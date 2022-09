Die CDU und Merz haben es endlich erkannt. Unsere Zwangsbezahlrundfunk und Fernsehanstalten sind ein Hort der einseitigen Beeinflussung der Rundfunk- und Fernseh-Konsumenten.

Merz sagt, dass 92 % des Personals der Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunkanstalten laut einer Umfrage entweder mit den Grünen, der SPD, oder der Linkspartei sympathisieren. Merz hat sich vorgenommen, etwas gegen die daraus resultierende einseitige Berichterstattung zu unternehmen. Das ist auch richtig so. Es wird höchste Zeit, die Macht der Öffentlichen-Rundfunk-Fernsehanstalten, die sich gegen ihre Zwangsbezahlmitglieder richtet, drastisch zu beschneiden. Es geht nicht an, dass nicht die Politiker und die Bürger politische Entscheidungen treffen, sondern die Zwangsbezahlinstitute.

Es ist ein Hohn, dass diese Anstalten behaupten, eine demokratische, tolerante, vielfältige, weltoffene Meinung zu Wort kommen zu lassen.

Ein gutes Beispiel lieferte Frau Maischberger in ihrer Sendung am 14.9.2022, als sie Frau Beck von den Grünen und Herrn Ernst von der Linkspartei als Interviewpartner bei sich hatte. Frau Maischberger gab Frau Beck jede Gelegenheit, mit ihrem grünen Gesülze und ihren Unterstellungen gegen Ernst sowie gegen Gott und die Welt zu agieren. Während Ernst, wenn er einmal das Wort erhielt, sofort von Maischberger unterbrochen wurde. Wenn Maischberger ihn wiederum reden ließ, fuchtelte Beck dazwischen. Darüber hinaus vergaß Maischberger auch immer wieder, dass sie als Moderatorin zu fungieren hat, und schaltete sich ständig mit eigenen Argumenten in das Gespräch ein.

Dieses Gehabe von Moderatoren können Sie in allen Sendungen von Lanz, Plasberg über Will bis Ilmer und Maischberger verfolgen. Da wird zunächst eine Talkrunde zusammengestellt, die meistens aus Personen besteht, die einem einheitlichen Meinungsspektrum zugeordnet werden können. Oftmals handelt es sich um Mitarbeiter des eigenen Senders oder solche, die mindestens eine dem Sender nahestehende Meinung vertreten. Sitzt einmal jemand mit einer anderen Meinung dazwischen, wird er von der ganzen Bande einschließlich dem Moderator niedergeknüppelt.

Als Erstes sollten Moderatoren, die Beiträge der Gäste verhindern oder Moderatoren, die sich selbst in die Diskussion einmischen, unverzüglich ihres Postens enthoben werden. Die Lösung muss schließlich sein, die Öffentlich-Rechtlichen-Zwangsbezahl-Rundfunk-Fernsehen-Anstalten abzuschaffen.

Ich hoffe, die CDU und ihr Vorsitzender Friedrich Merz kämpfen dafür.

