Sowohl in der Konformitäts-Gesellschaft als auch in Sekten wird genauestens darauf geachtet, aus welchen Quellen das Wissen bezogen wird. In Sekten sind nur jene Bücher erlaubt, die von den Ältesten vorgegeben werden. Gesellschaftlich gelten nur Mainstream-Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk als seriös. Alternative Medien werden hingegen oft in ein negatives Licht gerückt und wer diese konsumiert, wird anstandslos als „Schwurbler“, rechts und unseriös denunziert. Völlig unabhängig davon, dass alternative Medien sehr gut recherchierte Berichte liefern, weil hier – im Gegensatz zu den oft abenteuerlichen Märchen des Mainstreams – jede Quelle erbarmungslos hinterfragt wird.

Wer sich in Sekten außerhalb der vorgegebenen, erlaubten Quellen informiert, gilt als abtrünnig. Gesellschaftlich werden „abtrünnige“ Menschen, die sich in alternativen Medien informieren, als „Verschwörungstheoretiker“ oder „Rechtsextreme“ negativ abgestempelt. Die Vorgabe, welche Medien zu konsumieren sind, wirkt als Wissensfilter und dient der Wissenskontrolle. Auch hier decken sich die Mechanismen der vorgegebenen Filter in Sekten und der Mainstream-Filterblase weitgehend in ihrer Funktion und garantieren eine gewisse Handlungskontrolle. Hier weiterlesen

