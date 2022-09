Quelle: Bundesverband Lebensrecht

Am kommenden Samstag, den 17.September in BERLIN

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern finden regelmäßig Märsche für das Leben statt (https://www.marschfuerslaebe.ch/maersche-events/aktuell-international).

So, um einige zu nennen, in Italien – der letzte große Marsch war im vergangenen Mai in Rom –, in Frankreich mit Schwerpunkt Paris u.a. Dort ist der nächste bereits für den 15. des ersten Monats im Jahr 2023 angekündigt, beim letzten am 16.Januar dieses Jahres nahmen rund 20.000 Menschen teil (https://enmarchepourlavie.fr/), vor wenigen Jahren sogar bis zu 50.000.

Der inzwischen emeritierte Pariser Erzbischof Aupetit rief stets zur Teilnahme am Marsch für das Leben auf, auch hatte er selbst schon teilgenommen. Sein letzter Video-Appell als Oberhirte, der im Internet abrufbar ist, stammt aus dem Jahr 2021, seinem letzten Amtsjahr, und ist nach wie vor von hoher Aktualität. Und dies nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa.

In schlichten unmittelbaren Worten, das Wesentliche unterstreichend und durchaus auch wiederholend, wandte er sich an die Gläubigen:

„Guten Tag, liebe Freunde!“

So begann Michel Aupetit seine Botschaft zum „Marsch für das Leben“ 2021 in Paris.

Zunächst ging er auf die damals durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogene Gesellschaft ein, die zurecht damit beschäftigt sei, menschliches Leben zu retten. Die jedoch ein Interesse daran zeige in einer Weise, so Mgr Aupetit, mit der keiner gerechnet hätte.

Dann sprang er unvermittelt in medias res:

„Das menschliche Leben besteht von der Empfängnis an bis zum natürlichen Tod.

Zuerst wurde die Kirche aktiv, aber nicht nur sie, auch viele andere Menschen engagieren sich, um dieses menschliche Leben zu verteidigen, das einen heiligen Charakter in sich trägt und die Würde eines jeglichen menschlichen Wesens repräsentiert.

Seit langer Zeit schon beteiligen sich Menschen aktiv am Marsch für das Leben. Dieser steht für den Schutz des menschlichen Lebens und versucht das gravierende Ausmaß der Taten, die (gegen dieses) begangen werden, bewusst zu machen. So ist es ausgesprochen schwerwiegend, dass jedes Jahr in Frankreich 220.000 Abtreibungen durchgeführt werden. Es sind 220.000 Leben, die bereits existieren, die aber nie das Licht der Welt erblicken werden.

Kind gegen Ende der 12.Schwangerschaftswoche, in der seine Organe bereits funktionstüchtig sind.

Wir kämpfen aber auch für das Leben derjenigen, die unter uns leben…“ Aupetit bezieht sich hier auf alle Menschen, um dann wieder zur Demonstration zurückzukommen. „Ich will ebenso zu diesem Marsch für das Leben Mut machen; denn es ist wichtig, dass wir diese Lücke füllen, um unsere Verbundenheit mit dem Leben zu zeigen. Es gibt natürlich noch die Demonstration Marchons enfants, (Auf-Ihr-Kinder, eine Demo gegen die GPA/Leihmutterschaft), die ihr vielleicht kennt. Diese findet etwas später, in 14 Tagen, statt, um die schwerwiegenden Folgen der Bioethik-Gesetze aufzuzeigen. Denn diese Gesetze stellen die Abstammung des Kindes in Frage, verändern den (in der Schöpfung angelegten) Plan, ein Kind, auf das es kein Recht gibt, empfangen zu können.

Niemand hat das Anrecht auf ein Kind; das Kind ist ein Geschenk, kein Recht. So ist es wichtig, auch dieses in Erinnerung zu rufen, andernfalls werden die Kinder zu einer beliebigen Handelsware. Man sieht das bereits in den großen Laboratorien, die aufgrund gewinnbringender Rückvergütungen daran Interesse haben.

Des Weiteren geht es auch um die Frage der Fristenverlängerung der Abtreibung auf 14 Wochen. Wenn man weiß, was die 14 Wochen bedeuten, was demnach eine Abtreibung zu diesem Zeitpunkt bedeutet, weiß man, dass es sich hier um eine sehr ernste, folgenschwere Frage handelt.

Kind in der 14. Schwangerschaftswoche

Überdies hinaus geht es um die Infragestellung der Gewissenseinwände derer, die diese tödliche Praktik nicht ausführen möchten. Die Ärzte, die Hebammen, die Krankenschwestern haben ein Recht auf ihre freie Gewissensentscheidung, die allen gilt und die nicht nur ein Recht ist, sondern seit dem Zweiten Nürnberger Prozess auch eine Pflicht.“

Der Erzbischof hob die Freiheit des Gewissensentscheids für die Tätigkeit der Ärzte und Pfleger vor dem Hintergrund der damals drohenden Aufhebung derselben nochmals eigens hervor und wies auf die Gefahr für die Ausübung des ärztlichen Berufs hin, die durch eine Beschränkung oder gar Aufhebung der Gewissensklausel in Frage stünde.

Abschließend rief Mgr Aupetit im Namen aller französischen Bischöfe die „Gläubigen guten Willens“ zum Gebet um die Abwendung von Abtreibungsgesetz und Bioethik-Gesetzen im Senat und zu vier aufeinanderfolgenden freitäglichen Fasttagen auf, verbunden mit einem Dank an die vielen Unterstützer:

„Nun danke euch allen, die ihr an diesem friedlichen Kampf teilnehmt, an diesem friedlichen Kampf für das Leben, für die Menschlichkeit und die Würde eines jeden von uns. Ich danke euch allen!“

15.Januar 2021

Video-Botschaft von Mgr Michel Aupetit aus Anlass der Wiederauflage der Bioethik-Gesetze

im Senat. Übersetzung: Juliana Bauer

Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=zEioW3Hh78U

Message de Mgr Michel Aupetit au sujet du retour des projets de loi bioéthique au Sénat, 16.Jan. 2021

Anmerkungen

Ein Jahr nach diesem leidenschaftlichen Aufruf des Erzbischofs Michel Aupetit wurden seine Befürchtungen einer Abtreibungsverlängerung wahr:

„Die französische Nationalversammlung hat die Verlängerung der gesetzlichen Abtreibungsfrist von 12 auf 14 Wochen beschlossen. Mit 135 gegen 47 Stimmen haben die Abgeordneten das nach dem grünen Parlamentsmitglied Albane Gaillot benannte Gesetz am Mittwoch in dritter und letzter Lesung angenommen. Zuvor war der Gesetzesvorschlag zweimal im Senat gescheitert; eine Vermittlungskommission konnte keine gemeinsame Lösung der beiden Kammern erarbeiten“ (Die Tagespost, 24.02.2022)

Betreffs der Gewissensklausel fuhren die Lebensschützer und über 70% der Ärzte jedoch einen Erfolg ein: die Abschaffung der freien Gewissensentscheidung konnte schließlich in Nationalversammlung und Senat nicht durchgesetzt werden (Die Tagespost, 01.12.2021).

Am Montag brachte das katholische Journal La Croix die Horrormeldung, dass der französische Präsident „aufs Gas“ drücke bei der

Einführung der Euthanasie:

„Euthanasie: Emmanuel Macron gibt nach fünf Jahren Vorsicht Gas

Als persönlicher Befürworter der Euthanasie wollte das Staatsoberhaupt diese Debatte während seiner ersten Amtszeit nicht eröffnen. Aber es wurde jetzt beschlossen, mit einem Bürgerkonvent, der im Oktober eingeleitet werden soll, voranzukommen. Ziel ist es, 2023 ein Gesetz zu verabschieden“ (La Croix, 12.09.2022).

Frankreich prescht also wieder vor.

Wie lange wird es dauern, bis die Politik in Deutschland den Abtreibungsbefürwortern und Befürworterinnen weitere todbringende Schritte erlaubt?

Bis der in Deutschland seit Februar 2020 erlaubte assistierte Suizid in die – noch „umstrittene“ – Euthanasie münden wird?

Ein Tweet Mgr Aupetits will die Menschen aufwecken. Ein Tweet, dessen Anfangsworte die schaurigen Geschehnisse nicht nur bildhaft beim Namen nennt. Dann aber in eine lichtvolle Verheißung „mit Christus“ führt.

Die Geier versammeln sich um die Kadaver. In Zeiten von Wahlen fordert man immer mehr: Euthanasie, Abtreibung, assistierter Selbstmord. Tod und immer wieder Tod. Wo aber sind die Lebenden? Die mit Christus sind, „in dem das Leben ist. Und das Leben ist das Licht der Menschen.“ (Mgr Michel Aupetit, Tweet 7.April. Übersetzung: Juliana Bauer)

***

Zur freien Gewissensentscheidung u.a. siehe folgende Beiträge:

Wikipedia: Nürnberger Ärztekodex

Ärzteblatt: Nürnberger Kongress. Ärztliches Handeln als ethische Herausforderung (1996). Motto: „Der Arzt soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten…“

Hinweis auf: Internationalen Kongress „Medizin und Gewissen” am 21.-23. Oktober 2022. 75 Jahre Nürnberger Ärzteprozess und Nürnberger Kodex.

Aufruf des Regensburger Bischofs zum Marsch für das Leben

Ein aktueller Appell des Regensburger Bischofs, Rudolf Voderholzer, lädt zur regen Teilnahme am Marsch für das Leben in Berlin am 17. September ein: „Kommen Sie zum Marsch für das LEBEN!“

https://bistum-regensburg.de/news/bischof-rudolf-ruft-auf-zur-teilnahme-am-marsch-fuer-das-leben-2022

