es empfindliche Geldstrafen.

Verdächtige auf freiem Fuß

Im Falle der Gruppenvergewaltigung am berüchtigten Linzer Hauptbahnhof im Jahr 2022 kam es erst gar nicht so weit: Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Februar letzten Jahres kurzerhand eingestellt. Der Grund? Die tiefgreifende Traumatisierung des Opfers, die eine neuerlich geforderte Aussage nicht möglich macht. Die vier afroarabischen Tatverdächtigen kommen dadurch völlig ungeschoren davon. Angesichts dessen verwundert es nicht, dass auch im aktuellen Fall sämtliche 17 Tatverdächtige bereits wieder auf freien Fuß sind. Sie bestreiten alles und behaupten, die Taten wären „einvernehmlich“ gewesen.

Frauen werden zu Freiwild

Das Multikulti-Martyrium des 12-jährigen Mädchens aus Wien zeigt abermals auf grausame Art und Weise: Die Politik des Bevölkerungsaustausches lässt minderjährige Mädchen und Frauen in ihrem eigenen Land zu Freiwild verkommen. Die Verantwortlichen verschließen davor die Augen, während man sich großspurig den „Kampf gegen Sexismus und Patriarchat“ auf die Fahnen heftet. Tatsächlich führen Politik und Medien einen Krieg gegen das eigene Volk und zwingen dieses dazu, im „Reich der Lüge“ zu leben: „Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabolos, der Verleumder, ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feigheit ist, wie im Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis, er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten”, so skizzierte Arnold Gehlen bereits 1969 die „hypermoralistische“ Gesellschaft, die nicht mehr zur Erkenntnis der Ursachen eines Problems fähig ist.

Nicht das letzte Opfer

Zu den Opfern dieses auf dem Fundament eines entgrenzten Humanitarismus errichteten Reiches zählen nicht zuletzt die unzähligen vergewaltigten und traumatisierten Mädchen und Frauen, denen das multikulturelle Gesellschaftsexperiment zum Martyrium geworden ist. Das 12-jährige Mädchen aus Wien war nicht das Erste und wird auch nicht das Letzte gewesen sein.

Erstveröffentlichung: Heimatkurier. Vielen Dank an den Autor von für die Erlaubnis der Veröffentlichung!

