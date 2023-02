Blick von der Brühlschen Terrasse nach Süden gegen die Frauenkirche. Nach 1945.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land.

Diese Nachricht vom Inferno, dem Höllensturm von Dresden, kam auch in unser kleines Dorf nach Thüringen. So berichtete es mir meine Mutter, die damals 17 Jahre alt war.

250.000 Tote – diese Zahl brannte sich in ihren und später auch in meinen Kopf.

Die Stadt sei voll gewesen von Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, vorwiegend Frauen und Kinder und kranke und alte Menschen. Sie seien qualvoll gestorben, verkohlt in den Kellern der Häuser.

Heute wird diese hohe Zahl der Opfer bestritten, vor allem von einer Historikerkommission, die eigens dafür eingesetzt wurde, diese Zahl zu ermitteln. Was jedoch ist glaubwürdiger? Sind es die Berichte von Augenzeugen unmittelbar nach diesem Bombenterror oder die einer 65 Jahre später festgestellten Kommission?

Eigentlich wäre es unerheblich – ein planvoller und systematischer Angriff auf Zivilisten ist und bleibt auch im Krieg ein Verbrechen, egal wieviele Menschenleben er kostete.

Doch erleben wir fast täglich Berichte von schwerer deutscher Schuld aus dieser Zeit, die nach nun über 70 Jahren viel präsenter ist als in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Gleichzeitig werden die Verbrechen an den Deutschen am liebsten totgeschwiegen, mindestens stark verharmlost. Und wer daran erinnert, wird medial „attackiert“ und desavouiert. So, wie es inzwischen bei vielen politischen Themen der Fall ist.

Zurück zu Dresden. In der Nacht zum 14. Februar 1945 verwandelten britische Flugzeuge die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt in ein Flammenmeer. Innerhalb von 15 Minuten wurden drei Viertel der Altstadt in Brand gesetzt. Ein Bombenteppich zerstörte die gesamte Innenstadt. Es war der schwerste Luftangriff auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg,

Dresden erlebte jedoch viel mehr als „nur“ einen systematischen Angriff – Dresden wurde zum Opfer eines bis ins Detail ausgearbeiteten brutalen Vernichtungsschlags der Engländer gegen Unschuldige.

„Zuerst wurden Sprengbomben abgeworfen, um Dächer abzudecken und Fenster zu zertrümmern. Dann wurden Brandbomben geworfen. Zum Schluss, während der Löscharbeiten, explodierten mit Zeitzündern versehene Luftminen.“ https://www.tagesspiegel.de/politik/dresden-war-ein-kriegsverbrechen-3609982.html

Welcher Mensch kann sich so etwas Grausames überhaupt ausdenken? Wir dürfen diese Ereignisse nicht vergessen. Sie gehören zum kollektiven Bewusstsein unseres Volkes und sind Teil unserer leidvollen Geschichte.

Dennoch muss nach dieser langen Zeit das Vergeben im Mittelpunkt stehen, von Seiten aller Beteiligten. Einseitige Schuldzuweisungen und Demütigungen werden niemals zu dauerhaften Frieden führen.

Alan Smith, der Sohn eines der Dresdner Bomberpiloten, wurde durch Fügung des Schicksals zu einem Botschafter dieser so notwendigen Versöhnung.

Er war zwölf Jahre alt, als er in wenigen Worten von der Zerstörung Dresdens hörte. Sein Vater erzählte vom unglaublichen Feuerball, den er auf dem Rückflug noch meilenweit sehen konnte. “Vom einen auf den anderen Moment war er sich des Horrors, des Leids bewußt. Er wollte, daß Dresden nicht in Vergessenheit gerät.“

Ausgerechnet der Arbeitgeber von Alan Smith, die Londoner Gold- und Silberschmiede Grant MacDonald erhielt den Auftrag, das Kreuz der wiedererstehenden Frauenkirche als Zeichen der Versöhnung nachzubilden. Das war die Stunde des Sohnes.

Ich danke ihm von Herzen für seine großartige Arbeit, die durch die besonderen Umstände noch einmal großartiger erscheint.

Dresden steht stellvertretend für den Luftangriff auf viele deutsche Städte am Ende des Zweiten Weltkrieges.

Von unserem Dorf aus konnte man den hell erleuchteten Himmel sehen, als das über 50 km entfernte Nordhausen am 3. und 4. April 1945 bombardiert wurde und in Flammen aufging. Auch davon erzählte mir meine Mutter.

Diese schrecklichen Erinnerungen haben lebenslange Narben hinterlassen, bei denen, die sie miterlebten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …