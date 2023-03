In Frankreich wird ein Gesetz vorbereitet, das die Abtreibung in der Verfassung garantieren soll

Der französische Staatspräsident kündigte es am Internationalen Frauentag, während der nationalen Ehrung der feministischen Anwältin Gisèle Halimi an: einen Gesetzentwurf, der, wie er sagte, „in den kommenden Monaten“ vorbereitet werden soll, um in der Verfassung „die Freiheit der Frauen zu verankern, einen Schwangerschaftsabbruch in Anspruch nehmen zu können.“

Michel Aupetit Foto: Diocèse de Paris

Mgr Michel Aupetit, Bischof, Arzt und Bioethiker und überzeugter Lebensschützer geißelte die Ankündigung umgehend auf seinem Twitter-Account in der für ihn oft typischen fein-provokativen wie plakativen Weise, die manchen Politikern und selbst einigen seiner Kirchenleute den Schweiß auf die Stirn treibt:

Frankreich ist stolz darauf, dass es die Todesstrafe abschaffte und den Schuldigen damit die Möglichkeit der Vergebung eröffnete. Es will (nun) in seiner Verfassung die Todesstrafe für die Unschuldigen verankern. Welch ein Verfall! Mgr Michel Aupetit@MichelAupetit, Tweet vom 8.März 2023. (Übersetzung: Juliana Bauer)

Siehe auch Michel Aupetits Tweet vom 22. August 2022, mit dem er auf die Brutalität des Abtreibungsvorgangs hinweist:

Die Klage eines Embryos: „Wer will mein Leben zerschneiden wie man einen Ast zersägt? Mein Vater? Meine Mutter? Ein verrückter Hexenmeister in weißem Kittel? Ich bin bereits das, was ich sein werde, nämlich ein Menschenkind. Wie du es schon jetzt bist und wie du es morgen sein wirst.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …