Was für ein armseliges Leben muss man führen, wenn man nur darin Sinn im Leben findet, wenn man anderen vorschreiben kann, was sie tun und lassen müssen. Manche glauben wirklich, dass sie zum Anführer geboren sind, ohne jegliche Qualifikation. Und wenn sie dann Mist bauen, WEIL sie eben derart unqualifiziert sind, dann soll man ihnen das gefälligst nachsehen.

Es gäbe eine einfache Regel, die das Vordrängeln Unqualifizierter in Führungspositionen sofort stoppen wurde. Wer richtig Mist baut, wird komplett enteignet. Aller Besitz, alle Titel, alle Ansprüche werden auf Null gestellt. Der Versager muss sein Leben von Grund auf neu beginnen.

Wer so gefahrlos Mist bauen kann wie unsere heutigen Politiker, Medienleute, sogenannten Experten, der wird sein Verhalten nie ändern. Im Gegenteil. Er wird die selbe Nummer nochmals versuchen. Für den „geborenen Anführer“ ist das Leben als Anführer so unhinterfragbar, wie für den „geborenen Spieler“, das Leben als Spieler. Nur dass der Spieler i.d.R. sehr bald nicht nur sein eigenes, sondern auch das geborgte Geld verloren hat. Dem „geborenen Anführer“ geht das Geld anderer Leute nie aus, weil er es sich per Staatsgewalt einfach nehmen kann.

Doch nur das Geld anderer Leute zu verspielen reichte den Größenwahnsinnigen nicht mehr aus. Zumindest haben sie dem Großteil der Menschheit in den letzten knapp 3 Jahren das Leben versaut. Wahrscheinlich sind schon Millionen durch die sogenannten Maßnahmen und den aufoktroyierten Corona-Giftcocktail direkt umgekommen, und viel mehr Millionen dauerhaft gesundheitlich geschädigt. So etwas ist nicht „zu verzeihen“, weil die unqualifizierten „Anführer“ sich eben ‘geirrt’ haben. Es ist vielmehr unverzeihlich, dass ihr im Angesicht eurer eigenen Inkompetenz nicht das einzig richtige getan habt und zurück tratet.

Warum sollten wir euch überhaupt glauben, dass ihr euch einfach nur geirrt habt? Es gibt keinen guten Grund das zu glauben. Es war ja nicht so, dass niemand euch widersprach. Und diejenigen, die ihren Widerspruch frühzeitig anmeldeten, waren nicht irgendwelche Tippelbrüder, sondern hochqualifizierte, langjährig erfahrene, ausgewiesene Experten auf ihrem Berufsfeld. Ihr wolltet den Widerspruch nicht hören. Und das nicht, weil ihr dann ggf. eine Diskussion verloren hättet, sondern weil es euren Status als „geborener Anführer“ in Frage gestellt hätte.

Der wirkliche, genuine Anführer, der kommt in seine Position, durch praktische Intelligenz, Arbeitsamkeit, kreative Ideen und kontinuierlichen, nachweisbaren, abzählbaren Erfolg AM MARKT. Der „geborene Anführer“ hingegen nutzt psychologische Tricks, Rhetorik, Lügen, um die Leute für dumm zu verkaufen, die ihm auf den Leim gehen.

Wie der Herr, so’s Gscherr

Oder, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selber (Schweizer Wahlhumor, 1874). Je nachdem wie herum man den Gaul aufzäumen will. Doch genug der Aphorismen.

Was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, war eine Demonstration des kaum für möglich gehaltenen Konformismus der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Die Meisten sind nicht nur willig, sondern enthusiastisch den vorgegebenen Maßnahmen gefolgt. Das beinhaltete das Verpetzen des Nachbarn, gar der eigenen Verwandtschaft, wenn die sich nicht an „die RegelnTM“ hielten.

Und wieder über 2/3 sind dem Aufruf des politischen Expertentums gefolgt, häufig wider besseres Wissen, sich eine – auch so bezeichnete – experimentelle „Impfung“ verabreichen zu lassen. Als jemand, der noch seine 5 Sinne beisammen hat fragte man sich, ob die alle bekloppt sind. Jedem, der sich nicht wie die Lemminge in die Schlucht stürzen wollte wurde vorgehalten ‘unsolidarisch’ zu sein. Der Vorwurf ist zwar richtig, aber man muss bei unkalkulierbaren Risiken gar nicht solidarisch sein. Die unflätigeren Vorwürfe lasse ich hier mal weg.

Doch noch einer: Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.

Aber WIR doch nicht

Ich höre immer wieder die Verteidigung gegen meine pauschale Abwertung, dass WIR die doch nicht gewählt haben, dass WIR dem nie zugestimmt haben, dass WIR dabei nie mitgemacht haben. Und doch ist es so gekommen, wie es gekommen ist, und DU konntest gar nichts dagegen tun. Und obwohl du persönlich das Klimanarrativ ablehnst, die Einmischung in den Ukrainekrieg ablehnst, die hohen Steuern und Sozialabgaben ablehnst, wirst du, nachdem die „geborenen Anführer“ genug Mist gebaut haben in die gemeinsame und ‘solidarische’ Haftung genommen. DU wirst den Mist ausbaden, den die anderen angerichtet haben. Auch dann fragt dich keiner, ob du das willst.

Wenn du also nicht unter der Herrschaft der Schlächter und ihrer willigen Kälber leben willst, dann musst DU Konsequenzen ziehen. Kampf bis zum Tod oder Flucht in ein anderes Land. Herummeckern wird nichts ändern.

MfG und in tiefster Verachtung

Als ich noch in die Schule ging und der Schriftverkehr noch mit Briefen abgewickelt wurde, wurde ein Brief mit ‘Hochachtungsvoll’ abgeschlossen. Nach dem Berufseinstieg war dann ‘Mit freundlichen Grüßen’ die gängige Floskel. Inzwischen schreibe ich gar keine Floskel mehr, oder MfG, und denke mir immer „in tiefster Verachtung“, insbesondere im Behördenschriftverkehr. Jeder, der sich einem totalitären Staat zu Diensten macht, hat nichts als meine zutiefst empfundene Verachtung verdient.

Früher war man dem Staatsbüttel vielleicht eher mitleidig gegenüber getreten, wenn er einem erzählte, dass er etwas nach gewissen Formvorschriften abarbeiten muss. Und man machte ggf. einen Witz darüber, dass man sich als Bürger und als Büttel leider an gewisse Vorschriften halten muss, weil ja sonst keine ‘Ordnung’ herrscht. Dennoch wurde einem die herrschende Ordnung durchaus unangenehm bewusst, die von einem kleinen Krümelkacker hinter einer Glasscheibe repräsentiert wurde.

Wenn die herrschende Ordnung aber inzwischen dein Leben versaut, dein Leben und deine Gesundheit bedroht, und dir nahezu alles wegnimmt, was du nicht unbedingt zum Leben brauchst, dann sind die fatalistischen Scherze nicht mehr angebracht. Sobald man der herrschenden Ordnung mit tiefster Verachtung entgegen tritt, erscheint es fast lächerlich, wenn diese Gestalten wegen Irrtümern um Verzeihung bitten. Der hat diese Fehler nicht begangen, weil er sich geirrt hat, sondern weil er in diesem System gefahrlos, ohne Konsequenzen Mist bauen kann.

Jedes Laster führt zur Grausamkeit. Sogar ein gutes Gefühl, das Mitleid, führt, wenn es nicht durch Nächstenliebe und Gerechtigkeit kontrolliert wird, über den Zorn zur Grausamkeit. Die meisten Grausamkeiten werden durch Berichte über die Grausamkeiten des Feindes angestachelt; und das Mitleid mit den unterdrückten Klassen führt, wenn es vom moralischen Gesetz als Ganzem getrennt wird, auf ganz natürliche Weise zu den unaufhörlichen Grausamkeiten einer Schreckensherrschaft. (C.S. Lewis)





Originalartikel hier: https://luismanblog.wordpress.com/2022/12/07/in-tiefster-verachtung/

