Maischberger – 2019-11-13

In einer Art Schauprozess versuchte die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalt ARD mit Hilfe des „NeuPlasberg“ die Politikerin Sahra Wagenknecht in der Sendung Hart aber fair am 27.2.2023 ins Abseits zu stellen und dem Zuschauer mit aller Gewalt zu erklären was richtig und was falsch ist.

Der Sender bzw. der „NeuPlasberg “ hatten die Diskussionsrunde so zusammengestellt, dass sieben über einen herfallen konnten. Nämlich vier Diskussionsteilnehmer, der Moderator selbst, ein aus der Ukraine zugeschalteter Militär und eine aus der Ukraine zugeschaltet Frau.

Alle sieben waren dazu auserwählt die Friedensbemühungen von Sahra Wagenknecht ins unrechte Licht zu rücken. Da schreckte auch der „NeuPlasberg“ nicht vor Veitstänzen zurück, um seine eigenen Argumente zu unterstreichen.

Auf die verbalen Kriegsattacken der Rüstungslobbyistin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll hier nicht weiter eingegangen werden.

Die höchste moralische Instanz Deutschlands, Katrin Göring-Eckardt, die zwar ihr Studium nicht zu Ende gebracht hat, dafür aber jedem politischen Gegner, dem sie in einer Talkshow begegnet, bevor der ein einziges Wort gesagt hat, sofort unterstellt, ein Charakterschwein zu sein, indem sie ihm pauschal vorwirft, nichts gegen gequälte Frauen und Kinder, ethnischen Minderheiten oder dergleichen zu tun, agierte beim „NeuPlasberg“ in der bekannten Manier.

In dieser Sendung, ging es eigentlich darum, die Initiative von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, zur Beendigung des Krieges der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Russland und Ukraine, zu diskutieren.

Göring-Eckardt und ihre Grüninnen, gaukeln ihren Wählern seit Jahrzehnten vor, dass sie gegen jeden Krieg seien. Sie klagte darüber, indem sie Wagenknecht indirekt Beschuldigte dafür verantwortlich zu sein, dass im bisherigen Kriegsverlauf Frauen vergewaltigt und Kinder verschleppt werden. Sie glaubt aber offensichtlich daran, dass dies aufhört, wenn der Krieg, wie Sie es fordert, weitergeht.

Entgegen besserer Erkenntnisse schreibt sie Brutalitäten im Krieg einer einzigen Partei zu. Davon, dass beide Kriegsparteien in einem Krieg Gräueltaten begehen könnten, hat sie noch nichts gehört. Im Zweiten Weltkrieg war es, dann nach ihrer Meinung so, dass nur die deutschen Gräueltaten begangen haben. Der Feuersturm auf Hamburg, die Bombardierung Dresdens noch kurz vor Kriegsende, wo britische Bomber gezielt Bomben, Phosphorbomben und anschließend Zeitzünderbomben einsetzten um ein verheerendes Inferno unter Frauen, Kindern, Säuglingen, Männern, und Greisen der nichtmilitärischen deutschen Bevölkerung anzurichten ist nach ihrer Vorstellung vermutlich kein Völkermord. So ist es auch sicherlich nach ihrer Vorstellung mit dem Bombenterror gegen die deutsche Bevölkerung in vielen deutschen Großstädten während des Zweiten Weltkrieges und mit weiteren Gräueltaten gegen die deutsche Zivilbevölkerung.

Frau Göring-Eckardt versuchte Frau Wagenknecht unterzuschieben, dass diese kein Mitleid für ukrainische Frauen und Kinder empfinde. Sie machte aber dadurch deutlich, indem sie es nicht erwähnt, dass ihr die bisher 250.000 Toten der beiden Kriegsparteien vollkommen wurscht sind und sie in Kauf nehmen will, dass im nächsten Jahr 250.000 Tote hinzu kommen zuzüglich der vielen Verwundeten und das Leid der Frauen und Kinder.

Frau Göring-Eckardt betrachtet einseitig die vergewaltigten Frauen. Von vergewaltigten und verkrüppelten Männern in einem Krieg hat sie offensichtlich noch nichts gehört. Sie ist dafür, dass das Erschießen und Verkrüppeln so lange weitergehen muss, bis die Ukraine den Krieg gewonnen haben wird. Da hat sie kein Mitleid.

Die Ukraine hatte bei Kriegsbeginn etwas mehr als 40 Millionen Einwohner. Die UNO Flüchtlingshilfe Deutschland schreibt:

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 wurde ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Damit ist dies heute die größte Vertreibungskrise der Welt. Der UNHCR hat über 18 Millionen Grenzüberquerungen aus der Ukraine registriert. Rund 5,4 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.

Über 8 Millionen Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile in europäischen Staaten als Flüchtling.

Wenn man davon ausgeht, dass 8 Millionen Menschen die Ukraine endgültig verlassen haben so leben heute in der Ukraine noch 32 Millionen Menschen.

Ist Frau Göring-Eckardt eigentlich schon einmal in den Sinn gekommen, dass für eine westliche Ideologie ein ganzes Volk geopfert werden soll.

Das Bundesinnenministerium führt aus:

Bei den befragten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine handelt es sich ganz überwiegend um Frauen (84%), von denen 58% gemeinsam mit ihren Kindern geflüchtet sind, lediglich 17% sind alleine ohne Begleitung gekommen (überwiegend Ältere).

Das Durchschnittsalter der befragten Geflüchteten ist 38,2 Jahre.

Ist Frau Göring-Eckardt, die uns immer weisgemacht hat, dass sie sich für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzt, eigentlich klar, dass Millionen ukrainische Frauen im wehrfähigen Alter sich der Landesverteidigung entziehen obwohl in deutschen Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten immer wieder Ukrainerinnen vorgeführt werden, die für die Fortsetzung des Krieges sind, aber die Risiken des Krieges offensichtlich ihren Männern überlassen wollen.

Hat Frau Göring-Eckardt schon einmal darüber nachgedacht wie lange die noch vorhandene ukrainische Bevölkerung von 32 Millionen Menschen an einem Abnutzungskrieg gegen gegen 145 Millionen Russen standhalten kann? Bisher sind vermutlich gleich viele Opfer bei beiden Kriegsparteien zu beklagen. Frau Göring-Eckardt ist offensichtlich nicht in der Lage nachzuvollziehen, dass, wenn das so weitergeht, plötzlich keine Ukrainer mehr da sind. Das ist ihr offenbar gleichgültig, Hauptsache es besteht die Möglichkeit dass die Russen den Krieg verlieren könnten

Frau Göring-Eckardt sollte lieber ihre Klappe halten.

Die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten sollten ihr keine Plattform bieten. Dafür sollten die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten mal eine Talkshow versuchen in der sie vier Diskussionsteilnehmer einladen mit einer ähnlichen Meinung wie die von Sahra Wagenknecht, zuzüglich eines Moderators, der eher auf ihrer Seite ist, sowie zwei Einspieler die Leute zu Wort kommen lassen, welche die Meinung von Wagenknecht unterstützen.

In der Runde fiel zu irgendeinem Zeitpunkt die Aussage, dass ein Waffenstillstand durch westliche bzw. NATO Garantien abgesichert sein müsste. Plötzliches Schweigen. Allen muss plötzlich klar gewesen sein, dass dies ohne Umwege zum dritten Weltkrieg führen könnte.

