Ein Nachtrag zu Ostern

AUFERSTEHUNG CHRISTI. Matthias Grünewald, 1512. Isenheimer Altar, Polyptychon. Museum Unterlinden, Colmar

Was wurde aus Deutschland gemacht? Die veröffentlichten Meinungsäußerungen quellen über an Schuldzuweisungen. Daraus erkennen wir das Globalproblem der Schuld: “Der Übel größtes aber ist die Schuld” stellte Friedrich von Schiller fest.



Zu Ostern ist ein Ausflug nach Colmar zu empfehlen mit einer Besichtigung des Isenheimer Altars. Matthias Grünewald stellt auf seinem Gemälde, einem der berühmtesten, Johannes den Täufer dar, der auf den gekreuzigten Jesus zeigt und von ihm gesagt hatte: “Dies ist das Opferlamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.”



Wer vermag die Menschen zu zählen, die körperlich und psychisch geschädigt sind durch eigene und fremde Schuld? Desgeichen sind die Menschen unzählbar, die dem vom Tod auferstandenen Jesus ihre Schuld bekannten und psychisch gesund wurden. Ostern ist die Feier der Auferstehung von Jesus. Sein Grab war nach drei Tagen leer.



In seiner Gründungsansprache zitierte Theodor Heuß die Bibel: “Gerechtigkeit erhöht ein Volk”. Die Politik der gottlosen Bundesregierung ist ungerecht und führt zum wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Der Prophet Micha sagte: “Was der Fürst will, das spricht der Richter, daß er ihm wieder einen Dienst tun soll”.



“Verantwortung vor Gott und den Menschen” fordert das Grundgesetz. Die Energiepolitik der Bundesregierung ist verantwortungslos (siehe www.fachinfo.eu/fi100k.pdf). Dieses Schreiben sollte verbreitet werden. Es soll auf das Fundament unserer Kultur hinweisen.

