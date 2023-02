Bild: Netzfund

Das Boot ist voll. Die Sozial-Kassen sind fast leer. Schlaraffenland ist abgebrannt.

Warum nur will Deutschland jetzt nach dem Willen der Ankündigungs-Ministerinnen Faeser und Baerbock per “Sofort-Einreise” alle Türken und Syrer aus dem Erdbebengebiet, die auch nur irgendwelche Verwandtschaft in Deutschland haben, für drei Monate mit einem Sofort-Visa mit allen Berechtigungen, Hilfen bis hin zur freien Heilfürsorge auf Kosten des deutschen Steuerzahlers, ins Land holen?

Was die AfD seit langem sagt: wir Deutschen sind kulturell, finanziell, personell und infrastrukturell mit den Massen von immer mehr Zuwanderern völlig überlastet!

Deshalb fordern wir die sofortige und dauerhafte Beendigung der Zuwanderung – und wenn, dann streng nach den geltendem Gesetzen unseres Landes, dem deutschen Asylrecht GG Art. 16a bzw. der Genfer Flüchtlingskonvention.

Zuerst müssen hier lebende Ausländer integriert, bzw. wenn kein Aufenthaltsrecht hergeleitet werden kann, auch konsequent abgeschoben werden. Duldungen nur noch in Ausnahmefällen.

Keine neuen Asylbewerber, keine neuen Wirtschaftsmigranten, keine neuen Integrationsverweigerer!

Nur noch echte Fachkräfte mit entsprechender Qualifikation und Arbeitsplatznachweis.

Asyl kann es nur geben, wenn es nach den Buchstaben unseres Grundgesetzes zu gewähren ist – das kann aber nicht bei Überschreiten der Landesgrenze aus sicheren anderen Staaten Europas der Fall sein.

Die EU-Aussengrenzen sind robust zu schützen.

Es hat schon seinen Grund, warum man den Begriff „Festung Europa“ immer häufiger vernimmt…

Erstveröffentlichung: Dr. Dirk Spaniel Telegramkanal

Dr. Dirk Spaniel MdB

Verkehrspolitischer Sprecher

der AfD-Bundestagsfraktion

Alternative für Deutschland

