Vom Ungeist einer religionsideologischen Kursbestimmung

Gastkommentar Dr. Udo Hildenbrand. Im „Friedenssaal klaffte eine Lücke. Das Friedenskreuz war auf Bitten des Auswärtigen Amtes entfernt worden“ – so beschreibt Sebastian Sasse von der „Tagespost“ den neuen Kreuz-Skandal im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel der Außenminister am 3. und 4. November 2022 im westfälischen Münster.

Das “Kreuz des Anstosses” im Friedenssaal des Historischen Rathauses in Münster. Bild: STBR, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Die Bedeutsamkeit des dortigen Historischen Rathaussaales und dieses Kreuzes macht die Geschichte bewusst: An diesem Ort wurde unter diesem Kreuz der dreißigjährige Glaubenskrieg (1618-1648) zwischen den Ländern der Katholischen Liga und der Protestantischen Union mit einem Friedensschluss beendet. Das schreckliche Ergebnis dieses Krieges waren Seuchen und Hungesnöte, die Zerstörung ganzer Landschaften sowie sechs Millionen Opfer allein in Deutschland. Das Friedenskreuz, Zeichen der Versöhnung. Einfach abgeräumt!

Heftige Reaktionen auf die Entfernung des Kreuzes

Die zum Teil heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit waren mit etwa folgenden Vorwürfen eindeutig: Kultur-, Geschichts- und Traditionsvergessenheit – Kulturkämpferische Absichten – Ideologische Verblendung – Verkürztes Verständnis von Toleranz – Verleugnung unserer kulturellen Identität vor aller Welt. Es sind die gleichen Vorwürfe wie im parallelen Skandalfall der Überblendung der biblischen Inschrift am Berliner Stadtschloss, die von einer von einer anderen grünen Ministerin derzeit betrieben wird.

„Protokollarische“ Gründe?

Nach diesen Reaktionen entstand der Eindruck, das Auswärtige Amt versucht, die Außenministerin aus der Schusslinie zu nehmen. Deeskalation war angesagt. Für das Entfernen des historischen Friedenskreuzes seien lediglich subalterne Beamte verantwortlich. Es handle sich nur um „protokollarische Gründe“. Was aber heißt hier: „Protokolarische Gründe“? Welche Schwierigkeiten, welche Verstöße gegen das Protokoll liegen bei diesem Ratskreuz vor? Stand da jemand irgendeinem anderen protokollwidrig im Weg? Offensichtlich ja!

Unterschiedliche religiöse Überzeugungen

Denn das Auswärtige Amt hat die Bitte um Entfernung des Kreuzes an die Stadt Münster begründet mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen religiösen Ansichten der Konferenzteilnehmer. Hinter diesem fadenscheinigen Hinweis glaubt man, die dunklen Gedanken derer zu erkennen, die das Kreuz entfernt haben wollten: Es steht uns wirklich im Weg und ist auf jeden Fall abzuräumen … bei unseren Gästen könnte es Anstoß erregen … wir sind doch kein Christenverein und pfeifen auf das mögliche Bedenken intoleranter christlicher Kreise. Auch der Münsteraner CDU-Rathauschef hätte sich dem Ansinnen des Auswärtigen Amtes, das Kreuz wegzustellen, gleich mit Entschiedenheit entgegenstellen müssen.

Christliche Symbole abräumen – Anderswo Symbole bewundern

Ginge es nach solchen antichristlichen Vorstellungen, müssten jetzt künftig bei uns landauf, landab alle christlichen Symbole und Hinweise weggeräumt werden, wo immer internationale Staatsgäste mit ihren unterschiedlichen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen hingeführt werden. Ersatzweise werden dann wohl künftig die Staatsgäste von der grünen Außenministerin voller Stolz zu den vogelzerschretternden Windkraftanlagen geführt, wo ihnen bei häufiger Windstille herrliche Bilder zerspargelter, sprich zerstörter Landschaften geboten werden.

Wie ist es aber, wenn die Frau Ministerin z. B. einem buddhistischen, islamischen oder kommunistische Land die Ehre ihres Besuches gibt? Vermutlich zeigt sie sich dann im Hochgefühl ihrer Einbahnstraßen-Toleranz begeistert von den Buddha-Statuen oder von der islamischen oder kommunistischen Symbolwelt, von denen sie dort umgeben ist. Denn niemand hat sie dort weggeräumen lassen aus weltanschaulicher oder religiöser Rücksicht auf den hohen Gast aus Deutschland – stop: natürlich auf die hohe „Gästin“ aus Deutschland.

Auch noch „organisatorische“ Gründe?

Die Sache mit dem weggebrachten Kreuz im Historischen Rathaussaal zu Münster ist der grünen Ministerin offensichtlich doch zu heiß geworden. Deshalb wird von ihr für die empörte Öffentlichkeit noch ein anderer Grund aufgetischt. Es seien keine „politischen “, sondern ausschließlich „organisatorische Gründe “ für das Entfernen des Kreuzes gewesen, so ließ sie verlautbaren. Für wie dumm hält eigentlich diese Frau die Öffentlichkeit?

Musste etwa auf dem angestammten Platz dieses Kreuzes, das zum historischen Inventar des Raumes zählt, aus gewichtigen Gründen z. B. ein Gerät aufgestellt werden? Nein: Bei der Konferenz stand nichts Derartiges da. Der Platz wurde nicht gebraucht. Am Ort, wo das Kreuz seit etwa 4 Jahrhunderten stand, „klaffte eine Lücke“.

Christliche Kulturgeschichte zurückdrängen, auslöschen?

Ohne Zweifel sind es „politische“, genauer „religionspolitische“ Vorgaben und Gründe, die hinter diesem staatlichen Auftrag der Entfernung dieses zentralen Symbols des christlichen Glaubens stehen. Das wird zwar ausdrücklich von Frau Baerbock bestritten, aber das Vorgehen passt exakt zur derzeitigen Absicht einer ihrer Parteifreundinen von den GRÜNEN, der Kulturstaatsministerin Roth, die biblische Inschrift an der Kuppel des restaurierten Berliner Stadtschlosses zu überblenden. Welche religionspolitische Kursbestimmung steht wohl allein hinter diesen beiden „grün-feministischen“ Aktionen? Eine Antwort lautet: Das Zurückdrängen bzw. das Auslöschen insbesondere der christlichen Kulturgeschichte.

Vorauseilender Gehorsam

Es liegt nahe, anzunehmen, dass die grüne Außenministerin selbst den Auftrag zum vorübergehenden Wegräumen des Kreuzes erteilt hat. Falls nicht, hat der oder die dafür Verantwortliche möglicherweise im „vorauseilenden Gehorsam“, d.h. auch im Wissen um die diesbezügliche ideologische Grundeinstellung und die daraus resultierende Erwartung seiner/ihrer Chefin gehandelt.

Dabei standen wohl folgende Überlegungen im Raum: Die Frau Ministerin – oder wahrscheinlicher: „die Annalena“ – will das gewiss auch … Was wir tun, ist ganz in ihrem Sinne … Sie freut sich bestimmt darüber und wäre gewiss verärgert, wenn sie das Kreuz bei der Konferenz sehen würde … Wir müssten sicher mit Konsequenzen rechnen, würden wir das Kreuz dort einfach stehen lassen …

Was da auch immer von wem gedacht wurde: Die Ministerin trägt auch hier die Verantwortung für das, was in ihrem und durch ihr Amt entschieden und organisiert worden ist. Oder im Auswärtigen Amt macht jeder, was er will auch ohne die Ministerin, die dann aber zurücktreten müsste, weil sie ihr Ministerium nicht im Griff hat.

Krokodilstränen und grüner Ungeist

Das i-Tüpfelchen bei diesem Vorgang ist: Ministerin Baerbock drückt nach mehrmaligen Hin und Her ihr Bedauern aus über die Entfernung des Kreuzes. Wer aber nimmt ihr dieses Bedauern ab?

Pure Heuchelei! Mit Krokodilstränen bedauert sie nur, dass sie und damit auch ihre Partei wieder mal in den Fokus heftiger Kritik geraten sind. Unbedingt wollte sie wohl auch verhindern, dass sie zusammen mit dem christlichen Kreuzessymbol abgelichtet wird. Noch mehr. Ein Bild von der illustren G7-Gipfelrunde und im Hintergrund das christliche Kreuz – ein einzige Katastrophe!

Diesen Vorhaltungen dürfte häufig noch die unmissverständliche Feststellung folgen: Die Öffentlichkeit lässt sich von einer Minderheit keineswegs alles gefallen, was „grüner Ungeist“ im Transformationswahn auf verschiedensten Gebieten auch gegen die christlichen Prinzipien, Werte und Symbole produziert.

