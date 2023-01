Ostdeutschlands erster schwarzer Ministerin schlägt offene Ablehnung entgegen

Doreen Denstädt – die erste grüne Integrationsministerin in Thüringen. Ob dies umgekehrt für eine weiße Frau im Herkunftsland ihres Vaters – Tansania – möglich wäre, darf mit Recht bezweifelt werden. Wie alle Grünen übt Frau Denstädt lieber Gratismut und beschimpft Deutsche als Rassisten statt sich für unterdrückte Frauen in Tansania einzusetzen.

Ihr Vater kommt aus Tansania, ihre Mutter ist eine Deutsche. Laut eigenen Aussagen war Doreen Denstädt schon Rugby-Profi und Polizeibeamtin (Vertrauensstelle im Innenministerium). Auch ein Punk sei sie früher mal gewesen. Nun soll Doreen Denstädt die erste Afrika-stämmige Integrationsministerin von Ostdeutschland werden. Erfurt in Thüringen wird der Einsatzort sein, wo sie den bereits entlassenen grünen Amtsvorgänger Dirk Adams beerbt. Natürlich ist auch das Parteibuch der dunkelhäutigen 45-Jährigen ein grünes und es ist ganz offenkundig, dass der „schwierige“ Osten mit solchen Personen entsprechend bearbeitet werden soll. Bereits jetzt schon, vor der Vereidigung im Februar, regt sich der Widerstand.

Typische Social-Media-Kachel zum eingebildeten Phantomrassismus, wie ihn nur echte Rassisten wahrnehmen können (Screenshot:Twitter)

Wie immer sind es die sozialen Netzwerke, in denen es von offener Kritik bis zur unverblümten Ablehnung nur so hagelt. Während sich nicht nur die „Einzelfälle“, sondern auch die islamischen Massenausschreitungen immer weiter häufen, sind die Grenzen sperrangelweit offen. Und obwohl die Kommunen bereits über ihre Belastungsfähigkeiten hinausgehen, was die Aufnahme von ständig neuen Flüchtlingen anbelangt, so kommt die hohe Politik nicht umhin, mit Leuten wie Denstädt das Realitätswässerchen weiter zu trüben. Weil spätestens seit der Silvesternacht die Integration von Muslimen lautstark kritisiert wird, ist auch der Shitstorm gegen die Deutschafrikanerin kaum verwunderlich. Unter anderem wird die berufliche Qualifikation als Verwaltungswirtin angezweifelt, während ein Jurastudium fehlt, ist sie doch auch für die Bereiche Justiz und Verbraucherschutz zuständig.

Polizist: “Sie fuhren 193 Kilometer pro Stunde, kollodierten mit 5 Autos, überfuhren einen Hund und landeten im Graben.”

Fahrer: “Sie haben mich nur deshalb angehalten, weil ich nicht so aussehe wie Sie.”

Die Betroffene konterte mit dem üblichen Jargon, sie fände es nur gut, wenn „das Land einmal mehr sieht, was Menschen anderer Hautfarbe, besonders Frauen, tagtäglich entgegenschlägt.“ Außerdem werde sie regelmäßig nach ihrem Aufenthaltsstatus gefragt, so die gebürtige Saalfelderin, die Adams wegen parteiinterner Querelen ablöst. Anscheinend soll die Frauen- und Migrantenquote noch weiter erhöht werden. Im Gegenzug trat Denstädt selbst im vergangenen Jahr aus Protest den Grünen bei, weil diverse Polizeikollegen für die AfD ins Parlament gingen. Wie immer waren die berühmten Zeichen gegen den Rassismus wegbegleitend.

Aus reiner Schönfärberei wird zudem gerne erwähnt, dass die 45-Jährige Thüringens erste schwarze Polizistin war. Dabei stänkerte Denstädt unlängst noch gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber: Es gäbe zu viel Machtmissbrauch, Racial Profiling und Polizeigewalt. AfD-Innenexperte Ingo Mühlmann entgegnete dem, Denstädt hätte sich mit solch „ehrabschneidenden Unwahrheiten selbst diskreditiert.“ Der Begriff der Quoten-Frau hängt der neuen Integrationsministerin schon jetzt an. Karriere durchs Parteibuch, Hauptfarbe und Geschlecht inklusive. Aber vielleicht wird der Thüringer Landtag unfreiwillig ja noch bunter als es sich die Grünen selbst erhofft hatten: Mit Bernhard Stengele tritt zeitgleich ein ehemaliger Schauspieler das Amt des neuen Umweltministers an.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …