Quelle: Bundesverband Lebensrecht

Die Sorge um den Schutz des ungeborenen Kindes lässt Mgr Michel Aupetit nicht los. So postete er heute:

Der US-Bundesstaat Georgia erkennt die Rechtspersönlichkeit des Fötus an. Es ist merkwürdig, dass es diese lange Zeit brauchte, um den Beweis zu sehen: der Embryo ist keine Sache, er ist eine Person. In einem Rechtsstaat muss eine Person geschützt werden. Ist das in Frankreich der Fall?

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 12.September, Übersetzung: Juliana Bauer

In einem Fernsehinterview 2018 wies Michel Aupetit auch auf den Status der Rechtspersönlichkeit eines Embryos in Deutschland hin (Monseigneur Aupetit était l’invité de RTL 24 septembre 2018).

So stellt das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland fest: „Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu… (1) Jedes Mitglied der Spezies Mensch hat Menschenwürde. (2) Jeder menschliche Embryo ist Mitglied der Spezies Mensch. Also: (3) Jeder menschliche Embryo hat Menschenwürde.“ (Klaus von Stosch, Publikationen, kath. Fakultät, Univ. Paderborn).

Siehe auch: „Menschenwürde von Anfang an. Der Embryo ist ein Wer, kein Was“, in: Die Welt, 01.11.2003

Was daraus in der Praxis wurde? Und noch werden wird?

