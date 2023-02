Bild: Pixabay

Was haben wir mit dir gejubelt, gefeiert aber auch gelitten.

Innerhalb kürzester Zeit konnten wir das Vertrauen unzähliger Bürger gewinnen und unsere junge Partei schaffte es in rekordverdächtiger Zeit in alle Länderparlamente und in den Bundestag.

Ja, die Geschichte unserer Partei ist wahrlich eine Erfolgsgeschichte.

Schnell erregten wir deshalb auch die Aufmerksamkeit und vor allem den Neid der Altparteien, die nun Angst um ihre Futtertröge bekamen.

Was haben sie sich nicht alles ausgedacht, um uns zu diffamieren!

Doch nach zehn Jahren steht fest:

Je mehr uns das Establishment zu beschädigen versucht, umso treuer stehen unsere Wähler zu uns.

Die Zeiten, in denen sich deutsche Bürger von der Obrigkeit kleinhalten lassen, sind vorbei!

Ich danke deshalb vor allen Dingen unseren treuen Wählern – für ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Es gibt so vieles anzupacken, aufzuräumen und in Ordnung zu bringen. Wir werden auch zukünftig die ganzen Missstände aufzeigen und Lösungen anbieten – für unser schönes Deutschland und unser von den Altparteien vergessenes deutsches Volk.

Herzlichen Glückwunsch zur einzigen Alternative für Deutschland.

Dr. Christina Baum MdB

Mutig. Patriotisch. Freiheitlich!

Mitglied im Gesundheitsausschuß

des Deutschen Bundestages

Bundesvorstandsmitglied AfD.de

https://christina-baum.berlin

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …