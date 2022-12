Neue Beiträge sind unter diesem Artikel zu finden.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte mich ganz herzlich für all Eure Ideen, Eure Unterstützung und Eure Beiträge bedanken und wünsche Euch wunderbare, gesegnete Weihnachten im Kreise Eurer Leben.

Ich lege nun eine kleine Pause ein, bis wir uns in alter Frische am 7.1.2023 wieder lesen. Wie immer dürft Ihr gern spritiuelle, christliche oder besinnliche Beiträge in der Weihnachtspause an Maria_Schneider@mailbox.org mailen, die ich auch während der Weihnachtspause veröffentlichen werde.

Gern nehme ich auch Anregungen und Ideen für den Blog entgegen.

Liebe Grüße

Eure Maria

