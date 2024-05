Ein fast vergessenes, nicht mehr „greifbares“ Fest der Christenheit

AUFERSTEHUNG CHRISTI. Matthias Grünewald, 1512. Isenheimer Altar, Polyptychon. Museum Unterlinden, Colmar

Durch seine Himmelfahrt erhebt Christus unsere Menschheit zu Gott. Er trägt in seinem auferstandenen Leib die Zeichen des erlittenen Leidens und offenbart uns, wie die Liebe Gottes unsere Existenz mit ihren Wunden annimmt und verwandelt. (Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 9.Mai 2024)

Mit schlichten Worten gelingt es dem emeritierten Erzbischof von Paris das Fest Christi Himmelfahrt, auch Christi Aufnahme in den Himmel genannt, den Menschen nahezubringen, gelingt es ihm, die Kernbotschaft des Festes, eine tröstliche Botschaft, eine Botschaft voll freudiger Hoffnung, anschaulich auszudrücken.

Es ist eines der Hochfeste der Christenheit, das zwischen Jesu Auferstehung und dem Pfingstfest, also der Herabkunft des Heiligen Geistes, des „Trösters“, wie ihn Jesus nennt, gefeiert wird – untrennbar mit der Auferstehung Jesu verbunden, untrennbar auch mit Pfingsten verbunden. Ein Fest, das heute fast vergessen ist, das auch für Christen oft nicht mehr zu „fassen“ ist.

Überliefert ist das „Geschehen“ der Himmelfahrt in zwei Texten des Neuen Testaments: im Lukasevangelium Lk 24,50–51 und in der Apostelgeschichte, Apg 1,3.9–10. Folgend wird der Glaube an Jesu Aufnahme in den Himmel bereits in frühchristlichen Texten und Glaubensbekenntnissen bezeugt.

Die Himmelfahrt Jesu spricht den Menschen von seiner „Lebensgemeinschaft“ mit Gott, „dem Vater“ und von der „gemeinsamen Ausübung der Gottesherrschaft des Vaters und des Sohnes.“

Sie verheißt darüber hinaus, wie es Erzbischof Aupetit mit Blick auf das vielfache Leid des Menschen darlegt, den „endgültigen Eintritt der menschlichen Natur in die … Herrlichkeit“ Gottes, das Hineingenommen-Werden des Menschen in die Gemeinschaft mit Christus.

Die Himmelfahrtskapelle auf dem Ölberg zu Jerusalem. Um 1150 erbaut

ANDREA MANTEGNA, um 1461. Zum Himmel erhobener Christus in der von Engeln getragenen Mandorla. Tempera auf Holz

