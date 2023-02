Von Ingo Breuer.

Liebe Vertreter von ARD und ZDF,

sehr geehrter Herr Tom Buhrow,

da haben wirs doch schwarz auf weiß. Wie die Junge Freiheit nun nach sorgfältiger Recherche feststellte, diskriminieren die Öffentlich-Rechtlichen gezielt und offensichtlich auch ganz bewusst die AfD als eine auf Bundesebene von mehr als 6 Mio. Bürgern frei gewählte, demokratische politische Partei. Wie wollen Sie sich da noch rausreden?

Ihr Informationsgebahren offenbart, was wir Bürger schon lange wissen, nämlich die gezielte Ausgrenzung und Diffamierung von Andersdenkenden, was an der Migrationspolitik besonders deutlich wird. Der Zug ist nun nicht mehr aufzuhalten und ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden, denn ihre Namen dürften feststehen.

Darum würde es mich brennend interessieren, ob diese Praxis auf irgendwelchen konkreten Vorgaben aus Berlin und den Bundesländern fußt, oder ob es z.B. die Leiter der jeweiligen Rundfunkanstalten oder gar die Gastgeber der in dem Artikel genannten talk-shows selbst sind, die freihändig entscheiden, wen sie zu ihrer Quasselrunde einladen. Einer der beiden muss es ja sein, oder?

Ich sehe nicht ein, für solche parteiischen, abhängigen und ideologisierten Staatsmedien weiterhin Rundfunkgebühren zu zahlen. Ich bitte Sie hiermit um eine Rückzahlung an meine untenstehende Paypal-Verbindung. Ihre Rechnung geht in den Reißwolf: https://www.youtube.com/watch?v=eYO7NRKpCwM

Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, wie man kämpfen muß um Miete und alles nötige zum Leben zu bezahlen, während sich bei den Staatsmedien auf Kosten der Zwangszahler bereichert wird und Pöstchen erhascht werden. Ich kann mir ihre Programme weder anhören noch ansehen. Kein Interesse mehr. Sparen Sie Strom und legen Sie den Hauptschalter um und sichern Sie alles gegen Wiedereinschalten! Ich habe schon vor langem abgeschaltet.

