Selbst die Migranten beklagen die unerträglichen Zustände in der Dortmunder Nordstadt

Examplarisch für die Verrottung des Landes: Frankfurter Bahnhofsviertel. Foto: Maria Schneider.

Während SPD-Buntesinnenministerin Nancy Faeser Deutschland auch weiterhin für ein Einwanderungsland hält, um die bisherigen Grenzkontrollen keinesfalls als zu lasch zu erachten, tun sich unterdessen immer mehr offenkundige Problemzonen auf, die vor allem auf eine komplett verfehlte Einwanderungspolitik zurückzuführen sind. Haben wir vor Kurzem noch über Duisburg-Marxloh und die Zustände in Plauen berichtet, so scheint mit der Dortmunder Nordstadt eine weitere NoGoArea zu entstehen, in der Clans, Gewalt und Verwahrlosung herrschen.

S-Bahn-Station in Heidelberg. Foto: Maria Schneider

Unverblümt beklagen da selbst muslimische Migranten wie sie zum Opfer der eigens hervorgerufenen Zustände geworden sind: Die Geschäftswelt stirbt, der Vandalismus blüht und zur internationalen Verständigung trägt gerne mal das Messer bei. Da wird von Revierkämpfen mit Macheten berichtet und einer aufkeimenden Drogenszene, die das Geschehen zusätzlich aufmischt. Viele Anwohner trauen sich nicht mehr auf die Straße raus – wer die Polizei ruft, muss mit gewaltsamen Übergriffen rechnen. Private Anwesen und Geschäfte müssen für teures Geld in regelrechte Schutzzonen umfunktioniert werden: Panzerglas und Gitter statt offener Türen und ebensolcher Herzen. Noch nie war Deutschland so bunt und vielfältig wie heute (Ironie aus).

Bahnhof Höchst. Foto: Maria Schneider

Es ist offensichtlich, dass die Verhältnisse, wie man sie sonst nur aus solchen Problem-Ghettos wie der New Yorker Bronx oder South Central Los Angeles kennt, nun auch in Deutschland Einzug halten. Selbst die Polizei kann da keine hundertprozentige Sicherheit mehr gewährleisten. So berichten mehrere Bewohner der Dortmunder Nordstadt davon, dass sich die Situation seit dem Tod eines Senegalesen im August 2022 nur noch verschlechtert hätte. Der 16-jährige psychisch kranke Flüchtling wurde von einem Polizisten erschossen. Mouhamed D., so der Name des Asylanten, hielt sich in einer geistig höchst verwirrten Anwandlung ein 20 Zentimeter langes Messer wie beim Harakiri gegen Bauch, bevor der Beamte abdrückte. Seit dem sind viele Polizisten eingeschüchtert, verweigern den Dienst und leben in Angst. Ob die Sozi-Variante wirklich zu Problemlösung beiträgt? Ein „Begegnungsfest“ sollte unlängst für einen „Dialog mit den Anwohnern“ sorgen, wer´s glaubt!

Frankfurter Bahnhofsvorplatz. Foto: Maria Schneider

Bereits 2007 hatten 70 Prozent aller Menschen in der Dortmunder Nordstadt einen Migrationshintergrund. Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität: Trotz aller angestrengter Bemühungen von Grünen und Sozialdemokraten hier ein „buntes Viertel“ zu errichten, ist der Schuss bislang immer nach hinten losgegangen. Heutzutage haben selbst die Ausländer Angst, auch nur einen Schritt vor die eigene Türe zu setzen. Dem nicht genug soll die Polizei künftig noch weniger Migranten kontrollieren. Die Einsatzstärke wird bei zunehmender Belastung stetig reduziert. Selbst jetzt steht falsche Ausländerfreundlichkeit vor der Sicherheit der Bürger. Der Einzelfall Mouhamed D. fällt dank kompletter moralischer Schieflage mehr ins Gewicht als alle Verbrechen, die tagtäglichen von Linken und Muslimen begangenen werden. Fehlt nur noch die Aussage, man könne froh sein, dass der Tod des Flüchtlings nicht den nächsten George Floyd-Effekt ausgelöst hat..! Die Anzahl der Straftaten in der Nordstadt ist in nur wenigen Monaten bis Ende April 2023 dennoch um 20,6 Prozent angestiegen. Erst am Montagabend waren zehn „Männer“ in Streit miteinander geraten, wobei auch eine Schusswaffe gezückt und mehrfach in die Luft abgefeuert wurde. Kürzlich wurde zudem ein toter Obdachloser auf dem Spielplatz gefunden, sowie 40 Hunde aus einer total verwahrlosten Wohnung gerettet.

