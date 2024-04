Auch von AfD sind namhafte Köpfe des Widerstands zum Symposium angereist.

Dr. Christina Baum (AfD) berichtet über ihren Kampf im deutschen Bundestag.

Wie ihr FPÖ-Kollege im österreichischen Nationalrat Mag. Gerald Hauser in Österreich konfrontierte sie in Deutschland die Politik mit den dramatischen Folgen der Lockdown- und Impfpolitik. So etwa der Suizidalität und Häufung psychischer Erkrankungen Jugendlicher. Baum war für ihre Aufklärungsarbeit heftigen Angriffen ausgesetzt, wurde mitunter als “Rattenfängerin” bezeichnet.

In den Strategiepapieren der Regierung zeigt sich mitunter, wie ein Ex-Merkelberater darüber sprach, wie man die Menschen entgegen besseren Wissens in die Impfung manipuliere.

Sie resümiert: “Niemand der Verantwortlichen kann sagen: Wir haben von nichts gewusst.”

Vorerst sei Corona zwar vorbei, doch weitere Pandemien würden kommen, fürchtet Dr. Baum. Sie warnte vor der künftigen Allmacht der WHO. Ihr Appell an die Menschen: “Vertraut eurem Verstand anstatt gekauften Politikern, Journalisten und Wissenschaftern.” Das sei wichtig:

“Denn eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schützt, hat keine Zukunft.”

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …