Das ist die kleine Ida – heute identitfiziert sich sich als Katze. Morgen vielleicht als Maus. Foto von Maria Lupan, Unsplash.

Mir ist absolut bewusst, dass wir Bürger jeden Tag von innen wie von außen bedroht sind.

Seien es nun Nachrichten über Krieg oder Corona, die einen in Angst und Schrecken versetzen sollen. Täglich fährt die Propaganda neue Geschütze auf, um uns zu spalten, zu verunsichern, krank zu machen.

An Beiträgen wie diesem sehe ich klar und deutlich, dass deren Saat bereits aufgegangen ist. Ich muss erkennen, wie viele in unserer Gesellschaft bereits krank geworden sind.

Es gibt Kinder, die inzwischen psychisch so gestört sind, dass sie sich mit einem Tier identifizieren und auch so benehmen.

Es reicht den hinter dieser Agenda stehenden Psychopathen nicht mehr aus, dass Kindern ihr biologisches Geschlecht geraubt werden soll. Nein – sie treiben unsere Kinder in den Wahnsinn.

Noch ist dieser sogenannte „Furry“-Wahn größtenteils in Amerika und Australien zu beobachten, landet am Ende jedoch immer auch bei uns.

So gibt sich ein junges Mädchen in Melbourne als Katze aus, redet non-verbal in der Schule wie eine Katze und die Schule toleriert es, „um der psychischen Gesundheit des Kindes nicht zu schaden“.

Dieses Mädchen ist psychisch schwer krank, braucht entsprechende ärztliche Hilfe aber ganz sicher keine Bestätigung oder Gutheißung ihrer Störung !

Ich bitte alle Eltern, sich dieser gesundheitlichen Gefährdung der Kinder laut und deutlich entgegenzutreten.

Legt ein Veto ein. Sagt: Stopp – wir wollen diesen kranken Gender- und Woke-Wahnsinns nicht !

Die Gesundheit unserer Kinder wird von eurem Widerstand abhängen.

Zeigt euren Kindern, wie wunderbar eine intakte Familie, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern, funktioniert und wie stark sie ist.

Erzählt euren Kindern von unserer tausendjährigen stolzen Geschichte, schenkt ihnen all eure Liebe und widmet ihnen mehr Zeit, damit sie den Wahnsinn draußen vor der Tür unbeschadet überstehen.

Erstveröffentlichung: Christina Baum

