Hohe Quote an Kindern mit Migrationsgeschichte. Die vorgestellte bundesweite IQB-Studie hatte den .. Schülern an baden-württembergischen Grundschulen kein gutes Ergebnis bescheinigt: Ein Fünftel der Kinder schaffte die Mindeststandards im Lesen, Rechnen und Schreiben nicht. Kretschmann verwies darauf, dass Baden-Württemberg neben Bremen die höchste (Asylanten) Quote … hat. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/kretschmann-iqb-studie-schlechte-grundschueler-100.html

IQ-Verluste durch Migration in verschiedenen Ländern. Grün: Gewinn an IQ. Rot: Verlust an IQ.

Der negative Trend hat sich seit 2016 verstärkt.

Der Anteil der leistungsstarken … Schüler, die den Regelstandard erreichen oder übertreffen, hat in beiden Fächern abgenommen. Zugleich hat der Anteil der Schüler, die den Mindeststandard nicht erreichen und damit ein hohes Risiko für einen weniger erfolgreichen Bildungsweg aufweisen, in allen Kompetenzbereichen teils deutlich zugenommen.

Zudem fallen die Kompetenzeinbußen für Kinder … die im Ausland geboren sind – überwiegend größer aus als für Kinder ohne Zuwanderungshintergrund. Bei insgesamt sinkendem Kompetenzniveau haben sich die zuwanderungsbezogenen Disparitäten in allen Bereichen verstärkt.

Im Lesen beträgt der Mittelwert der erreichten Kompetenzen im Jahr 2021 in Deutschland insgesamt 471 Punkte (2016: 493; 2011: 500 https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/kmk-stellt-sich-neuesten-befunden-des-iqb-bildungstrends-gezielte-massnahmen-zur-sicherung-der-minde.html

Beim Lesen erreichten 57,6 Prozent der Viertklässler in ganz Deutschland den Regelstandard, 18,8 Prozent scheitern am Mindeststandard. Beim Zuhören sind die Zahlenähnlich.Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 42,4 % den Regelstandard nicht erreicht haben.

In Orthografie verfehlten 30,4 Prozent die Mindeststandards, nur 44,4 Prozent erreichen die Regelstandards. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 55,6 % die Regelstandards nicht erreicht haben.

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/iqb-bildungstrend-die-wichtigsten-ergebnisse/#die-wichtigsten-ergebnisse-zum-iqb-bildungstrend-2021

Laut Mikrozensus hatten 2021 rund 39 Prozent der Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland einen Migrationshintergrund. https://mediendienst-integration.de/integration/schule.html

https://www.laenderdaten.info/iq-nach-laendern.php (Auszug)

1 Singapur 108 2 Hong Kong 108 6 China 104 15 Deutschland 100 37 Ukraine 95 47 Griechenland 92 48 Bulgarien 91 49 Nord-Mazedonien 91 51 Rumänien 90 52 Türkei 89 65 Iran 84 66 Albanien 84 74 Pakistan 82 75 Algerien 82 78 Syrien 82 80 Marokko 82 81 Bosnien und Herzegowina 82 82 Indien 81 84 Afghanistan 80 86 Sri Lanka 79 90 Kenia 71 92 Elfenbeinküste 71 94 Sudan 70 95 Nigeria 70 96 Ghana 69 97 Tschad 65 98 Kamerun 65 99 Mali 64 100 Demokratische Republik Kongo 63 101 Eritrea 63 102 Guinea-Bissau 62 103 Äthiopien 61 104 Senegal 60 109 Äquatorial-Guinea 56

https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenzminderung

IQ Prävalenz

Bevölkerung ICD-10 Beschreibung alte Begriffe Quellen > 130 2 % Hochbegabung 115-130 14 % überdurchschnittlich intelligent [1][2] 85-115 68 % durchschnittlich [2] > 100

< 100 50 %

50 % Durchschnitt

Median [2] 70-84 14 % Lernbehinderung [1][2] 50-69 2,5 % F70 leichte Intelligenzminderung Debilität 35-49 0,4 % F71 mittelgradige Intelligenzminderung Imbezillität 20-34 0,3 % F72 schwere Intelligenzminderung schwere Imbezillität < 20 0,04 % F73 schwerste Intelligenzminderung Idiotie

Die zu uns kommenden “Asylanten” haben schätzungsweise im Schnitt einen IQ von 84 (zu deren Vorteil angenommen). Dies würde bedeuten, dass 50 % dieser “Asylanten” einen IQ unter 84 haben. Dies bedeutet analog der vorstehenden Tabelle, dass sie eine Lernbehinderung haben. Ein Großteil der “Asylanten” fällt demnach – zu einem höheren Prozentsatz als in der Tabelle dargestellt – sogar unter die Rubrik Debilität etc..

In der Diskussionsrunde Lanz am 1.12.2022 zum Thema Arbeitsverbote bzw. Arbeitserlaubnis bemerkte Dürr FDP, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine (IQ 95) sofort bei uns arbeiten dürfen. Lanz bemerkte dazu: “und was ist mit den Menschen aus dem Kongo (IQ 63) ?”

Die Zwangsbezahlpropagandafernsehrundfunkanstalten sollten zunächst einmal gründlich prüfen, was sie dem Zuhörer mitteilen wollen, bevor sie ihn “mitnehmen”.

Es gibt natürlich Experten in der Bundesrepublik, die mit diesen Zahlen mehr anfangen können als ich. Sie sollen es nur machen und nicht die Zahlen unter den Teppich kehren. Die Grüninnen und ihre Gefolgschaft sollten endlich einmal anfangen nachzudenken – soweit Ihnen das möglich ist.

Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.

Der Starke ist am mächtigsten allein (Friedrich Schiller).

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …