„Wir alle, ohne Ausnahme, erlitten dasselbe. Und – was noch schlimmer war – diese Ungeheuerlichkeiten wurden nicht heimlich hinter verschlossenen Türen begangen, sondern in Kirchen, auf Straßen und Plätzen in der Öffentlichkeit. Mütter wurden in Anwesenheit ihrer Töchter brutal vergewaltigt, kleine Mädchen geschändet, während ihre Brüder gezwungen wurden, dabei zuzusehen … “ (Eine deutsche Frau).

Käthe Kollwitz (1867–1945): „Frau mit totem Kind“, 1903, Strichätzung, Kaltnadel, Schmirgel und Vernis mou mit Durchdruck von Büttenpapier und Ziegler’schem Umdruckpapier, mit goldfarbenem, gespritztem Tonstein. Das dargestellte Kind ist der jüngste Sohn Peter Kollwitz (1896–1914) im Alter von 7 Jahren. Käthe Kollwitz, Public domain, via Wikimedia Commons.

„Millionen vergewaltigt, Millionen ermordet, Millionen gefoltert und versklavt. Dies ist, in ihren eigenen Worten, ihre Geschichte.“ Aus „Höllensturm. Die Vernichtung Deutschlands“, von Thomas Goodrich



***

Folterlager der Briten

Normalerweise schreibe ich keine politischen Artikel und auch dieser Beitrag soll nicht als solcher verstanden werden. Dieser Beitrag ist einzig den deutschen Zivilisten und Soldaten gewidmet, die nach Ende des 2. Weltkriegs Opfer barbarischer Grausamkeiten durch die Alliierten wurden. Wir alle kennen die Redewendungen „Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst“, und „Der Sieger schreibt die Geschichte“. Aber welche Geschichte kann ein Sieger schreiben, wenn die Wahrheit schon längst vorher gestorben ist? Eine Antwort auf diese Frage gibt uns die britische Folterpraxis an deutschen Gefangenen zwecks Beschaffung eidesstattlicher Erklärungen, die dann für die „Geschichtsschreibung“ benutzt wurden. Ein solches Foltercamp befand sich im alten Schlammbadehaus in Bad-Nenndorf bei Hannover. Die Briten verfassten Geständnisse über deutsche Verbrechen, die erlogen und erfunden waren, und legten sie dann nach vorhergegangener tagelanger Folter den Gefangenen zur Unterschrift vor. Der Obergruppenführer Oswald Pohl erinnert sich:

„Ich wurde nackt an einen Stuhl gefesselt, drei Tage und drei Nächte wachgehalten und mit Alkohol abgefüllt. Dann hat man mich stundenlang verprügelt, mit Fußtritten traktiert und Salz in meine Wunden gestreut. In diesem Zustand hätte ich alles unterschrieben.“

Ähnlich äußerte sich der Gefangene Rudolf Höss im britischen Folterlager Minden an der Weser. Das Foltercamp Bad Nenndorf wurde im August 1947 aufgelöst, nachdem die fürchterlichen Zustände nach außen gedrungen waren. Es gab einen lächerlichen Scheinprozess. Keiner der britischen Folterknechte wurde bestraft. Im englischen Hungerlager Staumühle ging es ähnlich zu. Hier wurden die Deutschen systematisch ausgehungert und verprügelt, bis sie nach wenigen Tagen verstarben. Der deutsche Lagerarzt Erich Möllenhoff durfte mit keinem Wort über die Verbrechen der Briten sprechen, sonst drohte auch ihm die Folter.



Berüchtigt war auch das britische Foltergefängnis in Hameln an der Weser. Im Jahr 1986 ließ man in einer Nacht- und Nebelaktion mehr als 200 Gräber der Folteropfer abräumen und einebnen. Es sollte keine Erinnerung an die Schandtaten der Briten mehr geben. Im Frühjahr 1945 vereinbarten Heinrich Himmler und der Präsident des Schwedischen Roten Kreuzes, daß ca. 15.000 Kriegsgefangene aus Dänemark und Norwegen nach Schweden in Sicherheit gebracht werden sollten. Die Häftlinge wurden auf drei Schiffe verladen, auf die Cap Arcona, die Athen und die Thielbek. Auf dem Weg nach Schweden wurden alle drei Schiffe von britischen Bombern angegriffen, 8000 Menschen ertranken, verbrannten oder wurden erschossen. Um auch dieses Verbrechen zu vertuschen, logen die Briten das Blaue vom Himmel und versuchten, es der deutschen Regierung anzulasten.

Deutsche Gefangene als Minensucher in Dänemark missbraucht

Verlassen wir die englischen Folterkammern und wenden uns dem ach so freundlichen und liberalen Dänemark zu. Von Februar bis Mai 1945 waren ca. 250.000 deutsche Flüchtlinge auf dem Weg nach Dänemark. Sie versuchten, über die Ostsee den Truppen der russischen Armee zu entkommen und flohen in den sicheren Tod. Es waren fast ausschließlich Frauen, Kinder, Kleinkinder und alte Menschen. In Dänemark angekommen, wurden sie in Lager eingeschlossen, umzäunt von Stacheldraht und bewacht von schwerbewaffneten Aufsehern. Die dänischen Behörden entschieden, den Flüchtlingen weder Wasser noch Nahrung zu geben und so starben binnen weniger Wochen Tausende den Hungertod, darunter 7.000 Kinder. Die dänische Ärztekammer entschied, den Flüchtlingen auch keine ärztliche Versorgung zukommen zu lassen. Das Rote Kreuz protestierte nicht einmal dagegen. Die dänische Ärztin Kirsten Lylloff schrieb eine Doktorarbeit über das ihrer Meinung nach dunkelste Kapitel der dänischen Geschichte. „Welche Art von Ungeheuer, in der Verkleidung von Menschen, waren diese dänischen Ärzte von 1945?“, fragte sie. Die gefangenen deutschen Soldaten mußten den ganzen Tag auf Knien mit bloßen Händen Minen im Dünensand aufspüren und unschädlich machen. Hunderte wurden zerfetzt. Abends mußten die Überlebenden herumliegende Arme und Beine oder Hände und Füße einsammeln und in Säcken zum Friedhof bringen. (Focus Magazin Heft 49/1998, auch die Internetseite ist noch online).

Die außergewöhnilche Brutalität der russischen und polnischen Soldaten

Gäbe es eine Hitliste unfassbarer Greueltaten an deutschen Zivilisten und Flüchtlingen, würden Rußland und Polen die absoluten Spitzenreiterplätze einnehmen. Sie stachen deutschen Männern beide Augen aus, brannten auf ihren Wegen alles nieder und schlachteten alles ab, was ihnen in die Finger kam. All die Massaker hier aufzuzählen, ist nicht möglich. Im Januar, Februar und April 1945 torpedierten die Russen drei deutsche Flüchtlingsschiffe, die W. Gustloff, die Steuben und die Goya und schickten insgesamt ca. 20.000 Frauen, Kinder, Verwundete und alte Menschen auf den Grund der eiskalten Ostsee. Als ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte gilt der Bericht des Berliners R. Jungk in der Züricher Weltwoche:

„Hinter der Oder-Neiße-Linie beginnt das Land ohne Gesetz, das Land der Vogelfreien, das Land der Toten. In den weiten Gebieten zwischen der früheren deutsch-polnischen Grenze und der Oder herrschen nur Willkür und maßlose Gewalt. Dort liegen leergeplünderte Städte, leichenübersäte Straßen, Folterlager und Pestdörfer. Polnische Milizen lauern den Flüchtigen auf und rauben ihnen ihre letzte Habe.



Es ist wahr, daß auf öffentlichen Plätzen deutsche Mädchen, Frauen und Greisinnen von polnischen Soldaten vergewaltigt und manchmal auch getötet wurden.



Es ist wahr, daß auf Bahnhöfen Flüchtlingszüge regelmäßig ausgeraubt wurden.



Es ist wahr, daß in weiten Gebieten Schlesiens kein einziges Kind unter einem Jahr mehr am Leben ist, weil sie von polnischen Soldaten erschlagen wurden.



Es ist wahr, daß in Oberschlesien die von Syphilis angesteckten Frauen als „Behandlung“ einen Genickschuss bekamen.



Es ist wahr, daß in den polnischen Folterlagern deutsche Gefangene tage- und nächtelang bis zum Hals in eiskaltem Wasser stehen mußten. Wer dann immer noch stehen konnte, wurde zu Tode geprügelt.



Und es ist wahr, daß eine Selbstmordwelle ohnegleichen durch das Land geht.“



Massenselbstmorde der Deutschen

Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nahmen sich im April und Mai 1945 Zehntausende das Leben, um nicht der Roten Armee in die Hände zu fallen. In Scharen liefen die Menschen zur Müritz, um sich zu ertränken. Allein in Berlin nahmen sich mehr als 4.000 Menschen das Leben. Zyankalikapseln wurden Mangelware. Viele erschossen sich oder schnitten sich die Pulsadern auf. Noch Wochen nach Kriegsende wurden die Leichen aus den Flüssen Tollense, Trebel und Peene geborgen. Auf den Friedhöfen kam eine Wagenladung nach der anderen an. Särge gab es schon lange nicht mehr. Bis zu 18 Leichen verscharrte man je Massengrab.

Afrikanische Banden im Auftrag Frankreichs

Wenden wir uns nun den marodierenden französischen Besatzungstruppen zu, die sich aus nordafrikanischen und westafrikanischen Banden zusammensetzten. Mit ihnen kamen zahllose Morde, Plünderung und Räuberei, Brandschatzung und ein unvorstellbares Maß an Schändung und Vergewaltigung deutscher Frauen und Mädchen. Diese Horden waren der Bodensatz des Abschaums der Menschheit und aus gutem Grund von der französischen Regierung nach Deutschland geschickt worden. Wäre man für die Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen worden, hätte man die Schuld leicht auf die „Wilden“ schieben können. Aber man wurde nie zur Rechenschaft gezogen. In ganz Südwestdeutschland, von Stockach im Bodenseekreis bis hin nach Freudenstadt im Schwarzwald zog sich die brennende Spur abartiger französischer Kriegsverbrechen. So zog man den Frauen ihre wertvollen Ringe von den Fingern. Klappte das nicht schnell genug, hackte man den Frauen die Finger einfach ab. Jeder deutsche Mann, der sich schützend vor seine Frau und seine Familie stellte, wurde sofort von farbigen Soldaten durch einen Genickschuss getötet. Die französischen Söldner zündeten ganze Häuserreihen an und erschossen jeden, der löschen wollte.

Rheinwiesenlager

Quelle: Wikipedia

Über die amerikanischen Rheinwiesenlager wurden schon einige Bücher und zahlreiche Dokumentationen verfasst. Soviel ich weiß, waren es 18 Lager, von Rheinberg bis Remagen und Sinzig, von Koblenz und Bad-Kreuznach nach Ludwigshafen bis hinunter nach Heilbronn. Die Amerikaner setzten kurzerhand die Genfer Kriegsgefangenen-Konvention außer Kraft, so daß das Internationale Rote Kreuz die Lager nicht besichtigen durfte. Der deutschen Bevölkerung wurde bei Todesstrafe verboten, die Lagerinsassen mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen. Deutsche Verwundete, die noch in Krankenhäusern lagen, wurden in die Lager gebracht, was ihren sicheren Tod bedeutete.



Es gab weder Unterkünfte noch sanitäre Einrichtungen, es gab weder Wasser noch medizinische Versorgung. Die Männer gruben mit bloßen Händen Löcher in die Erde, um ein wenig Schutz vor der Witterung zu finden, bis ihnen schließlich auch das verboten wurde. Bei schlechtem Wetter verwandelte sich der Boden in einen schlammigen, stinkenden Morast aus Urin und Exkrementen oder Erbrochenem, denn die Männer aßen oft Gras und tranken aus Pfützen. Es dauerte nicht lange und das erwünschte Massensterben begann. Fast täglich wurden die Leichen kreuz und quer auf einen Lastwagen geworfen und abtransportiert. Ein 17jähriger Junge stand oft am Zaun und weinte, weil er im Westen in der Ferne den Kirchturm seines Heimatdorfes sehen konnte. Eines Morgens hing er tot im Stacheldraht. Man hatte ihm das halbe Gesicht weggeschossen.

Kriegsgefangene im Lager Rheinberg mit Gruben als notdürftiger Schutz gegen die Witterungsbedingungen. Fotografie der US-Armee, 3. Mai 1945. Quelle: National Archives Washington, DC, III-SC-206200.





15 Millionen Deutsche wurden nach der Kapitulation von den Alliierten ermordet, Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Winston Churchill sagte in einer Besprechung:

„Machen Sie sich keine Sorgen über die paar Millionen Deutsche, die noch übrig bleiben. Darum wird sich Stalin kümmern. Sie werden einfach verschwinden. Sie werden aufhören zu existieren.“

Deutsche Politiker logen von Anfang an schamlos über die Verbrechen der Alliierten und sie lügen bis heute. So nannte Richard von Weizsäcker die Vertreibung der Deutschen eine „humane Umsiedlung“. Beauftragten Historikern und Geschichtsschreibern wurde die Aufgabe zugeteilt, alle Schuld nur den Deutschen und Hitler zuzuschreiben, während die wahren Kriegstreiber und Kriegsverbrecher uns als „heilige Befreier und Retter“ angepriesen werden sollen. Bis heute wird gelogen und verschwiegen, daß mit der „Befreiung“ der wahre Horror erst begann. Die an den Deutschen begangenen Verbrechen in der Nachkriegszeit sind offenkundig und wurden durch Zeitzeugen und Überlebende und auch durch zahllose Dokumente zweifelsfrei bewiesen und überliefert. Es ist von großer Wichtigkeit, die Verbrechen der Alliierten für die Nachwelt zu sichern. Sie dürfen niemals vergessen werden. Ich danke meinen deutschen Vorfahren, meinen Eltern und Großeltern für alles, was sie für mich ertragen und trotzdem wieder aufgebaut haben. Sie waren hart arbeitende, ehrbare und anständige Menschen.

Krieg gegen Deutsche dauert bis heute an

Der Krieg der Alliierten gegen Deutschland dauert bis heute an und es sind immer noch dieselben skrupellosen Täter und ihre deutschen Handlanger, nur eine andere Generation. Heute findet der Krieg auf psychologischer Ebene statt, indem man historische Fakten mehr und mehr im Sinne der politischen Korrektheit zurechtbiegt. Die Verbrechen der Nationalsozialisten (die ich nicht leugne) werden ins Unendliche potenziert und instrumentalisiert, um bei jeder deutschen Nachkriegsgeneration einen dauerhaften Schuldkomplex zu erzeugen und kritische Fragen im Keim zu ersticken. Im Gegensatz dazu verschwinden die Kriegsverbrechen der Alliierten auf geradezu wundersame Weise, je größer die zeitliche Distanz zu besagten Verbrechen wird. Man kann die abscheulichen Greueltaten an den Deutschen noch so sehr verharmlosen, minimieren, bagatellisieren oder ganz weglügen – die Wahrheit wird niemals ganz verschwinden. Niemals. Daran glaube ich.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …