Ahrweiler. Bild: Netzfund.

Erdbeben in Syrien und der Türkei: Da rühmen sich die linken Gutmenschen einmal mehr ihrer angeblich so aufopferungsvollen Hilfsbereitschaft. Profilierungssüchtig wie sie nun mal sind wird auch noch ein schönes Bild für die Zeitung gemacht – während immer mehr Rentner ihre Rationen aus den öffentlichen Mülleimern fischen müssen oder unsere Kinder reihenweise verarmen. Doch selbst jetzt unterstützt man lieber Menschen, die uns sprichwörtlich bis aufs Messer hassen und für die wir schon seit vielen Jahren das Sozialamt spielen dürfen. Hingegen ist die Flutregion des Ahrtals in Nordrhein-Westphalen immer noch von den katastrophalen Überschwemmungen gezeichnet, wobei es ausgerechnet – oder einmal mehr – die „Schutzsuchenden“ und „Traumatisierten“ sind, die den Opfern zu allem Elend auch noch zusetzen.

Allein zwischen Juli und Dezember 2021 musste die Polizei insgesamt 1057 Straftaten registrieren, wobei nur die Hälfte davon aufgeklärt werden konnte. Allerdings wurde „die Notsituation der Betroffenen“, so die Formulierung in einem 65-seitigen Antwortschreiben des grünen Justizministers Benjamin Limbach, in 632 Eigentumsdelikten schamlos ausgenutzt. Erfasst wurden zahlreiche Raubüberfälle, Einbrüche, Plünderungen, Autodiebstähle und weitere Eigentumsdelikte. Kaum verwunderlich ist da die Tatsache, dass von 275 Tatverdächtigen 196 keinen deutschen Pass besaßen. Noch detaillierter aufgelistet bedeutet dies, dass 92 Rumänen, 13 Türken, zwölf Bulgaren, zwölf Serben, acht Syrer sowie zwei Mitglieder eine kurdisch-libanesischen Clans ihre kriminellen Energien ausgelebt hatten.

Hinzu kamen 425 Straftaten in punkto Körperverletzung, Brandstiftung, Sozialleistungsbetrug sowie diverse Umweltdelikte. Etwa ein Drittel aller Täter ist von nicht-deutscher Herkunft. 53 Beschuldigte verfügen zudem über eine doppelte Staatsangehörigkeit. Bisher gab es 48 Schuldsprüche, gegen 56 Verbrecher wurde Haftbefehl erlassen, 45 Abschiebungen werden geprüft. Allerdings verhinderten bürokratische Hürden diese Maßnahmen. Immerhin machte sich Gregor Golland, Fraktionsvorsitzender der CDU NRW, für die Abschiebungen stark: So sei „Deutschland Beuteland“ für kriminelle Ausländer, die ihr Gastrecht schamlos missbrauchen. Und weiter: „Probleme werden nur gelöst in dem man sie offen anspricht! Das geht nicht mit dem bisherigen Kuschelkurs, der Staat muss viel härter durchgreifen!“ Leider wurden rund 800 Verfahren wieder eingestellt. Hingegen wurden 670 Einwohner des Ahrtals zu den Opfern der oben genannten Straftaten gemacht. 237 Institutionen und 139 Unternehmen beklagten Verluste. Der Gesamtschaden aus diesen Entwicklungen beläuft sich auf zirka 1,8 Millionen Euro.

Es ist wie es: Toleranz und Großzügigkeit werden als Dummheit und Schwäche interpretiert. Für die wirklich Notleidenden ist am Ende nichts mehr übrig während sich Deutschland als einstmals souveräner Staat systematisch zersetzt und kaputt wirtschaftet. Was zu uns kommt, ist in den meisten Fällen nicht wertvoller als Gold, sondern nur noch dumm, faschistisch, kriminell, psychisch krank und anti-deutsch. Dass wir den Falschen helfen, um die eigenen Leute am langen Arm verhungern zu lassen, zeigt einmal mehr die kranke Doppelmoral dieses Landes auf!

Alex Cryso

