Offener Brief von Ingo Breuer an Politiker.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich halte die feige Entfernung des historischen Münsteraner Ratskreuzes aus dem Saal des Rathauses bei der G7-Konferenz für falsch.

Kirche in Georgien. Bild: Maria Schneider

Wenn das aus „protokollarischen Gründen“ geschehen ist, dann muß da grundsätzlich etwas am Protokoll geändert werden. Warum wird das Kreuz entfernt, wenn an anderer Stelle Regenbogenfahnen anstelle hoheitlicher Staatssymbole gehißt werden? Verstößt das nicht eher gegen das „Protokoll“? Warum wird das Kreuz entfernt, wenn aber gleichzeitig in Köln Muezzinrufe vom Minarett legalisiert, aber der Kölner Dom aus dem Logo der Stadt entfernt wird? Warum wird das Kreuz entfernt, wenn an anderer Stelle die Stadt Trier einen überlebensgroßen Karl Marx als Geschenk der massenmörderischen kommunistischen Partei Chinas aufstellt? Diese Statue ist beschmiert mit dem Blut der ca. über 70 Millionen Menschen, die die KPC ermordet hat. All dieses Vorgehen zeigt, daß die Menschen in der Regierung keinen Raum für Jesus in ihren Herzen haben. Der Herr Jesus wird verleugnet, verraten und abgelehnt. Deutschland leidet unter dieser Gottvergessenheit und wird ausverkauft an Kommunisten und Mohammedaner. Siehe RWE, Hamburger Hafen …

Warum wird unsere christliche Leitkultur verleugnet? Gerade die Leute aus der Weltpolitik, die vorgeben, sich für „Frieden“ zu engagieren, brauchen die Botschaft vom Kreuz:

wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit;

(1Co 1:23)

er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

(Php 2:8)

und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit daß er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst.

(Col 1:20)

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

(Joh 3:16)

Beim nächsten G7-Treffen in Deutschland sollte ein bibeltreuer Prediger die Versammlung mit Gebet eröffnen und eine klare Predigt vom Kreuz Christi aus Gottes Wort darlegen. Das wäre zielführender.

Das Kreuz im Münsteraner Rathaus steht im Zusammenhang mit dem Westfälischen Friede von 1648. Ohne Jesus Christus gibt es keinen Frieden, denn ER ist der Friedefürst. Friede beginnt mit persönlichem Frieden im Herzen, indem Sünder Friede mit Gott machen in der Bekehrung. Wer ohne Jesus lebt, der kennt diesen Seelenfrieden nicht, denn er lebt im Aufruhr und Rebellion gegen einen heiligen Gott. Durch das Kreuz aber hat Jesus für unsere Sünde bezahlt und einen Weg bereitet, daß wir gerettet werden können von der Sünde durch den Glauben.

Das Kreuz ist das wahre Zeichen von Freiheit und Leben. Jesus liebt uns durch das Kreuz. So heißt es in diesem Gospel-Song:

Das Land braucht das Kreuz Christi. So heißt es im folgenden Lied. Hören Sie doch mal rein:

Deutschland braucht Politiker, die ein persönliches und konkretes JA zu Jesus öffentlich abgeben. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, den chinesischen Kulturkampf auf deutschem Boden durch vorauseilenden Gehorsam linksgrüner Kräfte zu vollziehen. Wir brauchen auch keinen Bundeskanzler, der für Lappöhrchen aus China, den Hamburger Hafen ausverkauft und dann den Gang nach Peking macht, um dort zu Hammer und Sichel zu kriechen bei Genosse Jinping. Warum werden Kreuze weggestellt und warum sollen Bibelverse verhangen werden, wenn Muezzinrufe in den Städten legalisiert werden, Stromfirmen wie RWE an islamische Qatar-Scheichs verkauft werden usw ?

Wir dienen dem Herrn Jesus Christus und bekennen unseren Glauben. Die materialistische Weltsicht hat versagt. Sie verkennt, daß der Mensch eine ewige Seele hat, die der Errettung bedarf, damit Menschenseelen nicht ewig verloren gehen. Deshalb fragte Jesus, was es hülfe, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber unsere Seele dabei verlieren? Es gibt nichts wichtigeres und schöneres, als Jesus persönlich zu kennen im Herzen. Das geht aber nur durch die Bekehrung im Glauben, so wie es uns in der Bibel dargestellt wird. Daher sende ich Ihnen im Anhang ein kleines Traktat, wo die Bedeutung des Kreuzes erklärt wird.

Ich bitte Sie im Auswärtigen Amt das entsprechende „Protokoll“ zu ändern. Der Blick auf das Kreuz Christi bei einer internationalen Konferenz ist genau die richtige Botschaft, die all den Außenministern vermittelt werden kann. Statt die Vermittlung von Glauben zu behindern, sollte sie unbedingt gefördert werden. Ich denke, diese Welt wäre besser, wenn sie konkret auf Jesus Christus schauen würde.

Ich freue mich auf Ihre Antwort. Vielen Dank.

***

Ingo Breuer

