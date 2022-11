Bild: Netzfund

Nachdem Claudia Roth und Cem Özdemir sowie andere Grüninnen endlich begriffen haben, was in Paragraf 16 a des Grundgesetzes steht, ist das Rufen nach Asyl aus dem Munde der Grüninnen verstummt. Allerdings schreien die selben Grüninnen weiterhin lauthals nach immer mehr Zuwanderung, ohne das Wort Asyl zu verwenden.

Der Studienabbrecher und Spitzenpolitiker Kevin Kühnert war jedoch nicht so ganz auf dem Laufenden als er neulich, in einer Talkshow das Wort Asyl in den Mund nahm, um Dinge zu verteidigen, die mit Asyl absolut nichts zu tun haben. Auch in einem Volkserziehungsspielfilm, der am Montag den 24.10.2022 im ZDF ausgestrahlt wurde, glaubte die Protagonistin, uns erklären zu müssen, dass (alle) die Menschen, die zu uns kommen, das Recht hätten, Asyl zu erlangen.

Diese Rechtsverdreher verschweigen beim Ausströmen ihrer Argumente vollkommen, dass weniger als 2 % der angeblichen Asylanten tatsächlich das Asylrecht zugesprochen bekommen.

Der Artikel 16 des Grundgesetzes bis 1993 lautete: …Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

Am 26. Mai 1993 beschloss der Deutsche Bundestag die Neuregelung des Asylrechts unter der Regierung des vierten Kabinetts Helmut Kohl durch die Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP mit Zustimmung der SPD-Opposition.

Durch die Änderung des Grundgesetzes wurden die Möglichkeiten eingeschränkt, sich erfolgreich auf das Grundrecht auf Asyl zu berufen. Dies geschah – vor dem Hintergrund des Jugoslawien Krieges und weil man die Migrationsentwicklungen erkannte und sich dagegen schützen wollte.

Der Artikel 16 a des Grundgesetzes lautet nun wie folgt: “Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.”

Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.

Dem Grundgesetz entsprechend dürfte es in der Bundesrepublik praktisch keine Asylanten (oder Migranten die sich auf das Asylrecht berufen) geben, da die Bundesrepublik Deutschland für diese Personen praktisch nur über sichere Drittstaaten zu erreichen ist.

CDU/CDU/SPD/Linkspartei/Grüne glauben, sich nicht daran erinnern zu müssen, dass das Grundgesetz seinerzeit aus gutem Grund geändert geändert worden ist. Sie wollen sich sich heute nicht mehr an den Grundgesetzparagrafen halten, an dessen Änderung sie damals mitgewirkt haben. Deshalb ist immer noch illegale Migration in gigantischem Ausmaß möglich.

Die ehemalige Bundeskanzlerin hat sogar gesagt, “jeder ist willkommen”, ohne sich jemals von diesem Aufruf distanziert zu haben. Das tun auch die anderen Parteien nicht.

In der Öffentlichkeit und besonders in den Öffentlichen-Zwangsbezahl-Propaganda- Rundfunk-Fernsehe- Anstalten werden Bundesbürger, die sich auf dieses Grundgesetz berufen und Einhalt der illegalen Zuwanderung fordern in die Nähe von Rassisten gerückt.

Das Ergebnis dieses Verhaltens der elitären Politiker-, Journalisten-, Sportler-, Wirtschaftskaste führt dazu, dass der deutsche Staat an den Rand des Ruins geführt wird. Der Gipfel dieses Verhaltens der Elitären wird im Verhalten zum Konflikt der ehemaligen Sowjetrepubliken Russland und der Ukraine erreicht.

Das Verhalten der Elitären kostet uns vermutlich Hunderte von Milliarden Euro pro Jahr.

Die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen deutschen Eliten möchten, dass die arbeitende deutsche Bevölkerung mit Menschen aus aller Welt ihren “Wohlstand” teilt.

Die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen deutschen Eliten möchten aber nicht mit der deutschen Mittelschicht und Unterschicht ihren Wohlstand teilen.

Den Elitären scheint es vollkommen gleichgültig zu sein, woran das deutsche Volk zugrunde geht.

