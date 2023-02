Gastbeitrag von Sören Jedwillat. Natürlich wird bei offiziellen Berichten zum Bombenangriff auf Dresden gelogen, dass sich buchstäblich die Balken biegen.

Leider sind die unmittelbaren Zeitzeugen bereits größtenteils verstorben und die „Zweitzeugen“, welche die Originalberichte der Ersteren noch gehört haben (alos Menschen wie ich) sind auch schon jenseits der 60. Mit uns wird das Wissen der Zeitzeugen über die furchtbaren Ereignisse dieses Krieges völlig verblassen und unsere indoktrinierten Kinder und Kindeskinder werden vom US-amerikanischen Großkapital auf neue Schlachtfelder in Europa und der Welt getrieben werden.

Erinnerungen der Mutter

Nun zu einigen Erinnerungen meiner verstorbenen Mutter zum Angriff auf Dresden – sie war damals 8 Jahre alt. Meine Mutter hieß Renate Jedwillat, geborene Helbig. Sie stammte aus Adelsberg / Chemnitz (jetzt nach Chemnitz eingemeindet).

Noch im ca. 70 Km entfernten Chemnitz konnte ein „tagheller“ Feuersturm in Richtung Dresden beobachtet werden.

Als besonders gespenstisch bezeichneten die Beobachter das „Herunterregnen“ von größeren Mengen Papier, was offensichtlich aus Dresden stammte und vom Sturm mitgerissen worden war.

Am nächsten Tag berichtete eine Freundin meiner Großmutter, deren Mann im persönlichen Stab Mutschmanns in Dresden arbeitete, dass dieser ihr telefonisch berichtet hätte, dass in Dresden wohl mehrere hunderttausend Menschen ums Leben gekommen seien. Nur Stunden später erbat sie von meiner Großmutter schon strengstes Stillschweigen. Die Argumente:

Staatsgeheimnis. Wehrkraftzersetzung.

Die Lügerei um das Massaker in Dresden hatte begonnen.

Einige Zeit später berichteten aus Breslau geflüchtete Verwandte meiner Mutter, welche die Angriffe auf Dresden mit- und überlebt hatten, vom Einsatz „unlöschbarer“ Brandbomben mit enormer Hitzeentwicklung (weißer Phosphor!), vom Feuersturm, von Tieffliegerangriffen an den Folgetagen. Äußerst gefährlich war auch der heiße, in der Luft befindliche Ruß, woran ein mitgeführter Säugling auch letzten Endes verstarb.

Die Stadt Dresden war voller Flüchtlinge. Diese waren, wie auch die Verwandten meiner Mutter, bei der Evakuierung von Breslau in einer großangelegten Aktion der Reichsbahn mit Zügen nach Dresden gebracht worden, sollten dort versorgt und weitergeleitet werden.

Die Überlebenden des Angriffs flohen dann in ständig von Tieffliegern attackierten Trecks ins obere Erzgebirge hinauf.

Sie wollten auch keineswegs in Chemnitz bleiben, da sie der Meinung waren, dass auch Chemnitz ausgelöscht werden würde, was im März 1945 tatsächlich der Fall war und stolz in der englischen Presse gemeldet wurde ( „Auch Chemnitz ist jetzt eine tote Stadt“).

Die besagte Freundin meiner Oma, Tochter eines unserem Haus gegenüberliegenden Bauhofbesitzers, wurde übrigens von den Sowjets zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, ihr Mann hingerichtet.

Ich habe sie noch als alte gebrochene Frau kennengelernt, die – versorgt von ihren Töchtern – in einem Gartenhaus lebte.

Die Erlebnisse meiner Mutter finden sich im Buch “Chemnitzer Erinnerungen 1945 / Teil lV. Zeitzeugen berichten.” Hrsg.: Gert Richter. Verlag Heimatland Sachsen

Da ich das Buch leider verpumpt habe, kann ich da nicht nachschauen, ob die mir von meiner Mutter berichteten Erlebnisse bezüglich Dresdens da auch ordentlich dokumentiert wurden.

Erinnerungen des Vaters

Mein inzwischen leider auch verstorbener Vater Gottfried – ein passionierter Hobby-Historiker – hat zusammen mit einem Fachhistoriker und noch lebenden Zeitzeugen ein sehr interessantes Büchlein über speziell die Ereignisse in Chemnitz/ Adelsberg in den letzten Kriegsmonaten herausgegeben.

Tatsächlich muss Dresden während des Angriffs eine Art riesiges Krematorium geworden sein. Da wurden Tausende buchstäblich verascht. DDR-Ingenieure fanden in den Trümmern Dresdens Porzellan-Schmelzen! Porzellan schmilzt bekanntlich erst bei 1450 Grad Celsius!

Um einen Leichnam zu kremieren, bedarf es einer Temperatur von „nur“ 800 Grad Celsius. Diese Fakten will die „offizielle“ politische BRD aber heute auf keinen Fall wissen.

Mein Vater diente in der DDR als Militärmusiker des MdI im Offiziersrang und lernte dabei auch einen ranghohen Kriminalisten aus Dresden kennen.

Da beide Sachsen waren – mein Vater Riesaer – nahmen sie natürlich kein Blatt vor den Mund.

Sofort nach dem Angriff begannen die deutschen Kripo-Beamten mit der Suche nach/ Sicherstellung von Artefakten aus dem persönlichen Besitz von unidentifizierbaren Bombenopfern.

Es soll eine Sammlung von mehr als 100000 Artefakten zusammengetragen worden sein, welche von auffälligen, besonderen Stoffresten bis zu Schmuckstücken (Uhren, Eheringe etc .) reichte.

Einige Jahre nach dem Krieg ordneten die sowjetischen Besatzer aber die Auflösung dieser Sammlung wegen angeblicher „Geruchsbelästigung“ an, was sie auch gleich in strenger Eigenregie persönlich handhabten.

Die Motive dafür, allein tausende goldene Eheringe, dürften auf der Hand liegen.

Ein sehr lesenswerten Bericht von ehemaligen DDR-Ingenieuren zu den oben erwähnten Porzellanschmelzen in den Trümmern Dresdens wurde meines Wissens nach auch vor Jahren in der JF veröffentlicht – auch ein Leserbrief zu jener ominösen Kriminalsammlung von Artefakten, der mich buchstäblich vom Stuhl hochtrieb, da er nochmals die Erzählung meines Vaters bestätigte.

Ich freue mich über jeden, welcher der historischen Wahrheit dient und meinen Bericht weiterverbreitet.

