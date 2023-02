Käthe Kollwitz (1867–1945): „Frau mit totem Kind“, 1903, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel und Vernis mou mit Durchdruck von Büttenpapier und Ziegler’schem Umdruckpapier, mit goldfarbenem, gespritztem Tonstein. Das dargestellte Kind ist der jüngste Sohn Peter Kollwitz (1896–1914) im Alter von 7 Jahren. Käthe Kollwitz, Public domain, via Wikimedia Commons.

Der amerikanische Sachbuch Autor Thomas Goodrich ist bekannt für seine schonungslose Aufarbeitung des 2. Weltkriegs und der Offenlegung amerikanischer Kriegsverbrechen, nicht nur in Deutschland. Seine beiden Bücher „Höllensturm, Die Vernichtung Deutschlands“ und „Sommer 1945, Eine Ernte von Hass“ hat bei den Lesern tiefen Eindruck hinterlassen. So schrieb ein Kanadier in einer Kundenrezension : „Es war für mich extrem schwierig und bedrückend, mich durch diese beiden Bücher durchzuarbeiten. Am Ende aber war es wichtig zu erkennen, daß wir, die Alliierten, größere Verbrechen begangen hatten, als die Nazis.“

Britische und amerikanische Leser drückten sich ähnlich aus. „Exzellent geschrieben und gut recherchiert.“ Oder auch Aussagen wie: „Jeder sollte diese Bücher lesen.“ Umso unverständlicher ist es, daß jede bisherige deutsche Regierung es strikt ablehnt, sich mit den Greueltaten der Alliierten am deutschen Volk zu befassen, geschweige denn, diese zuzugeben. Allerdings haben diese Herrschaften kein Problem damit, jede deutsche Nachkriegsgeneration mit einem Schuldkult zu belegen. Der kanadische Historiker James Bacque schreibt dazu in seinem Buch „Der geplante Tod, der Horror amerikanischer und französischer Todeslager“: „Die heutigen Deutschen huldigen einem Kult des nationalen Schuldgefühls, der einem Glaubensbekenntnis gleichkommt. Die deutsche Bundesregierung trägt wesentlich dazu bei, daß die heutige Generation ihr eigenes Land verabscheut. So blind ist dieses Schuldgefühl, daß es wichtige historische Fakten einfach ignoriert.“

Lassen wir doch einen amerikanischen Kriegsveteranen zu Wort kommen (Zitat): „Wir Amerikaner haben in unserem internationalen Denken die gefährliche Neigung, eine überhebliche Einstellung gegenüber anderen Nationen einzunehmen. Wir halten uns selbst für nobler und anständiger, als andere Menschen und glauben, wir allein können beurteilen, was richtig und was falsch ist in dieser Welt.

Was glauben die Zivilisten denn, welche Art Krieg wir geführt haben?

Wir haben in eiskalter Verachtung Gefängnisinsassen erschossen. Wir haben Krankenhäuser vom Angesicht der Erde weggebombt und Rettungsboote versenkt. Wir haben feindliche Zivilisten gequält, gefoltert und getötet. Wir haben Verwundete einfach erschossen. Wir haben ihnen die Goldzähne aus dem Mund gerissen und als Souvenir mit nach Hause genommen. Wir haben das Fleisch von den Knochen unserer Feinde gekocht und dann Brieföffner daraus geschnitzt. Wir haben die Leichen unserer Feinde zerstückelt, ihnen die Ohren abgeschnitten und sie begraben mit ihren Hoden im Mund. Wir haben Bombenteppiche auf unverteidigte Städte gelegt und so eine Million Zivilisten verbrannt. Wir halten den traurigen Weltrekord im Massentöten.

Als Sieger betrachteten wir es als unser Privileg, unsere betrogenen Feinde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen und vor Gericht zu stellen. Dabei waren wir es, die einen unehrenhaften Kampf gekämpft und jedes internationale Recht gebrochen haben. Stünden wir Amerikaner vor Gericht, würden wir in vielen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Je härter der Kampf, desto weniger Raum für Anstand und Fairness. Nach dem Abwurf der Atombomben auf Japan hatten wir die dunkelste Tiefe des Bestialischen erreicht, die man der Menschheit antun konnte.“ Zitat Ende (Edgar Jones, US-Veteran des WK 2)

Aus „Summer 1945, The Harvest of Hatred“ von Thomas Goodrich

