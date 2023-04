Markus Lanz lädt gerne Teilnehmer zu seinen Gesprächsrunden ein; die im Prinzip die gleiche Weltanschauung haben wie er.

Markus Lanz (ZDF Moderator), George Soros (Milliardär und Stifter), Peter Gregor Schmitz (Chefredakteur), Kristin Helberg (Nahostexpertin), Luisa Neubauer (Grüne/Fridays for Future), Cem Özdemir (Grüne), Pauline Brünger (Klimaaktivistin), Bill Gates (Milliardär) unterstützen alle die Migration und waren – bis auf George Soros – alle schon einmal bei Lanz zu Gast.

Am 11. April hatte Markus Lanz die Gäste Michael Otto (Milliardär und Stifter), Carla Reemtsma (Klimaaktivistin) und die Journalistin Kathrin Hartmann in seine Gesprächsrunde eingeladen. Auch diese Personen haben alle gemeinsam, dass sie sich für die Migration engagieren.

Die zuletzt genannten haben nicht nur die gleiche Gemeinsamkeit mit den Erstgenannten, sondern alle haben untereinander alle möglichen Kreuz- und Querverbindungen.



1. Markus Lanz, ZDF Moderator, Engagement für Migranten u. a. für die Organisation “Angekommen in Deutschland”. Es ist bekannt, dass Markus Lanz sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzt. Er lädt immer wieder Gäste ein, die eine Verbindung haben zur Mercator Stiftung,



2. Kristin Helberg, Nahostexpertin, Stipendiatin der Mercator Stiftung,



3. George Soros, Milliardär und 18 Mrd. Stifter, Engagement für Migranten, schrieb ein Buch zusammen mit Gregor Peter Schmitz, unterstützt Amnesty, Verbindung zu Mercator Stiftung,



4. Pauline Brünger, Klimaaktivistin, Greenpeace, Fridays for Future, mindestens eine indirekte Verbindung zur Mercator Stiftung,



5. Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des STERN, ehemaliger Leiter des Brüsseler Büros der Bertelsmannstiftung. Buch zusammen mit George Soros, Stipendiat der Mercator Stiftung, geschrieben,



6. Michael Otto Milliardär, Gründer der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz. Die Stiftung unterstützt verschiedene Projekte von Greenpeace. Mitglied im Beirat der internationalen Naturschutzorganisation WWF, Initiative “Business for Nature”, Mitgründer des World Future Council (WFC), Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen mit der Mercator Stiftung,



7. Kathrin Hartmann Journalistin. Zusammenarbeit mit dem World Future Council (WFC), Zusammenarbeit mit der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz für das Buch “Food Crash“, Beteiligung an World Future Council Initiative “100% Renewable Energy for All”, mindestens eine indirekte Verbindung zur Mercator Stiftung,



8. Cem Özdemir Grüne, IPC-Stiftung Mercator Fellowship



9. Neubauer. Grüne, Fridays for Future, Cousine von Carla Reemtsma, She has worked with the Michael Otto Foundation on climate-related projects, Michael Otto has been involved in many other sustainability initiatives beyond his work with Luise Neubauer, Stipendiatin Mercator Stiftung,



10. Carla Reemtsma. Grüne, Fridays for Future, Cousine von Luisa Neubauer, Stipendiatin der Mercator Stiftung,



11. Bill Gates, Bill & Melinda Gates Foundation, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen u. a. mit der Mercator Stiftung,

Am 25. 4. 2023 erschien in Focus online der Artikel „Im Habeck-Clan agiert ein Umwelt-Experte wie die Spinne im Netz“ https://www.focus.de/politik/deutschland/familiengeflecht-im-ministerium-das-sind-die-koepfe-des-habeck-clans_id_192060864.html. Alle darin vorkommenden Personen, u. a. Dr. Patrick Graichen, Rainer Baake, Michael Kellner, Verena Graichen, Jakob Graichen, Felix Matthes, Regine Günther, sind verwoben mit der Mercator Stiftung.

Fragen wir Chat GPT

Ein Gespräch mit Chat GPT hat übrigens folgendes ergeben:

Frage an ChatGPT: Ist Dr. Patrick Graichen bekannt?

Ich als KI-Modell bin nicht in der Lage, zu beurteilen, wie bekannt eine bestimmte Person in der Öffentlichkeit ist. Es gibt jedoch eine Person namens Patrick Graichen, die in Deutschland bekannt ist. Er ist Direktor des Think Tanks Agora Energiewende und hat sich als Experte für Energie- und Klimapolitik profiliert.

Frage an ChatGPT: Den meine ich. Welche Verbindungen hat Dr. Patrick Graichen mit der Mercator Stiftung.

Dr. Patrick Graichen war von 2011 bis 2014 als Referent für Klimapolitik bei der Mercator Stiftung tätig, bevor er 2014 die Leitung des Think Tanks Agora Energiewende übernahm, der ebenfalls von der Mercator Stiftung unterstützt wird. In seiner Rolle bei Agora Energiewende arbeitet er weiterhin eng mit der Mercator Stiftung zusammen und kooperiert mit anderen Organisationen und Institutionen im Bereich Energie- und Klimapolitik.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindung hat Rainer Baake mit der Mercator Stiftung? Bitte um kurze Antwort.

Rainer Baake war von 2012 bis 2014 Geschäftsführer der Agora Energiewende, einem Think Tank für Energie- und Klimapolitik, der von der Mercator Stiftung unterstützt wird. Vor seiner Tätigkeit bei Agora war Baake außerdem als Leiter der Abteilung Energie und Klima bei der Deutschen Umwelthilfe tätig, die ebenfalls von der Mercator Stiftung unterstützt wird.

Frage an ChatGPT: War oder ist Michael Kellner in irgendwelchen NGOs aktiv? Bitte kurze Antwort

Ja, Michael Kellner ist in verschiedenen NGOs aktiv. Er ist unter anderem Mitglied im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und war früher bei Greenpeace Deutschland tätig.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindungen gibt es zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung und der Mercator Stiftung? Bitte kurze Antwort.

Die Heinrich-Böll-Stiftung und die Mercator Stiftung haben in der Vergangenheit einige Projekte gemeinsam finanziert und kooperiert, insbesondere im Bereich der Klimapolitik und Nachhaltigkeit.

Frage an ChatGPT:Welche Verbindungen gibt es zwischen Greenpeace und der Mercator Stiftung? Bitte kurze Antwort.

Greenpeace und die Mercator Stiftung haben in der Vergangenheit einige Projekte gemeinsam finanziert und kooperiert, insbesondere im Bereich Umweltschutz und Klimawandel.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindung hat Verena Graichen mit der Mercator Stiftung? Bitte um eine kurze Antwort

Ich konnte keine Informationen zu einer Person namens Verena Graichen finden. Könnten Sie weitere Details angeben oder präzisieren, ob Sie sich möglicherweise auf eine andere Person beziehen?

Frage an ChatGPT: Verena Graichen ist Wissenschaftlerin beim Öko-Institut.

Verena Graichen ist als Wissenschaftlerin beim Öko-Institut tätig, einer unabhängigen Umweltforschungsorganisation. Das Öko-Institut arbeitet in verschiedenen Forschungsbereichen, darunter Energie, Klima und Nachhaltigkeit, und hat in der Vergangenheit auch mit der Mercator Stiftung zusammengearbeitet, um Forschungsprojekte im Bereich Klima- und Energiepolitik durchzuführen.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindung hat Jakob Graichen mit der Mercator Stiftung? Bitte um eine kurze Antwort.

Ich konnte keine Informationen zu einer Person namens Jakob Graichen finden. Könnten Sie weitere Details angeben oder präzisieren, ob Sie sich möglicherweise auf eine andere Person beziehen?

Frage an ChatGPT: Jakob Graichen ist Co-Autor der Studie „Energie- und Klimaschutzprojektionen 2035/2050“.

Vielen Dank für die Präzisierung. Jakob Graichen ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) tätig und war einer der Co-Autoren der Studie “Energie- und Klimaschutzprojektionen 2035/2050”, die im Jahr 2018 von Agora Energiewende und dem Öko-Institut in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISI veröffentlicht wurde. Die Studie wurde von der Mercator Stiftung unterstützt.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindung hat Felix Matthes mit der Mercator Stiftung? Bitte um eine kurze Antwort

Felix Matthes ist seit vielen Jahren im Bereich Energie- und Klimapolitik tätig und hat in verschiedenen Funktionen mit der Mercator Stiftung zusammengearbeitet. Er war von 2009 bis 2019 Geschäftsführer des Öko-Instituts, das von der Mercator Stiftung unterstützt wird, und arbeitet seit 2019 als unabhängiger Berater für Energie- und Klimapolitik. Matthes hat auch an verschiedenen Projekten der Mercator Stiftung mitgearbeitet und ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Energiewende und der Dekarbonisierung.

Frage an ChatGPT: Welche Verbindung hat Regine Günther mit der Mercator Stiftung? Bitte um kann eine kurze Antwort.

Regine Günther war von 2010 bis 2018 Geschäftsführerin von WWF Deutschland und hat in dieser Funktion auch mit der Mercator Stiftung zusammengearbeitet, die den WWF Deutschland bei verschiedenen Projekten unterstützt hat. Im Jahr 2018 wurde sie von Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, zur Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz berufen und hat seither keine offizielle Verbindung mehr zur Mercator Stiftung.

Bill Gates, Philantrop und Klimaschützer mit Villa am Meer ?!

Die Mercator – Stiftung ist eng verknüpft mit anderen Milliardenstiftungen wie der von Bill Gates, George Soros, Michael Otto und anderen.

Die Journalistin, Bloggerin und Autorin Niki Vogt ist ebenfalls bei ihren Recherchen auf die Mercator Stiftung und auf die mit der Stiftung verwobenen Milliardäre gestoßen. Sie sollten sich den lesenswerten Artikel nicht entgehen lassen.

Handverlesene Gesprächspartner bei Lanz

Oftmals sind die Gesprächsrunden bei Lanz so besetzt, dass die Gesprächsleitung und die Gäste fast die gleiche Meinung haben. Sollte einmal ein Gast dabei sein der eine gegensätzliche Meinung vertritt, so ist er sicherlich der Einzige in der Runde. Dann wird auf ihn eingeprügelt. Ich habe einmal ChatGPT gefragt, was er von solchen Gesprächsrunden hält.

Frage an ChatGPT: Ein Talkmaster produziert die Sendung, wählt die Diskussionsteilnehmer aus, wichtige Meinungen sind nicht vertreten. Zu welchen Ergebnissen kann dies führen?

Wenn ein Talkmaster die Sendung produziert, die Diskussionsteilnehmer auswählt und wichtige Meinungen nicht vertreten sind, kann dies zu mehreren Ergebnissen führen:

1. Einseitige Diskussionen: Wenn wichtige Meinungen nicht vertreten sind, kann die Diskussion einseitig und unausgewogen sein. Dies kann dazu führen, dass die Zuschauer nur eine begrenzte Perspektive erhalten und sich keine eigene Meinung bilden können.

2. Fehlinformationen: Wenn wichtige Meinungen nicht vertreten sind, können Fehlinformationen verbreitet werden, da die Diskussion möglicherweise nicht alle relevanten Informationen und Perspektiven abdeckt.

3. Verlust von Glaubwürdigkeit: Wenn eine Diskussion einseitig ist und wichtige Meinungen nicht vertreten sind, kann dies die Glaubwürdigkeit des Talkmasters und der Sendung beeinträchtigen. Zuschauer können das Gefühl haben, dass die Sendung nicht objektiv und ausgewogen ist, was zu einem Verlust von Vertrauen und Zuschauern führen kann.

4. Verpasste Chance: Wenn wichtige Meinungen nicht vertreten sind, kann dies eine verpasste Chance sein, um eine umfassende und sinnvolle Diskussion zu führen. Durch die Einbeziehung einer Vielzahl von Meinungen und Perspektiven können Talkshows ein besseres Verständnis von komplexen Themen vermitteln und den Zuschauern helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Frage an ChatGPT: In einer Talkshow mit vier Gästen ist ein Gast vertreten, der die Meinung einer großen Minderheit vertritt. Alle anderen Gäste einschließlich des Talkmasters vertreten aber eine gegensätzliche Meinung. Der Gast, der die Minderheiten Meinung vertritt, wird von den anderen Gesprächsteilnehmern und vom Talkmaster ständig unterbrochen. Was ist von einer solchen Talkshow zu halten?

Eine solche Talkshow kann als unfair und unausgewogen angesehen werden, da der Gast, der eine Minderheitsmeinung vertritt, möglicherweise nicht die Chance hat, seine Position angemessen zu vertreten oder seine Argumente vollständig zu erklären. Das ständige Unterbrechen durch die anderen Gäste und den Moderator kann auch als respektlos und unprofessionell angesehen werden.

In einer offenen und fairen Diskussion sollten alle Gäste die Chance haben, ihre Meinung zu äußern und ihre Argumente vorzubringen, ohne ständig unterbrochen zu werden. Das bedeutet nicht, dass alle Meinungen gleichbehandelt werden müssen, aber es ist wichtig, dass jeder Gast respektvoll behandelt wird und die Chance hat, seine Position zu verteidigen.

Es ist auch wichtig, dass der Moderator einer Talkshow eine neutrale Rolle einnimmt und nicht versucht, die Diskussion in eine bestimmte Richtung zu lenken oder eine bestimmte Meinung zu fördern. Stattdessen sollte der Moderator sich darauf konzentrieren, eine offene und faire Diskussion zu führen, bei der alle Meinungen gehört werden und die Zuschauer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Die Zwangsbezahlpropagandarundfunkundfernsehanstalten bieten einigen Multimilliardären jegliche Unterstützung, um ihre Ansichten unters Volk zu bringen. Das dumme Volk muss dafür sogar noch bezahlen.

Wo bleibt eigentlich der übrige deutsche Qualitätsjournalismus? Warum benennt er diese Tatsache nicht? Warum stellt er sich nicht auf die Seite der Bevölkerung?

Von der Kapitalsozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SPDCDUFDP GRÜNE) ist sicherlich nichts zu erwarten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …