Foto: Pressestelle Ditib

Bis Weihnachten 2022 sollte der Rohbau fertig sein, das offizielle Bauende ist für 2024 vorgesehen: In der Käppelestraße der Karlsruhe-Oststadt entsteht derzeit die nächste Großmoschee – anscheinend wohl mit offenkundigen Bauproblemen aufgrund von Engpässen in der Materialbeschaffung. Dabei soll der neue Polit- und Gebetstempel rund zehn Millionen Euro kosten und Platz für etwa 700 Muslime bieten. Erneut ist die umstrittene Ditib als Dachverband tätig. Alleine in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile über 500 Moscheen und religiöse islamische Zentren. In Karlsruhe freute man sich bereits im Vorfeld, ein besonders prunkvolles Exemplar in die Landschaft stellen zu dürfen.

Dabei gilt nicht einmal die Finanzierung als wirklich gesichert. Angeblich wird das Projekt ausschließlich über Spenden realisiert, doch ist bereits davon die Rede, dass 3,5 Millionen Euro an Krediten in das Bauunternehmen fließen. Anscheinend ist bislang jedoch nur die Hälfte des Geldes zusammengekommen. Auch war es angedacht, gleich vier Minarette in Höhe von jeweils 35 Metern zu errichten. Letztendlich genehmigte die Stadt Karlsruhe nur eines in Höhe von 28 Metern.

Auch eine hervorragend besuchte Infoveranstaltung von vor einpaar Jahren sorgte nicht nur für uneingeschränkte Begeisterungsströme. Nicht wenige Anwohner und Firmeninhaber kritisierten dabei die geplante Expansion aufgrund mangelnder Platzverhältnisse in der alten Stätte. Unter anderem deshalb, weil die Islamisten ganz offen das Zusammenwirken mit der unweit entfernten Karlsruher Asylaufnahmestelle suchen. Sowohl die neue als auch die alte Moschee sollten dabei als direkte Anlaufadresse für Flüchtlinge dienen.

In wie weit die neue Zentralmoschee ein Ort der Begegnung, der Toleranz und Vielfalt ist, oder wieder nur die Parallelgesellschaften fördert, muss erneut in Frage gestellt werden. Geplant sind neben den Gebetsräumen auch ein „multikulturelles Zentrum“ mit Geschäften, einem Café, einer Metzgerei, Büros, einem Jugendtreff, einer Mehrzweckhalle, Wohnungen für die Imame, Bildungsstätten sowie Räume für „kulturelle wie religiöse Arbeit“. Insgesamt sollen fünf Stockwerke mit 4781 Quadratmetern Nutzfläche auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen. Eine 17,5 Meter hohe Kuppel gibt es außerdem.

Alex Cryso

Links:

https://zuerst.de/2023/02/04/weithin-sichtbare-bereicherung-karlsruhe-bekommt-grossmoschee-mit-600-plaetzen/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …