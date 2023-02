Nach den Friedensdemos am Freitag in Dresden und am Samstag in Berlin fand am Sonntag nun die 3. in Ramstein statt.

Das kalte und windige Wetter hat mehrere Tausend Teilnehmer nicht davon abgehalten, direkt am bekanntesten Standort amerikanischer Streitkräfte ihren Unmut über deren Wirken in Deutschland auszudrücken.

„Ami go home“ und „Frieden, Freiheit, Souveränität“ sowie „Frieden schaffen ohne Waffen“ wurde von den Demonstranten während des Zuges zur Air Base skandiert.

Danke an alle Teilnehmer für Ihr Kommen. Widerstand für den Frieden ist notwendiger denn je.

Quelle: Klartext Dr. Christina Baum

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …