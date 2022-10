Michel Aupetit Foto: Diocèse de Paris

Gegen die vorgegebene Denkweise ist es notwendig, den Geist des Widerstandes zu kultivieren. Ansonsten gleichen wir jenen toten Blättern vom Ende des Herbstes, die alle Winde hinwegfegen. Lasst uns jene immergrünen Bäume sein, die der Kälte, dem Sturm und der Hitze widerstehen.

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 5.Oktober 2022, Übersetzung: Juliana Bauer

Mgr Michel Aupetit@MichelAupetit

„Christen sind das Juckpulver der Welt“

Mgr Aupetits aktueller Tweet erinnert mich an eine seiner wortgewaltigen und bilderreichen Predigten, die er im Spätsommer 2020 in Saint-Germain-l’Auxerrois in Paris hielt. An eine Predigt, in der er das Christentum, das sich auf das „Evangelium stützt“ und „gleichbleibend auf Christus bezogen ist“ der „Vielschichtigkeit der ständig schwankenden Meinung der Mehrheit“ entgegensetzte und der Haltung, sich als überzeugte Christen einer vorgegebenen Denkweise anzubiedern, eine klare Absage erteilte. Es könne ihnen nicht möglich sein, anderen blind hinterher zu laufen, ohne Fragen zu stellen oder die Folgen zu bedenken.

Und er fügte seinen Ausführungen mit verschmitztem Lächeln ein farbenkräftiges Bild an, das den Auftrag der Christen plastisch herausstellte: „Ich würde sogar sagen, dass Christen das Juckpulver der Welt sind… Dass wir das Wort Gottes verkünden, welches nicht im Einklang mit der Welt steht“

(Mgr Michel Aupetit, Homilie 30.August 2020, Saint-Germain-l’Auxerrois, KTOTV. Siehe auch: „Pariser Erzbischof Aupetit: Christen sind das Juckpulver der Welt“, kath.net 3.September 2020, Übersetzung: Juliana Bauer).

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...