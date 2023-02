Foto: Polizei Aalen

Das Fahndungsphoto lässt auf einen türkisch-arabischen Phänotyp schließen, eventuell könnte die Ethnizität auch vom Balkan sein: Wie fast immer, so war bei der Mainstream-Presse auch dieses Mal ein großes Rätselraten zu befürchten, was die Täterherkunft eines lange gesuchten Intensivtäters betrifft. So auch beim „Serienkiller von Schwäbisch Hall“, welcher der Polizei nun ins Netz gegangen ist. Lediglich die Bild Zeitung verriet bereits im Vorfeld, dass der besagte Mehrfachmörder „gebrochenes Deutsch“ gesprochen haben soll. Drei Seniorinnen hatte der Verhaftete in dem malerischen Städtchen im Osten Baden-Württembergs wohl ermordet: Im Oktober 2020 wurde die Brauerei-Erbin Elfriede Huchler im Alter von 94 Jahren getötet. Zwei Jahre später die Witwe Heidemarie K. im Alter von 77 Jahren. Am vergangenen Mittwoch erfolgte das Opfer Nummer drei: Die alleinstehende Rentnerin Gertraude N. (89, aus der nahe gelegenen Gemeinde Michelbach). Dabei hatte der Täter die Frauen nicht nur umgebracht, sondern auch ausgeraubt. Während zu Fall zwei und drei schon eindeutige Beweise vorliegen, sind die Ermittlungen in Bezug auf Elfriede Huchler noch am Laufen.

Die Festnahme am Dienstagnachmittag erfolgte nur 150 Meter von den ersten beiden Tatorten entfernt. Interessanterweise waren weder der Serienmörder selbst, noch dessen Frau und die beiden gemeinsamen Kind offiziell an ihrem Wohnort (Hagenbacher Ring 147 in Schwäbisch Hall) gemeldet. Laut der Staatsanwaltschaft sind sowohl der Mörder als auch dessen Familie erst seit Anfang Dezember 2022 nach Deutschland bekommen. Ein Touristenvisum ohne Meldeadresse hatte den Aufenthalt ermöglicht. Der vermeintliche Serienkiller steht zudem im Verdacht, am 17. Januar dieses Jahres im 22 Kilometer entfernten Ilshofen einen Rentner an dessen Haustüre mit gezogener Waffe bedroht zu haben, um Geld zu fordern und ihn danach niederzuschlagen. Auch die drei Seniorinnen waren allesamt durch Gewalteinwirkungen gegen den Kopf getötet worden. Insgesamt war eine Ermittlungsgruppe von 75 Beamten von Nöten, um dem Täter auf die Schliche zu kommen. Aufgrund der Häufung der Vorfälle im ländlichen Raum wurde die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht angehalten.

Bei der Pressekonferenz am Mittwochvormittag im Polizeipräsidium der Stadt Aalen (ebenfalls Ost-Württemberg) wurde schließlich bekannt gegeben, dass es sich um einen 31-jährigen Serben handelt. Über 350 Spuren wurden dabei verfolgt. Der Täter soll aus Habgier gehandelt, um in einem Fall eine Beute im unteren dreistelligen Eurobereich einkassiert zu haben. Multikulti geht also in seine nächste tödliche Runde. Wir sind so bunt bis das Blut spritzt. Auch die einstmalige Bildungs- und Wirtschaftshochburg Baden-Württemberg ist seit der grünen Machtübernahme im Jahre 2011 nur noch auf konstantem Sinkflug. Ein Ende ist nicht abzusehen.

