Vorbemerkung Maria Schneider: Es folgen die ersten Bilder der heutigen Kundgebung der AfD in Illerkirchberg. Sie wurden am Samstag, den 10. Dezember 2022 vor dem Rathaus in Illerkirchberg aufgenommen. Die Teilnehmer gedachten der getöteten Ece S., ihrer schwer verletzte Freundin Narea und der inzwischen unzähligen weiteren Opfer der Migrationspolitik.

Wie üblich bei solchen Veranstaltungen wurden wieder Slogans wie “Nein zun Rrechts”, “Gegen Hetze” in vordergründig kindlicher, unprofessioneller Manier angebracht, um die Empörung ganz normaler Bürger darzustellen. Dass es sich dabei häufig um staatlichen subventionierte Aktionen handelt, für die unsere Steuergelder missbraucht werden, sollte inzwischen allgemein bekannt sein.

Auf diese Bilder folgt in Kürze noch Frau Dr. Baums Bericht zur Kundgebung.

Bildquelle: Klartext von Christina Baum

