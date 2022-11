Seit einpaar Wochen überschlagen sich wieder die Meldungen von regelmäßigen „Einzelfällen“, wobei auch dieses Stück türkischer Folklore auf deutschen Boden nicht unerwähnt bleiben sollte. Dabei wird unser Land erneut zum Austragungsort innerkultureller Spannungen und Konflikte gemacht. Dass es sich bei allen drei Beteiligten – ein Täter und zwei Opfer – um Türken handelt, lässt erneut tief blicken, wie sehr die Integration gescheitert ist während unsere Kuscheljustiz bestimmt auch für solche Individuen ein warmes Plätzchen übrig hat.

Es ist Montagabend Ende Oktober 2022, in der Nürnberger Südstadt: Dort gerät Mert Fahri Akin mit Özgür S. und Orhan T. wegen des Verkaufs einer Shisha-Bar in einen lautstarken Streit. Anscheinend waren alle drei Geschäftsführer oder zumindest Geschäftspartner bei der besagten Lokalität. Nach dem Verkauf der Bar ging es um die Aufteilung des Geldes, was zu einer heftigen Auseinandersetzung führte. Akin zog darauf seine Waffe, tötete Özgür S. und verletzte Orhan T. schwer. Seitdem ist der 28-jährige Todesschütze auf der Flucht. Interessanterweise waren sowohl Akin als auch Orhan T. über die Ukraine nach Deutschland gekommen, wo sie sich illegal aufhielten. Die Tat selbst ereignete sich auf offener Straße.

In einem Akt der Selbstdarstellung publizierte Akin zudem Photos auf Instagram, die ihn beim Hantieren mit der Schusswaffe zeigen. Die öffentliche Verhöhnung eines der Opfer war auch Teil der Inszenierung Ferner soll der 28-Jährige bis vor Kurzem noch im Gefängnis gesessen haben, wegen eines weiteren Gewaltverbrechens. Weitere Taten Akins gelten demnach als nicht ausgeschlossen. Die Witwe des Todesopfers erwartet unterdessen das zweite gemeinsame Kind.

Dabei hat auch der Nürnberger Süden längst seinen Ruf als besonders bunt und vielfältig inne. Der Anteil an Migranten ist hoch und dementsprechend auch die Quote an schweren Verbrechen. Schon allein die Straßenbilder sind mittlerweile so trostlos wie überall in Deutschland: Eine Dönerbude jagt die nächste, hinzu gesellen sich Zockerhöllen, Callby-Shops, Ramschläden, türkische Bäcker und Billigfriseure. Nicht nur der deutsche Einzelhandel wird regelrecht verdrängt, auch die Deutschen selbst suchen immer mehr ihr letztes Bisschen Heil im Wohnortswechsel. Die wenigen verbliebenen Einheimischen berichten von katastrophalen Zuständen, Vergleiche mit der Bronx – dem berühmt-berüchtigten New Yorker Ghetto – werden gezogen. „Ich habe mittlerweile immer Angst, wenn ich in der Südstadt unterwegs bin. Abends traue ich mich nicht mehr raus und alleine schon gar nicht“, meinte eine namentlich nicht genannte Nürnbergerin im Internet.

Die lokalen Zeitungen berichten jedoch lieber von der „verängstigten türkischen Gemeinschaft“ ihrer Stadt, anstatt zu fordern, endlich die Grenzen dicht zu machen und kriminelle Ausländer mit aller Härte zu bestrafen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...