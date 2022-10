Fasanenküken – eine Stunde nach dem Schlüpfen. CiaranG via Wikipedia.

In meiner heutigen kleinen Buchbesprechung möchte ich mich einigen Damen der Weltliteratur widmen, die es mit der ehelichen Treue nicht so genau nahmen. Die Berühmteste von allen ist wohl Tolstois „Anna Karenina“, die in ihrer Ehe mit einem hohen Beamten ein trauriges und liebloses Dasein fristet. Sie verliebt sich leidenschaftlich in den Grafen Wronsky. Dieser Liebe opfert sie alles, letztlich auch ihr Leben. Unter den Rädern eines Zuges stirbt sie einen grausamen Tod. Nach einer französischen Novelle entstand der unvergessliche Film „Madame de …….“, mit der schönen Danielle Darrieux in der Hauptrolle. Sie verfällt in hoffnungsloser Liebe zu dem italienischen Diplomaten Donati. Zu guter Letzt wird dieser vom Ehemann erschossen, worauf Madame de …….. auf der Stelle vor lauter Kummer stirbt. Auch Gustave Flaubert nahm sich des Themas der treulosen Ehefrauen an und erschuf die Arztfrau „Emma Bovary“, die von Lebenslust und Liebeshunger getrieben der ehelichen Langeweile entkommen wollte. Sie verwickelte sich in Liebesaffären und endete schließlich im Freitod. Nicht zu vergessen Arthur Schnitzler`s Schauspiel „Liebelei“ von 1895, in dem die Untreue und Frivolität einer verheirateten Baronin den gewaltsamen, tragischen Tod ihres Liebhabers und dessen junger Freundin verursacht. Theodor Fontane ließ seine Heldin „Effi Briest“ wenigstens eines natürlichen Todes sterben. Als blutjunges Mädchen mit 17 Jahren heiratet Effi den viel älteren Baron Instetten und zieht mit ihm nach Hinterpommern, also dahin, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist. Effi ist unglücklich und stürzt sich in einer kopflose Affäre mit dem Frauenhelden Major Crampas. Ach, hätte sie doch nur seine Briefe vernichtet, dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen ……………..



Viel mehr aber interessiert mich eine untreue Lady in der englischen Literatur, nämlich Constance Chatterley, auch „Connie“ genannt. Der Roman „Lady Chatterley“ von D.H.Lawrence war in der Thematik seiner Zeit voraus und sollte erst vier Jahrzehnte später in ganz Großbritannien eine sexuelle Revolution auslösen. Die private Erstveröffentlichung fand 1928 in Italien statt, 1929 erschienen auch einige Exemplare in Frankreich. Das Buch galt sofort als vulgär, obszön und skandalös. In England wurde es verboten. Die deutliche Schilderung der körperlichen Liebe zwischen Mann und Frau, die menschliche Sinnlichkeit und Natürlichkeit sowie die scharfe Kritik an der britischen Gesellschaft lösten auf der Insel große Empörung aus. Erst 1960, und dreißig Jahre nach dem Tod des Autors, wurde die Veröffentlichung durch den englischen Penguin-Verlag per Gerichtsbeschluß erzwungen. Die erste Auflage war binnen weniger Stunden im ganzen Land vergriffen. Wer aber nun eine billige, pornografische Story erwartet hatte, der wurde enttäuscht. „Lady Chatterley“ ist viel mehr, als nur eine erotisch angehauchte Geschichte. Werfen wir mal einen Blick hinein:



Im Kriegsjahr 1917 heiratet die junge, hübsche Constance Reid den englischen Aristokraten Sir Clifford Chatterley. Nach den Flitterwochen geht Clifford sofort zurück an die Front, von wo er einige Monate später total zerschossen und schwer verletzt per Schiff zurück nach England gebracht wird. Trotz seines mehr oder weniger zerstückelten Körpers ist sein Überlebenswille ungebrochen und so unterzieht er sich zwei Jahre lang allen erdenklichen ärztlichen Behandlungen und Kuren und wird schließlich als „geheilt“ entlassen. Er ist von den Hüften abwärts gelähmt.



Clifford beschließt, mit Constance in die rauchigen, vom Kohlebergbau gezeichneten Midlands zurückzukehren, um dort auf Wragby-Hall, dem Familienanwesen der Chatterleys, zu leben und eine Karriere als Schriftsteller zu beginnen. Das Haus macht sofort einen ungeselligen Eindruck auf Connie, gleicht eher einem Kaninchenstall. Völlig an die gesellschaftlichen Konventionen angepasst, funktioniert sie zunächst wie die perfekte Ehefrau und genau so, wie alle es von ihr erwarten. Lange Zeit will sie sich nicht eingestehen, was sie so sehr vermisst und was in ihrem Leben fehlt. Generell und völlig unabhängig von seiner körperlichen Behinderung ist Baronet Sir Clifford ein Mann von großer Leere und Inhaltslosigkeit. Er ist und war schon immer ein in sich zutiefst unsicherer Mensch ohne den geringsten Selbstwert. Er kennt keine Leidenschaft, ist zu keinem echten Gefühl fähig, was er mit ständigem intellektuellem und hochtrabendem Geschwafel zu kompensieren sucht. „Der Beischlaf ist nur für das niederste Volk. Die Oberen ergötzen sich am Intellekt”, wiederholt er gebetsmühlenartig. Connie hasst ihn dafür, kann ihn kaum noch ertragen. Sie engagiert eine Krankenschwester, die sich fortan um Cliffords Pflege kümmern soll.



Die Kälte ihres Mannes und das eintönige, ländliche Milieu rauben Connie im Laufe der Zeit jede Lebenskraft. Zuweilen hat sie das Empfinden, als müsse sie sterben, als würde sie zerschmettert von gespenstischen Lügen und der überwältigenden Grausamkeit des Schwachsinns. So oft sie kann, flieht sie in den Wald. In diesem Zustand begegnet sie dem Wildhüter Oliver Mellors, der einsam und zurückgezogen in einer Waldhütte lebt. Oliver Mellors ist ein verbitterter, vom Leben und von den Menschen zutiefst enttäuschter Mann. Er hasst die Dummheit und Arroganz der englischen Aristokratie, die ungerechte Klassengesellschaft, die Ausbeutung und Geringschätzung der Arbeiterklasse, die Industrialisierung und Zerstörung der Natur. Er verachtet die „Welt des Geldes“ und was sie aus den Menschen macht. Für Herrschaften wie die Chatterleys hat er nur Verachtung und Unnahbarkeit. Er ist ruppig und wortkarg. Dennoch bemüht er sich Connie gegenüber um Höflichkeit, bietet ihr sogar einen Stuhl und eine Tasse Tee an. Immer öfter kommt sie zur Waldhütte und eines Tages sieht sie, wie er nackt an einem Zuber steht und sich wäscht. Sein Anblick fasziniert sie. Ein Mann aus Fleisch und Blut! Ein Mann, der fähig ist, eine Frau zu lieben! Sie sehnt sich unendlich nach männlicher Wärme und Nähe.



Abends betrachtet Connie ihren nackten Körper im Spiegel. Mit 27 Jahren fühlt sie sich alt, müde und nutzlos. Der Anblick ihres Körpers läßt sie schier verzweifeln. Er wurde um seine Weiblichkeit betrogen, würde welken, schlaff und alt werden ohne je gelebt zu haben. Selbst in ihren Flitterwochen hatte Clifford keine körperliche Nähe und Wärme zu ihr gesucht. Das waren für ihn Geschmacklosigkeiten. „Er ist nur ein kalter Geist, nur ein arroganter Hanswurst, überzeugt von seinen grauenhaften Halbwahrheiten, die das menschliche Dasein vergiften“, denkt Connie. Sie beginnt, bitterlich zu weinen und geht zu Bett. Als sie wieder einmal zur Waldhütte geht und die bezaubernden, neu geschlüpften Fasanenküken sieht, kommen ihr die Tränen und sie beginnt erneut, hemmungslos zu weinen. Mellors wendet sich Connie zu und plötzlich nimmt er ihre große Einsamkeit wahr. Er streichelt sie, versucht sie zu trösten. Sein Herz ist voller Mitleid mit dieser unglücklichen jungen Lady. „Sie dürfen nicht weinen“, sagt er. Dann nimmt er sehr sanft ihren Arm und führt sie in seine Hütte.



Was nun folgt ist der Beginn einer zunächst rein sexuellen Beziehung. Mellors ist ein erfahrener Mann, Connie eine blutige Anfängerin in Sachen Liebe. Was beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ja nicht einmal ansatzweise in Erwägung ziehen, ist, daß aus der anfänglichen Liebelei mit der Zeit eine echte, tiefe Liebe entsteht. Zu groß scheinen zunächst all die Hindernisse der gesellschaftlichen Konventionen zu sein. Doch während Connie eine ganz natürliche Selbstsicherheit besitzt und über eigenes Vermögen verfügt, hat Mellors große Angst vor Problemen und Komplikationen, so wie dem allgegenwärtigen Standesunterschied. Außerdem ist er arm.



Am Ende ist das alles unwichtig. Als Connie von einer Urlaubsreise zurückkehrt, teilt sie ihrem Mann mit, daß sie von Mellors schwanger ist und die Scheidung will. Clifford ist angeekelt. „Frauen wie dich müßte man erschießen”, schleudert er ihr wutentbrannt entgegen. Connie bleibt gelassen. „Also lass dich scheiden“, antwortet sie, aber vor lauter Hass weigert Clifford sich, in die Scheidung einzuwilligen. Er verlangt, daß sie bei ihm auf Wragby-Hall bleibt, was aber für Connie undenkbar ist. Unterdessen betreibt Mellors die Scheidung von seiner unerträglichen und fürchterlichen Frau. Er möchte eine eigene Farm aufbauen und dort mit Connie und dem Kind leben. Die beiden beschließen, sich eine Weile nicht zu sehen, um das Gerichtsverfahren nicht zu gefährden. Sie schreiben sich Briefe und warten geduldig, daß ihr gemeinsames Leben beginnen kann. Ende.



***

„Lady Chatterley“ ist ein Roman, der zu Herzen geht. Er ist ein kleines Meisterwerk und mitnichten vulgär und skandalös, eher gesellschaftskritisch und ein bißchen romantisch/erotisch. Aber man sollte nicht den Fehler machen, ihn nur auf das Erotische zu reduzieren. D.H. Lawrence zeichnet hier eine Charakterstudie, die ihresgleichen sucht. Hier prallen Armut und Reichtum aufeinander. Hier stehen sich grundverschiedene Charaktere gegenüber. Hier geht es um Menschen, die das Schicksal verändert und gebeutelt hat, die einen neuen Lebensweg suchen und ihn schließlich nach vielen Irrungen und Wirrungen auch finden.



D.H. Lawrence stellt die Schönheit der Natur dem Moloch der Maschine, der Industrialisierung und der Geldgier gegenüber. Er stellt die Reinheit der Liebe und der körperlichen Vereinigung einer vereinsamten, seelen- und gefühllosen Gesellschaft entgegen. Durch Constances bedingungslose Liebe gelingt es Mellors schließlich, sich von seiner tiefen Verbitterung zu befreien, während sie endlich lernt, alle falschen Moralvorstellungen und Konventionen abzustreifen und Liebe und Sexualität zu leben. Sie erkennt, was wirklich wichtig ist im Leben und verläßt ihren gefühlskalten, zur Liebe unfähigen Mann. Es ist ein guter Tausch, denn die Worte von Mellors würde ein Sir Clifford Chatterley nie verstehen: „Ich stehe ein für das Band körperlicher Bewußtheit zwischen den Menschen und das Band der Zärtlichkeit. Und sie ist meine Gefährtin im Kampf gegen die Maschine, gegen Gier und die gefühllose Affigkeit der Welt. Dem Himmel sei Dank, daß sie eine zärtliche, bewußte Frau ist.“



Wenn ich mir die kaputte, kranke Gesellschaft von heute betrachte, so könnte man meinen, D. H. Lawrence hätte 100 Jahre weiter sehen können als er den Roman „Lady Chatterley“ schrieb. Gespenstische Lügen und die überwältigende Grausamkeit des Schwachsinns sind aktueller denn je. Niemand hat uns je versprochen, daß ein gemeinsames Leben immer einfach und der Himmel auf Erden ist. Aber was könnte trauriger und sinnloser sein, als wenn man eines Tages auf die Leere eines Lebens ohne Liebe zurückblicken müßte??





