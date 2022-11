Dagmar Wöhrl (rechts) und Claudia Roth bei ihrem Besuch im Iran — mit Kopftuch. 26.01.2015 © Büro Wöhrl

Ein Gastbeitrag von Dr. Udo Hildenbrand. Mit einem Kopftuch geziert, sitzt die eine der beiden Ober-Grüninnen (Caudia R.) im Amtszimmer des iranischen Parlamentspräsidenten. Auf einer anderen Bildaufnahme sieht man, wie sie lachend mit einem kumpelhaften „High Five“ einen Spitzenpolitiker des iranischenn Mullah-Regimes begrüßt. Beide Politiker sind Repräsentanten eines archaischen, autoritären, antisemitischen Unrechtssystems im Iran. Und sie? Perfekt angepasst – freundlich – wie alte Bekannte – verständnis- und erwartungsvoll – wie auf einer Ebene mit den Beiden … Die ins Kopftuch gezwungene Frauen im Iran und entsprecheden Proteste auch hierzulande waren ihr (zumindest) damals offensichtlich ziemlich egal.

Bildschirmaufnahme Youtube.

Jetzt will die Ober-Grüne das Bibelzitat an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses unsichtbar machen lassen. Und dies heißt nicht anderes als: Geschichtsklitterung betreiben, Geschichte verfälschen. Nimmt sie damit an Erdogan ein Beispiel, der anläßlich der Umwandlung in eine Moschee in der ehemals christlichen HAGIA SOPHIA in Istanbul im Jahre 2020 christliche Motive verhüllen ließ, um damit den christlichen Glauben unsichtbar zu machen? Manche fragen sich bereits besorgt: Wann fällt wohl auch das Kreuz auf der Kuppel des Stadtschlosses der linksgrünen geschichtsfeindlichen Ideologie dieser Ober-Grünen zum Opfer?

Innenraum der Hagia Sofia mit den Namensschildern Mohammed, Allah und Abu Bakr. Bild: Rabe!, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Die von 532 bis 537 n. Chr. erbaute byzantinische Kirche wurde von 1453 bis 1935 – und wird wieder seit 2020 – als Moschee genutzt. Von 1935 bis 2020 wurde die Kirche als Museum genutzt. Eine häufig genutzte Methode in der Türkei, um Kirchen zerfallen zu lassen und Reparaturen zu verzögern. Bald auch in Deutschland?

Die andere der beiden Ober-Grüninnen (Annalena B.) passte als Kandidatin bei der letzten Bundestagswahl mit mehrfachen Änderungen und irreführenden Angaben ihren Lebenslauf den Erwartungen und den überzogenen Ichprojektionen an. Ihr groß angekündigtes Buch musste die vermeindliche Völkerrechtlerin nach längerem Hin und Her wegen Plagiatsvorwürfen zurückziehen.

Jetzt lässt sie auch noch das historische Kreuz im Friedenssaal des Historischen Rathauses zu Münster entfernen und verfälscht damit auch ein stückweit die Geschichte des Westfälischen Friedens, der unter diesem Zeichen der Erlösung gestiftet wurde. Wie nennt man eigentlich solche Menschen wie diese beiden ideologieverannten Ober-Grüninnen?

Zutreffend stellt Peter Hahne fest: Zum „Markenkern“ von Rot-Grün gehört, „das Christentum aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen.“ „Quod erat demonstrandum“- Was zu beweisen war – auch mit diesen beiden Ober-Grünninnen und ihren aktuellen verfälschenden Transformationsversuchen.

