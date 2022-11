Ukraine braucht dringend Geld

Bild: Netzfund

Während des ersten Weltkrieges hat sich das US-amerikanische

Bruttosozialprodukt in gigantischem Umfang vervielfacht.

Grund: Rüstungsexporte an England und Frankreich auf Pump.

Als 1916 die Frage nach dem Kriegsausgang immer noch völlig offen war,

bekamen die profitierenden Kreise (Banken und Industrie) in den USA

Bedenken, daß im Falle eines Sieges der Mittelmächte, ihre Schuldner

(Frankreich und England) zahlungsunfähig werden könnten. Deshalb

schwenkte Präsident Wilson, der bis dahin die USA aus dem europäischen

Krieg heraushalten wollte, 1916 um und fand Gründe für einen

Kriegseintritt der seinen militärisch erschöpften Schuldnern den Sieg

sichern würde.

Weil die USA am 1. Weltkrieg Unsummen verdient hatten, konnten sie bei

den Versailler Verhandlungen auch großzügig auf Reparationen verzichten.

Im zweiten Weltkrieg lief es ähnlich, nur war die Basis der

Rüstungslieferungen, hauptsächlich an Großbritannien und die

Sowjetunion, der Lend and Lease Act.

Dieser wurde nun im Krieg gegen die Ukraine erneuert. Und wer

Rüstungsgüter least muß auch seine Leasingraten bezahlen.

Dazu ein Artikel aus der Berliner Zeitung, schon einige Tage alt, aber

sehr aufschlußreich dazu ist, wer in diesem Krieg wieder einmal auf der

Gewinnerseite steht und wer nicht.

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/ukraine-braucht-dringend-geld-li.271538

