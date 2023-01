Auch im neuen Jahr setzt sich nahtlos fort, was die unkontrollierte Massenmigration muslimischer Feinde des fortschrittlichen Westens schon vor Jahren losgetreten hat.

Foto von Clker-Free-Vector-Images

Nun wurde in Castrop-Rauxel ein 32-jähriger Iraner festgenommen, der in den Vorbereitungen zu einem großflächigen Anschlag mit ABC-Giftstoffen steckte. Der Moslem hatte sich solche hochgradigen Giftstoffe wie Rizin und Cyanid besorgt, wobei Letzteres schon bei kleinsten Mengen tödlich wirkt. Rizin wird beim Robert-Koch-Institut als „Biologische Waffe“ für den Kriegseinsatz aufgeführt. Eine Vergiftung zeigt innerhalb von 36 bis 72 Stunden tödliche Wirkung, wobei die Symptome von Kopfschmerzen über Krämpfe bis hin zum Leber- und Nierenversagen reichen. Ein entsprechendes Gegenmittel gibt es nicht.

Unbekannt ist hingegen das Anschlagsziel und auch, in wieweit die Planungen bereits fortgeschritten sind. Bei der Verhaftung in der Nacht zum Sonntag wurde auch der vermeintliche Bruder des Iraners festgenommen. Ein Großaufgebot an Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften war von Nöten, um die beiden Muslime in Gewahrsam zu nehmen, das Gebiet weiträumig abzusperren und für die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen. Zum Teil waren die Sicherheitsleute mit ABC-Schutzanzügen ausgestattet, Mitarbeiter des Robert-Koch-Institutes als Berater vor Ort. Vor allem dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, eine „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ geplant zu haben. Sowohl die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf als auch die Zentralstelle für Terrorismusverfolgung in Nordrhein-Westphalen werden sich des Verfahrens annehmen. Seit mehreren Tagen ermittelte das Bundeskriminalamt schon gegen die beiden Iraner. Über einen europäischen Geheimdienst sollen die deutschen Sicherheitsbehörden von den Anschlagsplänen erfahren haben.

Bereits vor vier Jahren hatte es in Köln einen ähnlichen Fall gegeben, als ein Tunesier und seine deutsche Frau Testexplosionen in dem 15-stöckigen Gebäude einer Wohnhaussiedlung auslösten. Beide hatten mit Rizin hantiert und die entsprechenden Chemikalien hergestellt, wobei abermals ein Geheimdienst auf die Online-Käufe der Substanzen aufmerksam wurde. Ein Gutachten bestätigte, dass insgesamt über 13.000 Menschen bei dem Anschlag hätten sterben können, eine mit Stahlkugeln gefüllte Streubombe hätte den Tod von 200 Personen verursacht. Angeblich hatte der Islamische Staat seine Anhänger immer wieder zu solchen Gräueltaten aufgerufen, um dabei auch die Anleitungen zum Bau der Bomben leicht zugänglich zu machen.

