Es ist immer wieder erfrischend, wie in unseren demokratischen, weltoffenen, bunten und toleranten Medien diskutiert wird. Eine Talkshow ist besser als die andere. Lanz führte in seiner Talkshow am 23.2.2023 eindrucksvoll vor, wie man das Thema Ukraine Krieg diskutieren kann, ohne dumme Sichtweisen die gegen den Krieg gerichtet sind.

Bemerkenswert war die Wiederholung seines Standpunktes vom Tag davor, als er den beiden Diskutanten widersprach, die behaupteten, Wagenknecht stehe mit ihrer Haltung den Krieg möglichst schnell zu beenden, auf der Gehaltsliste der Russen. Er wiederholte seine Aussage, dass er sich persönlich dafür verwende, dass dies nicht so sei.

Die Beiträge in der Diskussionsrunde am 23.2.2023 waren so konträr, dass man sie auch hätte zusammen singen können.

Ein Bekannter behauptet, Lanz stehe auf der Gehaltsliste von George Soros und Joe Biden und er wäre von den Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten als Provokateur zur Verbreitung des neuen Denkens eingesetzt worden.

Das stimmt natürlich alles nicht. Lanz ist ein sehr netter Mensch. Der tut so etwas nicht.

