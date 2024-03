Der Körper der Mutter gehört der Mutter. Der Körper des Kindes gehört dem Kind.

Der Tweet des Tages:

Denken wir über diesen Satz von Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Centesimus Annus“ nach: „Eine Demokratie ohne Werte verwandelt sich leicht, wie die Geschichte zeigt, in einen offenen oder heimtückischen Totalitarismus.“ Da sind wir jetzt! (Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 25.März 2024)

Der aktuelle Tweet Erzbischof Aupetits gehört in eine Reihe von kritischen Anmerkungen sowie massiver Kritiken an Euthanasie, an deren bevorstehenden gesetzlichen Verordnung in Frankreich, an Abtreibung, d.h. am Mord des ungeborenen Kindes, insbesondere seiner jüngsten „Erhebung“ in den Verfassungsrang und damit dem absehbaren staatlichen Befehl an die Ärzte Frankreichs, die Morde auszuführen.

Hatten wir diese Befehle nicht schon einmal in Europa? Zuerst in Deutschland, dann überall dort, wo sich die deutschen Nazis die Macht unter den Nagel rissen und eine Schreckensherrschaft errichteten.

Und hat diese „Ära“ in deutschen Landen nicht auch schon (wieder) begonnen? Auf einer anderen Schiene – noch. Man grenzt unliebsame Kritiker aus, man grenzt Andersdenkende aus, macht sie mundtot, verleumdet sie. Sogar die Kirchen haben begonnen, Andersdenkende, Anderswählende aus ihren Reihen auszustoßen. Denn – man will Demokratie verordnen. Und zwar so, wie man sie ganz oben versteht.

Der aktuelle Tweet Michel Aupetits passt auch auf Deutschland.

