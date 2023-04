Der Ausstieg aus der Kernkraft kann immer noch verhindert werden. Mehr als 60 % der Bundesbürger sind gegen den Ausstieg aus der Kernkraft. CDU, AfD und auch die FDP sind dagegen. Was hindert, diese Parteien sich an ihren Eid zu erinnern und zum Wohle des deutschen Volkes dafür zu stimmen, die Kernkraft so lange zu erhalten wie sie gebraucht wird. Dies ist die mehrheitliche Meinung des deutschen Volkes und offensichtlich doch auch die Meinung dieser Parteien. Ist es der pure Opportunismus und der Selbsterhaltungstrieb dieser Parteien, der sie davon abhält sich für das Wohl des deutschen Volkes, worauf sie geschworen haben, einzusetzen?

Wie lange kann ein Volk es aushalten, dass die Politik nur an sich denkt, aber nicht nach der Maxime zum Wohle des deutschen Volkes handelt. Will man lieber zum vermeintlich eigenen Vorteil das Volk vor die Hunde gehen lassen?



Liebe Parteipolitiker, die Sie für die momentane Erhaltung der Kernkraft sind, springen sie über ihren eigenen Schatten und handeln im Sinne des Amtseides, den sie geschworen haben. Für das deutsche Volk.

Übrigens nach den neuesten Umfragen hat die Ampel-Regierung längst die Mehrheit verloren. Tun Sie alles, was möglich und nötig ist, um die bestehende Regierung abzulösen.

