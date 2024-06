Bild: Netzfund

Ich versuchte zu verstehen, warum so viele Deutsche in Selbsthaß und einer Dauerhypnose verharren: “…Eine von vielen möglichen Erklärungen mag sein, dass sie seit Geburt durch Film, Fernsehen und Schule zu Selbsthaß und Schuld programmiert wurden. Wer also das Deutsche in irgendeiner Weise positiv darstellt, rüttelt an der Selbsthaßidentität. Wenn man diese kranke Identität zu verlieren droht, entsteht Angst….” (Aufgeheizte Stimmung bei AfD-Demo in Mannheim. Ein Fotobericht. Wo beibt unsere Rosa Parks?)

Es folgt luismans Einschätzung dazu:

Boomer besonders von Hypnose betroffen

Das ist m.A. DIE zentrale Erklaerung dieser Massenpsychose. Vor allem bei den Babybooomern ist sie durch die fruehe schulische Indoktrination tief eingepraegt. Diese Methodik, dass man 1. kein gutes Haar an den Nazis lassen darf und 2. kein boeses Wort gegen die Juden sagen darf, wurde von der nachfolgenden Generation nur ausgeweitet. Jede politisch gerade genehme angebliche Minderheit faellt nun unter 2. Wer was dagegen sagt ist immer noch 1., also ein Nazi.

Diese Massenpsychose ist aber das, was von der Mehrheit als NORMAL empfunden wird. Die Dauerpropaganda fuellt ja nicht nur die Hohlbirne taeglich nach, sondern zieht auch jeden Gedanken an eine Alternative aus den letzten Hirnwindungen heraus. Alternative Gedanken werden als ABNORMAL angesehen und fuehren seit jeher in jeder Gesellschaft zum Ausschluss und damit zu berechtigter Angst vor Repressalien bis hin zum Tod. Es kann sich nur wieder etwas politisch aendern, wenn doep-doedoe-doep als normal akzeptiert wird.

