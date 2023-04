Photo by Julia Zyablova, Unsplash

Microsoft möchte jemanden zuerst einmal identifizieren, bevor er in der Lage ist einen Computer zu benutzen. Das gleiche macht Google, wenn man ein Smartphone nutzen möchte. Jeder x-beliebige Internetverkäufer möchte die Daten haben und dies bereits schon, wenn man sich nur von einem Angebot informieren möchte. Jeder Computerprogrammverkäufer, Onlinedienst, Twitter, Facebook, WhatsApp etc. etc. sammelt die Benutzerdaten. Nun soll jedem Bürger per Gesetz verordnet werden, seine Gesundheitsdaten für das gesamte Gesundheitssystem bereitzustellen. Man kann sich nur dagegen wehren, wenn man explizit widerspricht. Ob das dann eingehalten wird ist die weitere Frage.

Die Persönlichkeitsrechte werden mehr und mehr eingeschränkt und alles nur „zum Wohle des Bürgers “.

Die folgenden Dinge erlebte eine einzige Person.

Sie ist gesundheitlich vorbelastet und leidet unter anderem unter einer Schmerzmittelunverträglichkeit. Sie macht deshalb bei Arzt- oder Krankenhausbesuchen immer wieder auf diese Tatsachen aufmerksam.

1. Fall

So auch bei einer Notfallaufnahme, in der sie sofort ihre Vorerkrankungen angab sowie auf die Tatsache hinwies, dass sie an einer Schmerzmittelunverträglichkeit leidet. Dies wurde in die Patientenakte aufgenommen.

Der behandelnde Arzt gab ihr eine Spritze mit der Bemerkung, dass die Schmerzen gleich nachlassen würden. Nach wenigen Minuten kam die Begleitperson hinzu und stellte mit Entsetzen fest, dass die behandelte Person mit hochrotem Kopf da lag. Sie rief den Arzt. Dieser stellte fest, dass er das Patientenformular nicht richtig durchgelesen habe. Es wurde eine Gegenmaßnahme eingeleitet.

2. Fall

Die gleiche Person klagte bei einem weiteren Krankenhausaufenthalt nach einer Operation über Schmerzen. Daraufhin kam der behandelnde Arzt, um eine Spritze zu setzen. Vorsichtshalber machte die Person noch einmal auf ihre Schmerzmittelunverträglichkeit aufmerksam. Der Arzt sagte, dass ihm eine Schmerzmittelunverträglichkeit nicht bekannt sei. Die Person wies darauf hin, dass dies in der Patientenakte stehen würde. Der Arzt überzeugte sich davon.

3. Fall

Bei einem weiteren Krankenhausaufenthalt stellten Besucher fest, dass über ihrem Bett ein Schild mit der Aufschrift „Achtung Marcumar Patient“ hing. Die daraufhin angesprochene Krankenschwester entfernte das Schild mit den Worten, „das gehörte dem vorhergehenden Patienten“.

Die Angelegenheit mit den Schmerzmitteln lief hier auch genauso ab wie in den anderen Fällen.

Die Liste könnte noch mit weiteren Vorfällen verlängert werden. Die Vorfälle zeigen, dass ein Patient noch bei Verstand sein muss oder er braucht eine Begleitperson, sonst wird es für ihn lebensgefährlich.

Elektronische Patienteninformationen dürften da wenig ändern, weil sie sowieso niemand liest.

