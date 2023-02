Leichenberg auf dem Dresdner Altmarkt, Februar 1945. Bundesarchiv, Bild 183-08778-0001 / Hahn / CC-BY-SA 3.0

Die Bombardierung Dresdens war keine Kriegshandlung und kann daher nicht wie eine Schlacht zu den Akten gelegt werden.

Als die Deutschen Truppen nach der verlorenen Schlacht um Stalingrad den Rückzug antreten mussten, war der Krieg entschieden. Als die Bolschewisten das erste Mal die Grenze zum Deutschen Reich überquerten, offenbarte sich das Schicksal der besiegten Deutschen in Nemmersdorf. Babys wurden von den Rotarmisten gegen die Wände oder den Boden geworfen, Frauen wurden vergewaltigt und gekreuzigt und jedes Kriegsrecht zum Schutz der Zivilbevölkerung verlor an Bedeutung. Als die ersten Deutschen Soldaten die Bolschewisten wieder aus Nemmersdorf zurückdrängen konnten, sahen sie das ganze Ausmaß des roten Terrors. Ein bis vor kurzem lebendiges Dorf wurde in wenigen Stunden mit Stumpf und Stiel, vom Säugling bis zum Greis, ausgerottet.

Die Nachricht über die Grausamkeit und die Völkerrechtsverachtung verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Reich und augenblicklich begann die Fluchtbewegung Richtung Westen. Viele der über 15 Millionen Zivilisten flüchteten nach Dresden.

In Dresden angekommen kam ein vorläufiges Gefühl von Sicherheit auf und man konnte sich glücklich schätzen, überlebt zu haben. Viele Flüchtlinge schafften es nicht und wurden auf der Flucht vor dem roten Terror erschossen, vergewaltigt oder sanken bei dem Abschuss des Flüchtlingsschiffes „Wilhelm Gustloff“ auf den kalten Meeresgrund.

Auch wenn Dresden zu diesem Zeitpunkt als eine der schönsten Städte Europas galt und den Beinamen „Elbflorenz“ trug, konnte die Schönheit wohl nur ein schwacher Trost gewesen sein. Zu nah waren die Gedanken bei den Angehörigen, die die Flucht nicht geschafft hatten oder bei den Söhnen und Vätern, die ausgehungert und in Anzahl und Material weit unterlegen einen ausweglosen Kampf kämpften, um den Zivilisten so viel Zeit zu verschaffen, wie es eben möglich war.

Das von Flüchtlingen überfüllte Dresden hatte keine militärische Anlagen und war nicht kriegsrelevant. Die Reichshauptstadt Berlin lag nördlich und obwohl außer Zivilisten nichts in Dresden zu finden war, sollten beide Städte das gleiche Schicksal erleiden.

Am 13.02.1945 begann ein Terror gegen Zivilisten und gegen ein Kronjuwel Europäischer Kunst.

Nicht nur die Zivilisten, sondern eben auch die zahlreichen Tempel Deutscher Hochkultur waren der Grund, warum es insbesondere Dresden treffen sollte; laut Churchill kämpfte man ja nicht gegen Hitler, sondern gegen den Geist Schillers.

Elbflorenz brannte über drei Tage lang bis auf die Grundfesten runter. Im Feuersturm aus Englischen und Amerikanischen Bomben ging die Sonne in Dresden nicht mehr auf und nicht mehr unter, da der Himmel von Ruß verdunkelt war und die Straßen bei über 600°C lichterloh brannten. Die erwachsenen Menschen schrumpften auf die Größe von Kindern in den Feuerstürmen und die Kinder verschmolzen mit dem Asphalt der Straßen. So gut es ging, leisteten die Luftschutzkräfte Widerstand. Als sich am 16.02.1945 die Rußwolken lichteten, die Straßen wieder abkühlten und die Überlebenden aus den Ecken gekrochen kamen, um das Unfassbare fassbar zu machen, muss es ein Blick in die Hölle gewesen. Drei Tage prasselten die Bomben auf die mit Zivilisten gefüllte Stadt. Jahrhunderte der Europäischen Kunst und Geschichte wurden zerstört und Hunderttausende fanden den Flammentod, wurden unter den Trümmern erschlagen oder erstickten in den Feuerstürmen, die jeden Sauerstoff aus der Luft zogen.

Das Schicksal Dresdens ist das Schicksal aller Deutschen Großstädte gewesen. Hamburg, Berlin, Frankfurt, Essen, München, Kiel, Bremen, Rostock, Lübeck; überall brannten die Feuerstürme der Alliierten. Die Maxime der Befreiung Deutschlands kann also nur als verklausulierte Leichenschändung betrachtet werden.

An Deutschland wurde zu diesem Zeitpunkt ein Exempel statuiert. Wer es wagt, aus dem internationalen Bankenwesen auszusteigen, wird vernichtet, entrechtet, vergewaltigt, gebrochen und wieder eingegliedert, um das Geldsystem weiterlaufen zu lassen.

Wir gedenken der Toten des Alliierten Völkermordes!

