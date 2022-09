oto von 30daysreplay Social Media Marketing, Pixabay

Momentan kursiert diese Meldung in den Medien:



Ralf Senck, [13 Sep 2022 um 01:27]* Ab dem 1. Oktober wird das Militär in Deutschland auf den Straßen patrouillieren*. Die deutsche Verteidigungsministerin Christina Lambrecht und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gaben bekannt, dass eine neue militärische Einheit, das “Territoriale Kommando der Bundeswehr” (“TerrFüKdoBw”), in dem Land eingerichtet wird und ab dem 1. Oktober auf den Straßen der Städte patrouillieren wird. Es ist bekannt, dass die neue Einheit der Bundeswehr die “operative Führung der nationalen Kräfte im Rahmen der inneren Sicherheit” übernehmen wird.Mit anderen Worten: *Die deutschen Behörden haben sich bereits gegen Unruhe aufgrund von Preiserhöhungen und Schwierigkeiten bei der Bezahlung hoher Gas- und Stromrechnungen abgesichert*. Die ReGIERung erklärt dem Volk den Krieg.

Nach dem Lesen dieser Meldung der Bundeswehr, erlaube ich mir folgende Kommentierung:

Der Befehl über die Aufstellung dieser neuen Truppe stammt vom 13.6.2022, sie ist also schon 3 Monate alt. In bewegten Zeiten wie dieser, also nicht wirklich aktuell.



Wenn man sich den Text des Tagesbefehls durchliest, dann geht es um die operative Führung nationaler Kräfte im Rahmen des Heimatschutzes, um die Verlegung alliierter Kräfte durch Deutschland und es wird Bezug genommen auf Erkenntnisse des Coronakrisenstabes und die Flutkatastrophe im Ahrtal, auch es geht um die Sicherheit unseres Landes. Dann werden Unterstellungsverhältnisse geklärt, in diesem Fall untersteht das neu geschaffene Kommando direkt dem Verteidigungsministerium. Und es wird mit einem wohlklingenden Dreisatz “Frieden-Krise-Krieg” ein “Spektrum” hergestellt. Das könnte von einem Werbetexter stammen, der eine Mogelpackung an den Mann bringen will. Garniert wird das Ganze mit einigen nebulösen Schwurbelbegriffen, wie z.B. “Enabler” und “Kolozierung”. Letzteres konnte ich weder in Wikipedia, noch in meinem Wörterbuch finden und ich bezweifle, daß Frau Lambrecht mit ihrem schmalen Horizont militärischen Sachverstandes weiß, um was genau es dabei geht.

So ist das oft, wer sich Fremdwörter bedienen muß, die keiner kennt und kaum einer versteht, will nach außen gescheit wirken, um die eigene Inkompetenz zu verbergen.



Es steht nun jedem frei zu interpretieren was das alles konkret bedeuten könnte. Aber bezugnehmend auf den Ausgangspunkt, nämlich die obige Meldung von Ralf Senck ist festzustellen: In dem Befehl steht nichts davon, daß ab 1. Oktober das Militär auf Deutschlands Straßen patroulliert, auch der Begriff “innere Sicherheit” kommt nicht darin vor, ebensowenig kann ich eine Kriegserklärung seitens der Regierung an das deutsche Volk herauslesen.

Bei aller krisenhaften Zuspitzung der Lage und der offensichtlichen Unfähigkeit unseres politischen Personals, halte ich solche Meldungen, welche geeignet sind Panik und Unsicherheit zu verbreiten, für schädlich und entbehrlich.

Link zur Bundeswehrseite: https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/meldungen/tagesbefehl-aufstellung-des-territorialen-fuehrungskommandos-5447044





