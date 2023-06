2015: Deutschland und Europa sind im Flüchtlingsfieber. Teddybärchen werden geworfen und haufenweise Turnhallen umfunktioniert. Deutschland stemmt eine unfassbare humanitäre Aufgabe, hieß es. In Wahrheit wurde nur das Nest gemacht für unsere neuen Freundfeinde, unzählige Sozialschmarotzer und jede Menge kriminelles Gesindel. Damit einem dieses Mal die Nazikeule erspart bleibt, sei erwähnt, dass es in Westeuropa keinen Deut mehr besser ist als bei uns. In Wien machen sich seit dem Flüchtlingsjahr die Algerier-Clans breit, um fortan den dortigen Drogenhandel zu kontrollieren. Hinzu kommen ausufernde Gewaltverbrechen wie etwa ein bestialischer Machetenmord, bei dem ein Nordafrikaner nicht nur exekutiert wurde, sondern ihm mit dem Buschmesser vorher auch noch diverse Gliedmaßen abgehackt wurden.

Mittlerweile geht man von tausenden von Dealern aus, die den Wiener Drogenhandel Stück für Stück an sich gerissen haben. Viele kamen als Flüchtlinge zu uns, suchten Schutz und machten einen auf Minderheit. Deshalb keine Hetze bitte, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun (Ironie aus). Inzwischen wird auch in Wien das bestehend Gesetz ausgehebelt und eigenmächtig gegen die Scharia eingetauscht. Dann wird die Gewalt gegen Polizisten genauso normal wie die Brutalität gegen Andersdenkende oder rivalisierende Clans. Einer der traurigen Höhepunkte war die regelrechte Zerstückelung eines Algeriers durch den Einsatz von Macheten im April dieses Jahres. Zehn Landsleute gingen auf einen Einzelnen los, um ihn in aller Öffentlichkeit nicht nur verprügeln, sondern auch zu Tode zu malträtieren. Im Januar 2022 gab es eine Home Invasion, die auf das Konto von sechs weiteren Algeriern geht. Im Februar selbigen Jahres wurde auf einen im Friseursalon sitzenden Kunden eingestochen. Gerne fertigen die Algerier auch Videos von ihren Bluttaten, um damit Gegner einzuschüchtern. Zeitgleich protzen unsere Neuankömmlinge und „Zukunftschancen“ gerne mit teuren Autos, Drogen und exklusiver Bekleidung. Merke: Während Westeuropa hungert und sich zersetzt, haben wenigstens die Muslime ihren Spaß. Vieles wirkt wie in dem Musikvideo eines schlechten Gangster-Rappers, nur ist alles bittere Realität.

Immerhin gelang es der Polizei bislang, 1001 Personen zu verhaften sowie 451 Kilo Marihuana, 51 Kilo Heroin, 4,5 Tonnen Kokain sowie 342.000 Euro Bargeld sicher zu stellen. Der Stoff stammte zumeist aus Italien, Spanien, Nordafrika und vom Balkan. Einen Austausch mit den algerischen Behörden gab es bisher noch keinen. Doch auch hier erscheint das Erreichte nicht mal im Ansatz genug zu sein. Nicht selten helfen syrische oder afghanische Dealer aus, um die Drecksarbeit auf der Straße zu machen. Auch Tunesier und Marokkaner sind in den florierenden Drogenhandel in der österreichischen Hauptstadt involviert. Die Bewaffnung ist allgemein so stark, dass man nur noch Sondereinsatz-Kommandos zu den Razzien schickt. Selbst innerhalb den eigenen Familien wird hemmungslos gemordet. Dabei sind die algerischen Clans längst nicht das einzige Problem das Wien hat: Erst am Sonntag feierten rund 45.000 Türken den Sieg Erdogans und die Meisterschaft des Fußballclubs Galatasaray Istanbul. Ein Ordnungshüter schrieb ob der Untergangsstimmung im Bezirk Wien-10 (wie immer eine sehr „multikulturelle“ Gegend): „Wir, als Polizei, haben verloren. Der Bezirk ist fest in türkischer Hand!“

Alex Cryso

