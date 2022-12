Erreichen die Ausmaße des linksextremen Terrors immer neue Dimensionen in Europa? Vor allem bei der Letzten Generation erscheint es, als ob zerstörte Gemälde und Straßenblockaden erst der Anfang gewesen sind. Und man das Werken der linken Terrorgruppe Antifa sogar noch übertreffen will. Erst vor kurzem hatte der österreichische Ableger von der Letzten Generation angekündigt, ab dem 9. Januar 2023 ganz Wien für eine Woche lahmlegen zu wollen. Martina Krumpeck, Mitbegründerin der zweifelhaften Gruppierung, legitimierte ihr Verhalten damit, dass jetzt nur noch der zivile aber gewaltfreie Widerstand als Mittel zur Verfügung stünde, nach dem andere Versuche gescheitert sind. Laut eigenen Aussagen ist Krumpeck aber vornehmlich darauf aus, nichts als Chaos stiften zu wollen: Jeder Aktivist, der ab dem 9. Januar 2023 nicht nach Wien komme kann, soll eben im eigenen Bundesland für die entsprechenden Unruhen sorgen. Die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr soll die übrige Menschheit genießen, bevor es mit den Pattex-Aktionen und Gemäldezerstörungen unversehens weitergeht.

Erwartet Wien ein neues G20 wie 2017 in Hamburg? Im Sommer des besagten Jahres wurde die Hansestadt von schweren linksextremen Ausschreitungen erschüttert, bei denen dutzende von Autos angezündet wurden, man sich Straßenschlachten mit der Polizei liefert und zahlreiche Geschäfte ausplünderte. 476 Beamte wurden verletzt, 255 Menschen in Gewahrsam genommen. Bis zum heutigen Tage wird die Gefahr des linksextremen Terrors verharmlost und ignoriert, was unter SPD-Buntesinnenministerin Nancy „Armbinde“ Faeser auch in den nächsten 365 Tagen nicht viel besser wird. Bereits 2017 wurde die Zahl der Linksextremen in Deutschland auf 28.500 Personen geschätzt, gewaltbereit seien bis zu 8.500 Anhänger dieser volks- und landesdestruktiven Ideologie.

Unterdessen macht die Letzte Generation vornehmlich mit Aktionen von sich reden, die man irgendwo zwischen „infantiler Blödsinn“ und „so gefährlicher wie geisteskranker unnützer Pseudo-Aktionismus“ einordnen kann: So wurde im November dieses Jahres mit „Tod und Leben“ von Gustav Klimt ein weiteres Gemälde mit schwarzer Farbe verschandelt. Auf dem Pariser Platz in Berlin wurde die Spitze einer 15 Meter hohen Tanne gekappt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Benjamin Jendro von der Berliner Polizeigewerkschaft dazu: „Wir sehen doch anhand von solchen Aktionen, wie scheinheilig diese Organisation in Teilen längst agiert. Es muss höhere Wissenschaft sein, wenn man denkt, dass man mit dem Absägen der Spitze eines Weihnachtsbaumes etwas Sinnvolles gegen den voranschreitenden Klimawandel unternimmt.” In Essen wurden unterdessen mehrere fingierte Notrufe getätigt, um die dortigen Einsatzkräfte zu verarschen. Unter anderem ging es um Gasaustritte, bewaffnete Einbrüche und blutüberströmte Personen, was allesamt nicht stimmte. Statt dessen wurde über Notruf-App folgende schwachsinnige Rechtfertigung hinterher geschoben: “Ihr dachtet es wäre ein Notfall, doch der wahre Notfall – die drohende Klimakatastrophe – durch die Millionen von Menschen sterben werden, wird von unseren Politikern konsequent ignoriert. Wir werden diese Form des Protests fortsetzen, bis unsere Bundesregierung effektive Gesetze erlässt um die Klimakatastrophe zu verhindern.”

Alex Cryso

Links:

https://www.heute.at/s/klima-aktivisten-wollen-wien-fuer-eine-woche-lahmlegen-100245562

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/klima-aktivisten-wollen-wien-eine-woche-lang-lahmlegen/539850180

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/g20-gipfel-in-hamburg-wird-die-gefahr-durch-linksextreme-unterschaetzt-a-1156981.html

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …