Ehemaliges Jugoslawien nach Ethnien basierend auf dem Zensus 1991. Veröffentlicht von der CIA im Jahr 1992. Gemeinfrei.

Alles begann mit einer Lüge.

Nato Krieg Jugoslawien 1999 – ein Kriegsverbrechen?

54 Jahre hat Deutschland seit 1945 in Frieden gelebt. Bis – ja, bis Rot-”Grün” die Regierung übernahm: Schröder und Fischer.

Diese Namen muß man sich merken, falls doch mal Gerechtigkeit walten wird und diese Leute sich vor Gericht verantworten werden. Dieses Verfahren kann durchgeführt werden wie dieser Muster- Prozess es vorgibt:

https://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/anklage-euro-trib.html

Sollte sich der Link nicht öffnen lassen dann das googeln: “kasseler friedensratschlag tribunal nato krieg jugoslawien Anklageschrift”

Die Namen dieser potentiellen Straftäter sollte jeder kennen.

In diesem Muster Verfahren werden alle völkerrechtlichen Gesetze und Paragraphen genannt, gegen die das Bündnis im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen verstoßen haben. Hier sind auch alle Bundestag- Mitglieder namentlich genannt die sich schuldig gemacht haben, Verstoß gegen das Völkerrecht und Kriegsverbrechen!

Es lohnt sich wirklich die Namen zu lesen. Da befinden sich auch KGE, der derzeitige Landwirtschaft- Minister uvam.

Und hier gibt Schröder auf YouTube zu, daß er gegen Völkerrecht verstoßen hat. Einfach Mal so und obwohl hier das klare Geständnis eines schweren Gesetzes- Bruch vorliegt, wurde bislang kein Staatsanwalt tätig.

In diesem ZEIT- Interview lügt Schröder zweimal. Erstens zieht er einen Vergleich zur Krim. Die Krim wurde nicht durch russischen Bombenterror annektiert, sondern hat sich per Volksentscheid/ Referendum der russischen Föderation angeschlossen, um dem ukrainischen Terror zu entkommen. Zweitens spricht er von Flüchtlingsströmen in Jugoslawien. Dabei weiß er genau, wer den Bürgerkrieg in Wahrheit anzettelte:

https://programm.ard.de/?sendung=281116097670119

Googeln: “Es begann mit einer Lüge”

Auf Geheiß der USA sollte der Bosnische Prasident und Islam-Chef Alija Izetbegovi? das christlich geprägte Serbien angreifen. Serbien war pro-russisch eingestellt. Das war den US-Hyänen ein Hindernis zu ihrem wahren Ziel – Rußland!

Auf Druck des US Botschafter Warren Zimmermann begann er dann doch den Bürgerkrieg und seine Truppen metzelten hunderte Serben nieder – bis diese sich wehrten. Genau das war der Augenblick auf den der Westen gewartet und hingearbeitet hatte. Es war alles geplant, sogar ein Serben-Tribunal war schon installiert. Der serbische Ministerpräsident Slobodan Miloševi? wurde in Den Haag inhaftiert und vor “Gericht” gestellt. Sein Fehler war wohl, daß er sich selbst verteidigen wollte. Er verstarb am 11. März 2006 unter nie geklärten Umständen fast genau auf den Tag sieben Jahre nach dem NATO Überfall.



Das politisch zerfallene Jugoslawien (2008). Bild: Ijanderson977, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



Gleich nach diesem Krieg reiste ein Team des ARD Politmagazin “Monitor” unter Jo Angerer und Mathias Werth in das Kriegsgebiet. Deren Fazit “alles Lügen”.

Die darauf folgende Monitor- Sendung lautete: “Es begann mit einer Lüge”. Moderator: Klaus Bednarz. Hier ein Auszug:

“(…) Nur aus einem Grund durften deutsche Soldaten am Krieg teilnehmen und der hieß: Abwendung einer humanitären Katastrophe. Doch war dieses Szenario – vor dem Bombardement der NATO – im Kosovo anzutreffen? Gab es die ethnischen Ausrottungen wirklich schon vor dem Krieg? Heute sagt Norma Brown, enge Mitarbeiterin von OSZE-Chef William Walker: “Die humanitäre Katastrophe im Kosovo gab es erst durch die NATO-Luftangriffe…”

‘Leider” wurde das Video auf YouTube gelöscht. Doch mit diesem Link bleibt es erhalten: https://programm.ard.de/?sendung=281116097670119

Es ist immer wieder die gleiche Lügenleier von Massakern die es nie gegeben hat, nur um die Hegemonie-Geilheit des Westens militärisch zu rechtfertigen. Jüngstes Beispiel war das “Massaker” im ukrainischen Butscha, als eine der “Leichen” sich plötzlich eine Zigarette anzündete. Noch Fragen?

Wer mehr darüber erfahren möchte, googelt so: ARD SENDUNG MONITOR ES BEGANN MIT EINER LÜGE

Als die derzeitige Ampelregierung die Wahl gewann, war klar – immer wenn Rot”Grün” an der Macht ist, wird Deutschland in Krieg verwickelt. Wann machen wir endlich diesem linken Spuk ein Ende? Mit dem oben genannten Verfahren kann ein großer Schritt in die richtige – rechte – Richtung getan werden. Packen wir’s an oder warten wir ab?

Deshalb: GEGEN DAS VERGESSEN; KRIEGSVERBRECHEN VERJÄHREN NIE!

